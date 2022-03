Rodríguez Larreta, ante productores agropecuarios: “Esperamos que el rumor de suba de retenciones no sea cierto”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó un posible aumento de retenciones a las exportaciones del agro, y tras la sesión de anoche en Diputados donde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obtuvo media sanción, reiteró el pedido al presidente Alberto Fernández de definir “un plan a largo plazo” para la Argentina.

“Lo que le pido al presidente es que defina un rumbo para la Argentina. Necesitamos un plan a largo plazo, que brinde previsibilidad, como por ejemplo, a todos los productores que tienen una pujanza enorme, pero no saben que va a pasar en la Argentina mañana a la mañana, Y eso es una gran limitación”, expresó Larreta ante una consulta realizada por este medio durante un encuentro con la prensa tras recorrer la muestra agropecuaria Expoagro, en la localidad bonaerense de San Nicolás.

Y agregó: “Necesitamos un norte que además tenga un consenso amplio, donde los argentinos nos debemos poner de acuerdo hacia dónde vamos, qué sectores priorizamos, dónde está el potencial de aumento de producción, del empleo, y la inversión. También necesitamos estabilidad, porque un país con un 50% de inflación es insostenible. No tenemos un plan y para peor, ahora entre ellos hay contradicciones. Ni siquiera en el gobierno hay una visión unida, lo vimos ayer y estamos muy preocupados por eso”.

“La Argentina necesita un rumbo y reglas de juego claras. Todo lo que es la producción agrícola son inversiones a mediano y largo plazo, con lo cual se requiere estabilidad que es claramente lo que este Gobierno no da” (Rodríguez Larreta)

En relación a la sesión de ayer en Diputados, la máxima autoridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, señaló que “anoche dimos una muestra de unidad. El mensaje que damos es la responsabilidad institucional de evitar que la Argentina vaya al default, porque el último que vivimos fue una catástrofe para todos los argentinos. Pero también ayer ratificamos que el rumbo económico es responsabilidad del gobierno nacional, lo que tienen que definir el acuerdo con el Fondo Monetario internacional es el Gobierno nacional, no somos nosotros desde la oposición”.

Por otro lado, y ante fuertes rumores sobre un posible aumento de las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz, Rodríguez Larreta sostuvo que “todos esperamos que ese rumor no sea verdad. No solo estamos totalmente en contra de cualquier aumento de impuestos, sino que creemos que hay que bajarlos, y justamente las retenciones. La Argentina necesita exportar más y debemos trabajar para potenciar las mismas. Hay que tener un sendero de ir reduciendo las retenciones, no subiéndolas”.

El jefe de Gobierno porteño visitó Expoagro junto a Rogelio Frigerio, Diego Santilli, Manuel Pasaglia y otros dirigentes

A todo esto, agregó que no entiende “la tozudez del Gobierno” por aplicar medidas que no generan previsibilidad. “No se entiende por qué se va por ese camino. No me pidas que te expliquemos lo inexplicable. La Argentina necesita un rumbo y reglas de juego claras. Todo lo que es la producción agrícola son inversiones a mediano y largo plazo, con lo cual se requiere estabilidad que es claramente lo que este Gobierno no da, con decisiones erráticas, idas y vueltas, rumores, y mensajes contradictorios entre ellos. Es por eso que estamos trabajando en un cambio. Un cambio que apueste a la producción, al empleo, y la inversión. Y en eso claramente el agro es un motor para el crecimiento del país”.

Horacio Rodríguez Larreta recorrió la exposición junto a los diputados de Juntos, Rogelio Frigerio, Diego Santilli y Ricardo López Murphy. También estuvo el intendente de San Nicolás, Manuel Pasaglia.

Más sobre las retenciones

Por su parte, el diputado de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ante las versiones de cambios en las retenciones, manifestó durante el encuentro con la prensa. “El Gobierno no tiene la facultad de aumentar las retenciones por su cuenta, tiene que pasar por el Congreso, y ahí se va a encontrar con un bloque unido y con convicción para frenar cualquier suba. Necesitamos previsibilidad y que el campo sepa que de acá a unos años ya no va a existir más este impuesto distorsivo”.

En ese sentido, Ricardo López Murphy señaló que “si hay un disparate que no hay que hacer es trabar las oportunidades de crecimiento. Si algo le va a dar soluciones a la Argentina es que crezcan las exportaciones, la producción, el empleo en el sector privado. Sería un disparate volver a trabar eso por una política populista”. El diputado, que suena para presidir la Comisión de Agricultura, propuso seis medidas para mejorar la competitividad del campo y la agroindustria: sacar los cupos de exportación, evitar el atraso cambiario, unificar el régimen cambiario, quitar los impuestos a la producción, quitar la discriminación impositiva al agro, y que no se tomen medidas fuera del marco institucional, donde el tratamiento impositivo deberá realizarse en el ámbito del Congreso.

