Sequía y heladas: el Gobierno define la letra chica de las medidas de apoyo a las economías regionales

El dólar para las economías regionales entraría en vigencia entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre para aquellas producciones que ingresen al programa Precios Justos

Tras los anuncios que realizó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, para las economías regionales afectadas por las heladas tardías, desde muchos sectores productivos a los que apunta la medida se esperan mayores precisiones para los próximos días. Mientras tanto continúan las negociaciones entre el sector público y privado, especialmente para definir la puesta en marcha de un tipo de cambio diferencial.

En relación al dólar para las economías regionales, que entraría en vigencia entre el 20 de noviembre y el próximo 30 de diciembre para aquellas producciones que ingresen al programa Precios Justos, algunas voces de esos sectores empresarios aún tienen dudas sobre su impacto, en medio del escenario complejo provocado por el clima y un largo proceso de ausencia de competitividad. Uno de los planteos escuchados es que en la ventana de comercialización que propone el ministerio de Economía muchos productos no estarán disponibles para comercializar, ya que se encuentran en proceso de siembra o cosecha.

Tras participar esta tarde en Buenos Aires del lanzamiento de la Exposición Argencarne Patagonia, que la semana próxima se realizará en Viedma, el ministro de la producción de Río Negro, Carlos Banacloy, dijo en rueda de prensa que mantuvo una charla con el Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena, con el propósito de tener mayores precisiones de los anuncios, contemplando la situación que atraviesa su provincia, en particular con las producciones de la lana, peras, manzanas y vitivinicultura. Al respecto, sostuvo que con una ventana de duración del dólar diferencial de 40 días, el mismo no contribuye a mejorar el precio al productor.

“No tenemos precisión absoluta sobre cómo funcionará el tipo de cambio diferencial. Y sí se está trabajando en una propuesta para los próximos 10 a 15 días de tipo de cambio diferencial para las economías regionales. Una ventana de 40 días con una economía regional como la nuestra, no nos sirve. Es decir, no podemos tener un tipo de cambio por ventanas. Las economías regionales no cambian los mercados de un día para el otro. Tenemos que trabajar en medidas concretas para facilitarle al productor la comercialización y que también haya incentivos para la exportación”, comentó el funcionario.

Además, señaló que hay que contemplar las diferentes particularidades de las economías regionales con algunas de ellas que son muy estacionales y pueden conservar sus productos hasta su comercialización. En ese sentido, Banacloy se refirió a la lana, a diferencia de la pera que no puede ser conservada durante un año y esperando un tipo de cambio diferencial para que llegue el momento de su venta. “Lo que nos propusieron es que todo esto se va a ir trabajando. El ministro de Economía tiene muy en claro que son ventanas distintas de comercialización, con lo cual 40 días es insuficiente, pero ya nos adelantaron que no es ese el dólar que se está proponiendo, sino que se está trabajando en un tipo de cambio diferencial para las economías regionales”, agregó.

Fuentes oficiales también confirmaron que existe un contacto permanente con diferentes sectores y está en análisis todo lo anunciado por Massa para que la asistencia llegue de manera directa a los productores que se encuentran afectados por la situación climática adversa, como las heladas tardías. Precisaron que hay en estudio diferentes alternativas para compensar el atraso cambiario del tipo de cambio oficial. Un tipo de cambio diferencial no es la única de ellas, pero también está la posibilidad de mejorar los reembolsos de exportación o modificar las retenciones de aquellas producciones regionales que siguen tributando el impuesto.

