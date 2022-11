Qatar 2022: la Selección eligió una yerba mate uruguaya producida en Brasil y enfureció a la industria argentina

El detalle en uno de los baúles que llevará la selección argentina a Qatar, donde aparece la yerba Canarias

El planeta ya respira aire del Mundial Fútbol 2022, que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) organiza desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar. De cara al importante evento deportivo, las diferentes delegaciones ultiman detalles en su preparación y también en todo lo relacionado al viaje y la estadía en el mencionado país.

En ese sentido y contemplando que el cuerpo técnico de la selección nacional y algunos jugadores del fútbol local llegaron a Qatar en las últimas horas, durante el pasado fin de semana se trabajó intensamente en el armado del equipaje por parte de la gente de utilería del seleccionado. El mismo estuvo compuesto por toda la vestimenta deportiva que utilizarán los jugadores, pero también por alimentos, medicamentos y otros elementos necesarios para la estadía.

Una de las imágenes del equipaje generó sorpresa y polémica en las redes sociales. Nicolás, uno de los empleados de la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mostró en sus redes una de las cajas metálicas que llevaron al país árabe en las que se observan dos detalles que hacen a la alimentación diaria de la Scaloneta: contiene varios paquetes de yerba mate y bolsas con caramelos.

Yerba mate y caramelos, el pedido de los jugadores de la selección de fútbol

En la imagen publicada a través de stories de Instagram, se observa que la yerba mate elegida por los futbolistas argentinos es de la marca Canarias. Se trata de una reconocida marca de Uruguay que se produce en Brasil, en los Estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande Do Sul. Canarias S.A. es una empresa fundada en 1951, de enorme presencia en el país oriental, cuyo principal socio es Baldo S.A., una empresa líder del sector yerbatero de Brasil .

Según se puede ver en las imágentes compartidas por el utiliero de la selección los jugadores prefieren la variedad “Serena”, la cual está compuesta por otras hierbas naturales como Toronjil, Mburucuyá, Menta y Tilo.

La elección del combinado argentino desató la furia de un diputado nacional de origen misionero.

“Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes” (Pastori)

“Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación”, se quejó Luis Mario Pastori, legislador por la UCR.

“Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?”, agregó.

Si bien hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial de las entidades del sector de la yerba mate, diferentes actores de la cadena en diálogo con Infobae precisaron que en el detrás de escena de la decisión de llevar al mundial de fútbol yerba de origen de Brasil, “está el gusto y la elección de los jugadores, por encima de las cuestiones dirigenciales o de acuerdos que la AFA podría tener con alguna empresa específica”. Al respecto, habría una marca de yerba que es la yerba Argentina vinculada a la selección. Sin embargo las preferencias de los integrantes del equipo pesaron mucho más en la decisión final.

Lionel Messi no deja el mate en sus giras con la selección

Es más, en la industria local atribuyen la preferencia a un actor central en la decisión de los jugadores argentinos de incorporar la yerba brasileña. Una fuente del sector yerbatero de nuestro país, comentó a este medio que “los jugadores uruguayos son los más fanáticos. Por ejemplo, está el caso de Luis Suárez que lo contagió a Lionel Messi, y a través de él muchos adoptaron la marca Canarias. Se trata de una yerba de muy buena calidad, tiene un carácter distinto a nuestra yerba por cuestiones de tierra y geográficas, y por las mesetas altas, como las que están ubicadas en la zona de Santa Catarina. Se cosechan cada dos o tres años, y es por eso que es una yerba más fuerte e intensa, pero con menos contenidos de amargos”.

¿Cuánto sale?

Además, Canarias es una marca caracterizada por ofrecer un tipo de yerba con un molido más fino al que se comercializa en la Argentina, y que en los últimos tiempos comenzó a ganar mucha popularidad en el mercado interno compitiendo contra marcas de la Argentina que se encuentran muy consolidadas. Y todo esto pesar de que la yerba de origen brasileño registra actualmente un precio considerablemente más elevado: el paquete de un kilogramo en góndola supera los $ 1.100, representando el doble que las marcas más populares de origen local.

Es más, la fuente del sector yerbatero que consultó Infobae, comentó que la yerba de Brasil o Paraguay, aún con la depreciación del peso y todo lo que sucede en la Argentina, “de costo cuesta exactamente la mitad que la yerba mate argentina. Aunque ustedes no lo crean”, señaló.

Por último, en lo que respecta al fuerte desembarco que ha tenido la mencionada marca en el mercado de Uruguay, el Gobierno del mencionado país acordó con Brasil un protocolo que permite la desgravación total del arancel externo común del Mercosur, con respecto a as mercaderías producidas en las zonas francas de ambos países, un factor clave para promover inversiones en la nueva zona franca uruguaya de Rivera.

