Para el campo, el Gobierno miente cuando dice que la carne bajó por las trabas a las exportaciones

"La historia volverá a repetirse y el consumo per cápita volverá a caer como ya lo ha hecho fruto de estas medidas", aseguraron desde CRA (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

“La carne no estabilizó su precio en mostrador por el desacierto de una medida demagógica, anacrónica, y de sesgo antiproductivo, el precio de la carne históricamente demuestra una estacionalidad que se repite todos los años de condiciones normales en esta época, como resultado de la interacción entre la dinámica del mercado de demanda interno y la producción”.

Así comienza el duro comunicado –titulado “No Sr. Presidente”– de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), una de las entidades que integran la Mese del Enlace del campo. Allí se habla también de cuestiones estacionales y de la caída “abrupta” del poder de compra de los argentinos.

“ Decir que los precios bajaron como resultado del cierre de las exportaciones es querer justificar un desacierto con una mentira. La medida no tuvo impacto en los precios al consumidor que siguieron su tendencia estacional , pero sí afectó a pequeños y medianos productores, a trabajadores de toda la cadena y nos condena a menores índices productivos en el futuro cercano. La historia volverá a repetirse y el consumo per cápita volverá a caer como ya lo ha hecho fruto de estas medidas”, señalaron desde la entidad que preside Jorge Chemes.

Jorge Chemes, titular de CRA

Además, destacaron que “la producción no se puede crear por decreto presidente” e hicieron hincapié en que “la persistencia en el error, destruye el entramado productivo, el aumento de oferta y capacidad de generación de empleo genuino. No entender esto, es simplemente una hemiplejia intelectual”.

Desde CRA explicaron que el precio de la carne tiende a estabilizarse, algo que la cadena de la carne conoce a la perfección. También tendría que saberlo lo funcionarios, dijeron. “La exportación no es antagónica con el mercado interno, sino complementaria, sus propios funcionarios se lo pueden explicar”, afirmaron.

“Los precios se estabilizan, porque “al mercado interno no le entra un kilo más de carne”, lo mismo pasa con otros bienes básicos de consumo como la verdura, el pan y la leche; la caída abrupta del poder adquisitivo de la gente, fruto de una desvalorización constante de nuestra moneda hace que aún con las ofertas obligadas por la falta de venta, el consumo no crezca, no traccione”, expresaron desde la entidad ruralista.

Nicolás Pino, presidente de la SRA

Hoy, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) destacó que los precios registraron en agosto pasado una leve baja del 1,4% en relación al mes de julio, pero al realizar la comparación interanual los valores presentaron incrementos de un 77,7%. “Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso”, dijo el presidente Alberto Fernández en Twitter.

Respuestas

Varios dirigentes salieron a responder a Fernández. “La mesa de los argentinos se cuida bajando la inflación que le pega a todos los alimentos, no cerrando exportaciones de un bien empobreciendo a una cadena. Los alimentos no suben por los precios internacionales”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo que las bajas en el mostrador fueron por pérdidas que se registraron en el valor adquisitivo de los sueldos y en la moneda. “Las bajas no se deben a las medidas implementadas por el Gobierno, porque lo que hoy está cerrado es prácticamente un producto que hoy no se consume en nuestro país. A nosotros también nos interesa la mesa de los argentinos, porque los consumidores son nuestros principales clientes, ya que el 80% de la producción está direccionada al consumo interno y solamente el 20% es lo que se exporta”, aseguró Laucirica.

