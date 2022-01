Las lluvias aliviaron al maíz y la soja, pero en 50% de la región núcleo las reservas hídricas son escasas

La soja fue uno de los cultivos que se benefició con las últimas lluvias. (EFE/Elena Rodríguez)

Las lluvias de las últimas dos semanas aliviaron por ahora a los cultivos de verano, que habían hecho frente un largo período seco y a una intensa y prolongada ola de calor. Con registros pluviales importantes en buena parte de la región productora de mayor rendimiento, la preocupación se traslada ahora a febrero, donde las condiciones climáticas deberán ser opuestas a lo que se vivió durante la primera quincena del presente mes, cuando la estimación de producción de soja y maíz había sido recortada en 13 millones de toneladas por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En este sentido, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que gracias a los milímetros recibidos en los últimos días, se mejoró la condición hídrica sobre amplios sectores del área agrícola. En números, la entidad porteña explicó que hubo una mejora a nivel nacional, ya que un 35,9% de la soja presenta una condición hídrica regular-sequía, es decir, una mejora de 16,3% respecto a lo relevado la semana pasada. En el caso del maíz, se relevó una condición hídrica entre adecuada y óptima en el 68,9 % de los lotes, con una condición de cultivo de mala a regular en un 28 % del área total, es decir, unas 2 millones de hectáreas. “Comparado a la semana anterior, la condición de los cuadros en pie mejoró 9,3 puntos porcentuales, debido a las precipitaciones registradas en gran parte del área agrícola”, señalaron desde la Bolsa de Buenos Aires.

Más allá de esto, no todas son buenas noticias para la soja, ya que, de acuerdo a lo relevado por la entidad, la región del NOA redujo en 100 mil hectáreas su superficie estimada, como consecuencia de las demoras en el avance de las labores de siembra. La nueva estimación de superficie para la campaña 2021/22 de la oleaginosa se ubica en 16,3 millones de hectáreas. Mientras tanto, pese a las precipitaciones, algunos cuadros de soja reportan mermas de rendimiento de hasta un 30% que impactarán en la proyección de producción.

La evolución de las lluvias. (Bolsa de Comercio de Rosario)

En el mismo sendero, la Bolsa de Comercio de Rosario emitió un informe donde analiza lo sucedido en la zona núcleo, donde el mismo describe que “en soja la llegada de las lluvias reactivó el crecimiento en buena parte del área sembrada y la condición muy buena pasó de un 20 a un 45%. Los buenos lotes son ahora un 35% y los cuadros regulares bajaron de un 25% a un 15% en esta semana”. Al igual de lo que reflejó la Bolsa de Buenos Aires, la entidad rosarina señaló que no todo es color de rosa, ya que se pregunta: “¿Dejamos atrás la sequía?” y la respuesta no tarda en llegar, ya que aducen: “Desde el punto de vista climático la respuesta es clara: sí, la situación se resolvió con el cambio atmosférico de la segunda quincena de enero. Pero desde el punto de vista de los cultivos no, ya que el 50% de la región núcleo sigue con reservas escasas y sequía teniendo en cuenta la demanda de una pradera permanente”.

Con respecto al maíz, el panorama es algo más alentador. En la región central los maíces reaccionaron a las precipitaciones, sin embargo, los técnicos advierten que todo dependerá de cuánta agua deje febrero. “Si las lluvias acompañan, vamos a lograr un rendimiento promedio muy bueno” destacan desde la Bolsa rosarina.

Panorama de nuevas lluvias

Ya que el riesgo de nuevas pérdidas en la producción nacional de soja y maíz está volcado a febrero, el doctor en Ciencias Atmosféricas, José Luis Aiello explicó: “Está volviendo a suceder algo que pasaba en el comienzo de enero: lluvias que estaban siendo previstas para la próxima semana en Santa Fe y Córdoba volvieron a desaparecer. Por lo pronto, no se prevén lluvias en la próxima semana”.

A partir de ahora, surge entonces la duda de lo que pueda pasar a futuro, a lo que Aiello respondió: “No es posible afirmar que no volveremos a tener otro pulso seco. Tampoco es posible asegurar que en el corto plazo tendremos lluvias similares a las de los últimos quince días, y mucho menos que la de la primera quincena haya sido la última ola de calor del verano. Nos encaminamos a una neutralidad del Pacifico Ecuatorial Central, pero todavía es prematuro asegurar que ´La Niña´ ya no condiciona el régimen de lluvias en Argentina”.

SEGUIR LEYENDO: