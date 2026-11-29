Una mujer pasa junto a un anuncio de hipotecas en una sucursal del banco Santander en Madrid. (Isabel Infantes/Reuters)

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El euríbor vuelve a poner presión sobre los hipotecados. Tras el pequeño respiro de octubre, el principal índice de referencia para las hipotecas variables recupera la senda alcista y termina noviembre en torno al 3,312%, por encima del 3,239% del mes anterior. El repunte tendrá consecuencias directas para los hogares que tengan que actualizar las condiciones de sus hipotecas en diciembre, que verán cómo el recibo mensual vuelve a escalar.

La subida en noviembre adquiere mayor dimensión al compararla con la de hace un año. El indicador ha avanzado 1,095 puntos porcentuales en tasa interanual, lo que supone un incremento anual del 49,4%. Según los cálculos del comparador Kelisto, una hipoteca variable media con revisión anual que se actualice con el dato de noviembre se encarecerá unos 103 euros al mes, alrededor de 1.240 euros adicionales al año.

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Quienes actualicen su préstamo cada seis meses tampoco escaparán al aumento. En este caso, el encarecimiento rondará los 50 euros mensuales, lo que supone unos 301 euros más por semestre.

“La evolución del euríbor durante noviembre confirma que el pequeño descenso registrado en octubre fue más una pausa que un cambio de tendencia. El indicador ha vuelto a superar el 3,3%, situándose en máximos anuales, en un contexto en el que los mercados han reforzado sus expectativas de nuevas subidas de tipos de interés”, señala Pedro Ruiz, portavoz de finanzas personales de Kelisto.

Fuente: Kelisto.es a 27/11/2026 con datos del EMMI.

El índice amenaza con seguir subiendo

La incertidumbre sobre las próximas decisiones del Banco Central Europeo (BCE) respecto a la subida de los tipos de interés ha disminuido en las últimas semanas. Si hace un mes existían dudas sobre el margen que tenía la institución para endurecer su política monetaria, ahora los mercados dan por descontado un nuevo incremento de 25 puntos básicos en diciembre y centran su atención en hasta dónde podrían llegar las tasas durante los próximos meses.

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Este incremento de los tipos previsto para diciembre es lo que ha impulsado el alza del euríbor. Miquel Riera, analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash, señala que “el índice representa el interés medio al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre ellos, por lo que suele adelantarse a las decisiones del BCE”. El experto incide en que, como se prevé un incremento de tipos en diciembre, “su valor ha subido en noviembre, tras una leve caída en octubre”.

El principal obstáculo para un cambio de rumbo a la baja del euríbor es la inflación. En octubre, los precios de la eurozona aumentaron un 4%. A ella se suma el deterioro del escenario geopolítico en Oriente Medio. La escalada del conflicto durante la recta final de noviembre amenaza con revertir la moderación de los precios energéticos que se había observado durante buena parte del mes. Las tensiones sobre el suministro de crudo han vuelto a acercar el barril de Brent a los 100 dólares, un nivel que complica las perspectivas de inflación.

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Fuente: Kelisto.es a 27/11/2026 con datos del EMMI.

Este escenario reduce las posibilidades de que el BCE dé por concluido su ciclo de endurecimiento monetario a corto plazo. Los mercados anticipan una subida de 25 puntos básicos en diciembre, que situaría la facilidad de depósito en el 2,75%.

Sin embargo, la clave estará en el mensaje que traslade Fráncfort sobre el rumbo de la política monetaria en 2027. Los mercados ya contemplan la posibilidad de que los tipos oficiales alcancen el 3% el próximo año, una perspectiva que podría mantener al euríbor en niveles elevados y prolongar el encarecimiento de las hipotecas.

Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

Cuánto subirán las hipotecas que se revisen en diciembre

El impacto de la subida de la cuota de las hipotecas variables dependerá del importe pendiente, el plazo de amortización y el diferencial que tenga contratado cada hipotecado. Para una hipoteca media con revisión anual, el incremento de la cuota será de unos 103 euros al mes, un 11,74% más, según las estimaciones de Kelisto.

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La factura será mayor cuanto más elevado sea el capital pendiente. En un préstamo de 100.000 euros, la revisión supondrá unos 58 euros adicionales mensuales. Para una hipoteca de 200.000 euros, el incremento alcanzará los 116 euros al mes, mientras que en un préstamo de 300.000 euros ascenderá a 174 euros mensuales.

También se encarecerán los préstamos con revisión semestral. Los titulares de una hipoteca media que actualicen su cuota en diciembre afrontarán un incremento de unos 50 euros mensuales, cerca de 278 euros más en seis meses, lo que representa una subida del 5,37%.

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Las previsiones apuntan a un euríbor por encima del 3,5%

Ante el cambio de escenario que se ha producido, numerosas entidades han revisado al alza sus previsiones sobre el cierre del euríbor en 2026. Este es el caso de Kelisto, según Pedro Ruiz: “Consideramos razonable que el índice termine 2026 entre el 3,2% y el 3,4%. Dado que la subida de diciembre ya estaría en buena medida incorporada al indicador, su recorrido alcista dependerá fundamentalmente de las expectativas de nuevos incrementos en 2027″.

En esta línea, Mikel Riera vaticina que el índice “podría aumentar más: las previsiones apuntan a que podría situarse en torno al 3,5% en el mes de diciembre”.

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Los bancos encarecen las nuevas hipotecas

La remontada del indicador no solo afecta a quienes ya tienen un préstamo variable. Durante noviembre, las entidades financieras han seguido elevando los intereses de sus nuevas ofertas hipotecarias, especialmente en las modalidades a tipo fijo, con incrementos destacados en bancos como Ibercaja o imaginBank. El interés medio ha avanzado un 0,67% mensual y un 13,82% interanual.

Las hipotecas mixtas han ofrecido algo de alivio en su tramo fijo, que se ha abaratado un 1,43% durante noviembre, aunque acumula un incremento del 13,17% en lo que va de año.

“Las nuevas subidas de precios de las hipotecas durante noviembre reflejan que la banca ya está anticipando un escenario de tipos de interés más elevados durante más tiempo”, subraya Pedro Ruiz. El especialista añade que, de cara a los próximos meses, “el riesgo es que el encarecimiento de las hipotecas todavía no haya tocado techo”. Argumenta que si el BCE confirma una nueva subida en diciembre y abre la puerta a incrementos adicionales en 2027, “es previsible que más entidades revisen al alza sus ofertas, dificultando aún más el acceso a la vivienda”.

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