Economía

Récord histórico de las exportaciones del agro: en diez meses superaron los 100 millones de toneladas

Según un informe privado, a octubre los envíos al exterior sumaron 101 millones. Cuáles fueron los cultivos que más aportaron y qué lugar ocupa ahora la harina de soja

Las exportaciones del agro ya superaron los 100 millones de toneladas de enero a octubre. (Foto: Reuters/Jim Young)
Las exportaciones del agro ya superaron los 100 millones de toneladas de enero a octubre. (Foto: Reuters/Jim Young)
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Las exportaciones del agro batieron un nuevo récord en lo que va del año. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los envíos externos de los principales granos y subproductos superaron en volumen los 101 millones de toneladas en diez meses. El registro quedó 10 millones de toneladas por sobre el récord previo de la serie y representó una suba interanual del 13 por ciento.

“Para la semana del 4 de noviembre, según datos de SAGyP, se habrían comercializado más de 110,4 Mt entre los principales granos (soja, maíz, trigo, girasol y sorgo), 14% por encima del año pasado a esta altura”, precisa el informe de la BCR. El volumen embarcado respondió a una oferta interna que se calificó como excepcional. Los mayores movimientos se concentraron en maíz, trigo y girasol, aunque el complejo soja tomó protagonismo en octubre por el aumento de los despachos de poroto y, especialmente, de aceite.

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Líder de despachos

El maíz concentró la mayor parte de los embarques. Entre enero y octubre, las exportaciones del cereal alcanzaron cerca de 37,1 millones de toneladas, 8,7 millones más que en el acumulado del mismo período de 2024.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario se exportaron 37,1 millones de toneladas de maíz hasta octubre, 8,7 millones de toneladas más que en el mismo periodo de 2025. (Foto: Reuters/Louisa Off)
Según la Bolsa de Comercio de Rosario se exportaron 37,1 millones de toneladas de maíz hasta octubre, 8,7 millones de toneladas más que en el mismo periodo de 2025. (Foto: Reuters/Louisa Off)

Ese incremento representó una porción central de la diferencia entre el nuevo récord exportador y la marca anterior de la serie. El volumen del cereal se ubicó por encima de los despachos del año pasado y acompañó una mayor disponibilidad de mercadería en el mercado interno.

Casi un 50% más en trigo

El trigo mostró otro de los mayores avances dentro de los embarques externos. La cosecha rondó las 28,5 millones de toneladas y los despachos al exterior alcanzaron 14,5 millones de toneladas entre enero y octubre, un volumen 45% superior al del mismo período de 2024.

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La diferencia reflejó el peso del trigo dentro de una campaña con mayor oferta y con niveles más altos de exportaciones para los principales productos agrícolas. La Bolsa de Comercio de Rosario vinculó el aumento de las ventas externas con una cosecha de gran magnitud.

El complejo girasol alcanzó exportaciones por más de 6,7 millones de toneladas, un volumen que más que duplicó el promedio de las últimas campañas, según las cifras del informe de la entidad.

La Bolsa señaló que el girasol fue uno de los cultivos que sobresalieron en un año de oferta interna excepcional. Su aporte quedó dentro de los tres complejos que concentraron la mayor parte del movimiento externo de granos y subproductos.

La performance en octubre

El complejo soja concentró los datos destacados del mes de octubre. Sus envíos aumentaron 14% frente a septiembre, con una mejora en los despachos de poroto y una suba marcada en las exportaciones de aceite.

Los embarques de poroto de soja llegaron a 1,2 millones de toneladas durante octubre, el segundo valor más alto del año para ese producto, de acuerdo con los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El principal dato mensual correspondió al aceite: las exportaciones de aceite de soja superaron las 544.900 toneladas en octubre, un nivel 30% por encima de lo habitual para esa fecha.

Entre enero y octubre, las exportaciones de aceite de soja superaron los 5,1 millones de toneladas, un volumen 15% por encima del promedio de los últimos cinco años para el mismo tramo del calendario. Los despachos de la campaña en curso, medidos entre abril y octubre, rondaron los cuatro millones de toneladas: la cifra más alta de los últimos 18 años para ese período, según el informe.

En octubre aumentaron un 14% las exportaciones del complejo de soja. (Foto: Reuters/César Olmedo)
En octubre aumentaron un 14% las exportaciones del complejo de soja. (Foto: Reuters/César Olmedo)

Sin embargo, la harina de soja dejo de ser el principal producto de exportación de la Argentina: ahora ese lugar lo ocupa el petroleo. Es que en los primeros nueve meses del año, las ventas externas de crudo alcanzaron los USD 7.753 millones, un 58,6% más que en el mismo período de 2025. La harina de soja, en cambio, acumuló USD 6.971 millones, un 7,4% por encima del año pasado.

El motor de este salto tiene nombre propio: Vaca Muerta. La explotación de reservas no convencionales sacó al sector del estancamiento y las exportaciones siguen el ritmo de una producción que viene marcando récords. A eso se sumó un escenario internacional favorable: el Brent llegó a superar los USD 100 por barril tras el cierre del Estrecho de Ormuz y, en promedio, cotizó en 2026 un 23% por encima del año pasado.

Menor proporción comprometida

La producción proyectada para la campaña 2025/26 se ubicó 24% por encima de la campaña anterior, una expansión superior a los ritmos de crecimiento de las exportaciones y de la comercialización.

Las ventas al exterior aumentaron 13% y las operaciones comerciales crecieron 17%, según los registros del informe. La diferencia entre esos porcentajes y el incremento de la producción prevista marcó una brecha entre la mayor oferta y el volumen comprometido: una porción menor de la producción quedó comprometida a esta altura del ciclo, pese a los récords de exportación y los mayores niveles de operaciones internas.

El resultado de esa brecha dejó al 68,8% de la producción comprometida. La Bolsa de Comercio de Rosario indicó que se trató del valor más bajo de la serie, muy por debajo del promedio histórico para esta fecha.

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