Economía

Así es Argentina LNG, el megaproyecto para exportar gas que contará con un millonario financiamiento de EEUU

YPF, Eni y XRG buscan licuar y vender gas de Vaca Muerta al mundo a partir de 2031. Ya hay compradores y respaldo de Washington, aunque la aprobación dentro del RIGI sigue pendiente

Un buque carguero azul, blanco y rojo navega sobre el mar azul dejando una estela blanca; el cielo es azul con nubes blancas y montañas lejanas en el horizonte
Argentina LNG prevé instalar dos barcos fábrica licuefactores frente al Golfo San Matías, en Río Negro
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El proyecto más grande de la historia de YPF tiene compradores, financiamiento y ahora el respaldo de Washington. Argentina LNG, la megainiciativa de exportación de gas natural licuado (GNL) que YPF lleva adelante junto a la italiana Eni y la emiratí XRG, cerró el martes un acuerdo bilateral con Estados Unidos que habilita USD 6.000 millones en financiamiento para el proyecto.

El respaldo llega del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados, y fue firmado en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Chris Landau.

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El acuerdo no se explica solo por el potencial exportador de la Argentina: tiene un trasfondo estratégico. Las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz —atribuidas a la Guardia Revolucionaria de Irán y a los hutíes de Yemen— redujeron las exportaciones de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en 35.000 millones de metros cúbicos entre marzo y junio de este año respecto al mismo período del anterior, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). En ese contexto, Washington busca diversificar las cadenas de suministro energético y apuntalar a socios de la región.

La firma se produjo un día después de que el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump compartieran una sesión del Escudo de las Américas en el marco de las Naciones Unidas, donde Trump llamó a los países latinoamericanos a “asegurar la vasta riqueza natural” de sus territorios y a no dejar que “potencias externas hostiles” la tomen. Milei, por su parte, reafirmó la alineación de la Argentina con esa agenda.

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Los bloques que alimentarán Argentina LNG provienen de Vaca Muerta

Cómo será el proyecto

Argentina LNG es, en números, el mayor proyecto privado anunciado en el país. La inversión total asciende a USD 51.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream, con un 70% financiado con crédito internacional y el 30% restante con aportes de los socios. El foco inmediato está en la primera etapa, valuada en USD 15.500 millones, con JP Morgan a cargo del diseño financiero y el banco Santander entre las entidades participantes. En las primeras rondas, 47 bancos presentaron propuestas y el total ofrecido llegó a 2,4 veces el monto requerido, según dijo Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal.

La infraestructura prevista es de una escala sin precedentes para la industria energética argentina. El plan contempla dos barcos fábrica licuefactores —conocidos como unidades FLNG— frente al Golfo San Matías, en Río Negro, con una capacidad mínima de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, escalable hasta 18 millones. Para llevar el gas hasta allí, se construirá un gasoducto de 527 kilómetros desde Neuquén, con un diámetro de 48 pulgadas —una medida que no existe actualmente en el país—, un poliducto para los líquidos asociados y una planta de tratamiento de escala comparable a la refinería que YPF tiene en La Plata, el complejo industrial más grande de la Argentina.

El gas provendrá de Vaca Muerta, la formación de shale que posiciona al país como el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo. Los bloques ya están repartidos: YPF controla el 36% del upstream, mientras que Eni y XRG tienen el 32% cada una, en áreas administradas por UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada para el proyecto.

Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generaría aproximadamente 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Ya en la fase de operación, el proyecto sostendría alrededor de 8.000 empleos entre directos e indirectos. A eso se suma una contratación estimada de USD 15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales.

Las proyecciones de YPF para el largo plazo son ambiciosas: el proyecto generaría exportaciones por USD 10.000 millones anuales a partir de 2031, lo que equivale a un tercio de los USD 30.000 millones totales que la empresa proyecta para ese año, con contratos de largo plazo orientados principalmente a Europa y Asia.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, fue quien confirmó en Bangkok los primeros contratos de venta de GNL
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, fue quien confirmó en Bangkok los primeros contratos de venta de GNL

Mientras espera el RIGI, YPF ya busca compradores

El avance en el financiamiento se da en paralelo con otro hito comercial: el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó en la feria Gastech 2026 —celebrada la semana pasada en Bangkokque la compañía está próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta de GNL de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales con compradores externos. Fuentes con conocimiento de las negociaciones indicaron a Infobae que ya hay más de un acuerdo cerrado, más de lo que trascendió públicamente.

Hay un matiz importante: Eni y XRG, además de socios con participaciones accionarias de alrededor del 32% cada uno, son también offtakers, es decir, compradores de una parte de la producción futura. Eso significa que una fracción del GNL ya tiene destino asegurado antes de que se firme un solo contrato con terceros. Los acuerdos que se están cerrando ahora corresponden al volumen disponible para el mercado abierto.

La decisión final de inversión está prevista para noviembre. En ese mismo período se espera la adjudicación de la licitación de tubos para dos gasoductos de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, valuada en alrededor de USD 2.000 millones.

Con todo ese avance sobre la mesa, el proyecto todavía espera la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Argentina LNG presentó su adhesión a mediados de agosto, convirtiéndose en el mayor proyecto inscripto hasta el momento en ese programa, pero la aprobación oficial aún está pendiente. Marín fue categórico al respecto en varias oportunidades: “Sin RIGI hoy no hay LNG”.

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