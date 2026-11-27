Tanto acciones como bonos experimentaron un repunte y le trajeron alivio al Gobierno. (Foto: Reuters)

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El feriado de Estados Unidos coincidió con las noticias que esperaba el Gobierno para contener la demanda de dólares y poner un piso a la caída de los bonos de la deuda. La media sanción en el Senado de la suspensión de las PASO cambió el humor de los inversores.

El bono AL30, tanto en pesos como en dólares, fue el activo más buscado. Hasta ayer, el equipo económico lo compró para contener la suba del dólar. El alza de su cotización redujo su rendimiento del 19% al 18% y generó una ganancia adicional para el Fondo de Garantía de los jubilados, cuyos recursos se habrían utilizado para adquirir estos títulos.

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El riesgo país no registró las fuertes subas de los títulos locales porque los bonos Globales con ley extranjera no cotizaron en Nueva York, pero las subas fueron de hasta 2 por ciento.

Las noticias que llegaron de Brasil también fueron positivas. El Banco Central anunció que la cotización del dólar no superará 6,2 reales. Por encima de ese nivel intervendrá licitando dólares. El país vecino es un jugador de póker con fichas por 360.000 millones de dólares. Con esas reservas no hay jugador que pueda apostar al dólar y salir indemne.

Además, los inversores recibieron de forma favorable el anuncio de que Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente del consejo de administración de Bradesco, uno de los principales bancos de Brasil, será el próximo ministro de Economía. Tras la noticia, el dólar bajó a 5,68 reales y la Bolsa de San Pablo avanzó más de 6%, su mayor alza desde las elecciones.

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La Bolsa de Buenos Aires acompañó el mejor clima entre los inversores y las acciones líderes subieron 3,3 por ciento. YPF fue la principal protagonista, con un avance de 5,2% impulsado por el alza del petróleo.

El Brent subió ayer más de 2% en los mercados internacionales y, en las cotizaciones nocturnas, mantenía la tendencia alcista: operaba a 91,71 dólares. El movimiento respondió a los ataques yemeníes contra una de las principales refinerías de Arabia Saudita. Además, Irán anunció la destrucción de dos grandes petroleros por minas sembradas en el estrecho de Ormuz.

El dólar, con escaso volumen de negocios, logró revertir las bajas sin intervención oficial. El MEP cayó $6, hasta 1.618 pesos. El contado con liquidación (CCL) mostró valores dispares y pocos movimientos, debido al feriado en Estados Unidos. El dólar blue bajó $10, un 0,6%, y cerró en 1.700 pesos.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 506 millones y el dólar mayorista cedió $2,50, hasta 1.601 pesos. Se trata de la primera baja en ocho ruedas. El Banco Central no compró dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el Interés Abierto se contrajo por primera vez en 10 ruedas en USD 119 millones. Con implícitas del tramo más corto al alza, luego de haberse hundido el día anterior ante la probable intervención oficial. Todo indicaría que la demanda por dólar y cobertura se tomó un respiro como lo preanunciaba la mejora en el Riesgo País y la brecha”.

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El Gobierno dejó una señal clara de que el control cambiario es su prioridad al convalidar tasas de interés más altas en la licitación de ayer. No solo renovó vencimientos por $25,4 billones, sino que además tomó $26,71 billones, con lo que absorbió $1,3 billones del mercado.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía señaló que “el instrumento más corto (Lecap S16F7 a 78 días) explicó 26% del total colocado. Junto con la S16L7, los títulos a tasa fija representaron 40% del total. ⁠El plazo promedio de emisión fue de 253 días, 90 días más que en la subasta previa, con instrumentos post elecciones (Dual DLK/TAMAR TMVE8 y Boncer TZX28) representaron 28% de lo colocaciones". ⁠

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“Considerando el Dual TMVE8 y las dos Lelink (mar-27 y may-27), se adjudicaron títulos con cobertura cambiaria por USD 2.000 millones, superando el vencimiento de la D30N6 (USD 1.887 millones)”, concluyó Ortiz Villafañe.

La ausencia de bonos nominados en dólares por séptima licitación consecutiva muestra los problemas de financiamiento y de acumulación de reservas que tiene el Gobierno.

Las tasas pagadas fueron de 2,20 efectivo mensual a febrero y de 2,50% a julio. Lo destacado fue la tasa de retorno de los Boncer que vencen en julio de 2028 de 12,30% y contrasta con 4,30% del Boncer que vence en mayo de 2027.

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Para hoy el panorama es optimista. Los mercados norteamericanos operarán por la mañana por el semi feriado del Black Friday. Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York, anoche en las negociaciones del overnite, operaban con alzas decididas de hasta más de 1% como mostraba el Nasdaq de las tecnológicas. Como contraste, se veía una salida de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que bajaban de precio y subían su renta, por la salida de inversores que retornan al riesgo.