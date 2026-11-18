Un informe de BDO Argentina ubicó al país con la mayor carga tributaria sobre préstamos personales entre 30 economías analizadas. (Foto: Cetrex Marketing)

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Un informe de la consultora BDO Argentina, elaborado para la ONG Lógica, ubicó a Argentina como el país con la mayor carga tributaria directa sobre los préstamos personales entre 30 economías relevadas. Según el estudio, los impuestos elevan en 39 % el costo que paga una persona por el crédito respecto de lo que recibe el banco.

El trabajo comparó países que, en conjunto, representan el 84 % del producto bruto interno mundial. Analizó la incidencia del impuesto al valor agregado (IVA), Ingresos Brutos, las tasas municipales y el impuesto de sellos sobre los préstamos a individuos.

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De acuerdo con el informe, por cada $ 1.000 que percibe una entidad financiera por intereses de un préstamo, el tomador del crédito termina pagando cerca de $ 1.400. La diferencia, cercana a $ 400, corresponde a impuestos que recaen sobre la operación.

Argentina aplica cuatro tributos directos sobre un mismo préstamo

El relevamiento señala que Argentina es el único de los 30 países incluidos que cobra de manera simultánea los cuatro impuestos considerados. China aplica tres; Colombia, Turquía e Italia, dos; otros 11 países aplican uno y 14 no gravan los préstamos personales con ninguno de esos tributos.

En el desglose de cada carga, Argentina ocupa el segundo puesto en IVA, con una tasa de 21 % sobre los intereses, detrás de Uruguay, que aplica 22 %. También figura segunda en Ingresos Brutos, con un promedio de 8,75 %, por debajo de Turquía, que alcanza el 15 %.

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El país lidera los rankings de tasas municipales, con un promedio de 4,12 % sobre los intereses, y del impuesto de sellos, con una carga media de 1,33 % sobre el monto financiado. El estudio advierte que IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales se aplican en forma acumulada sobre los mismos intereses.

Turquía y Uruguay completan los primeros lugares del ranking

En la comparación de impuestos que inciden sobre los intereses, Turquía se ubicó en el segundo lugar, con una carga de 30%, seguida por Uruguay, con 22%. México registró 16%; Paraguay, 10%; China, 6,77%, e Italia, 5,15%.

La diferencia coloca a la carga argentina 1,3 veces por encima de la de Turquía y 1,8 veces sobre la de Uruguay, de acuerdo con el documento. El promedio de los otros 29 países alcanzó 3,33%, según la gacetilla difundida por Lógica.

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El reporte también identificó a 20 países con una incidencia de 0 % de esos gravámenes sobre los intereses de los créditos personales. Entre ellos figuran Alemania, Australia, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Japón, Perú, Reino Unido y Suiza.

Provincias y municipios reciben $ 69 de cada $ 100 recaudados sobre intereses

El informe calculó que, de cada $ 100 obtenidos a través de los impuestos aplicados sobre los intereses, $ 69 quedan en manos de provincias y municipios. Ese monto incluye $ 26 por Ingresos Brutos, $ 12 por tasas municipales y $ 31 correspondientes a la porción del IVA que se coparticipa.

A esa distribución se suma el impuesto de sellos, cuya recaudación permanece íntegramente en las provincias. El informe estima una tasa promedio de sellos de 1,33 % sobre el capital del crédito.

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Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina, sostuvo que el aspecto central del esquema local es la acumulación de gravámenes. “Argentina tiene la carga fiscal más alta; pero lo más llamativo es la superposición de impuestos”, afirmó en declaraciones incluidas en la gacetilla.

Lógica plantea reducir la carga fiscal para ampliar el acceso al crédito

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, vinculó el resultado del estudio con la baja penetración del crédito a individuos en el país. En la gacetilla, afirmó que Chile tiene nueve veces más préstamos a personas que Argentina y consideró que los impuestos explican buena parte de esa diferencia.

El informe evaluó que, sin Ingresos Brutos ni tasas municipales, Argentina descendería del primer al tercer puesto en el ranking de impuestos sobre los intereses de los préstamos. Las provincias, a la vez, mantendrían la participación que reciben del IVA mediante la coparticipación.

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La investigación fue presentada en noviembre de 2026 por BDO Argentina para Lógica, una organización apartidaria que promueve el debate sobre gasto público e impuestos.