Las ventas en supermercados cayeron 3% interanual en septiembre y acumularon nueve meses consecutivos de retrocesos. (Foto: Reuters)

Guardar

Las ventas en supermercados volvieron a mostrar un resultado negativo en septiembre y profundizaron la tendencia que se mantiene desde comienzos de año. En la comparación interanual, apenas cuatro provincias lograron cerrar el mes con números positivos, mientras que en el resto del país se registraron retrocesos de distinta magnitud.

Así surge de un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Neuquén encabezó el grupo de distritos con subas, con un incremento real del 6,7% respecto de septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

Le siguieron Río Negro, con una mejora del 4%; La Pampa, con el 2,5%; y Santiago del Estero, con el 1,8%. Fueron las únicas jurisdicciones que consiguieron superar los registros del mismo mes del año pasado.

En el extremo opuesto, las caídas más pronunciadas se concentraron en el noreste argentino. Corrientes presentó el peor resultado, con un desplome del 18% interanual, seguida por Chaco, donde las ventas retrocedieron 10,6%, y Misiones, con una baja del 8,3%. También se ubicaron por encima del descenso nacional Entre Ríos (-7,4%), el Gran Buenos Aires (-7%) y Mendoza y La Rioja, ambas con una contracción del 6,6%.

PUBLICIDAD

En tanto, las disminuciones más moderadas se observaron en Tierra del Fuego (-0,2%), San Luis (-0,6%), Santa Cruz (-0,7%) y Córdoba (-0,9%). La Ciudad de Buenos Aires registró una variación negativa del 1,7%, por debajo del promedio nacional.

El relevamiento indicó que las ventas en todo el país totalizaron $2,45 billones durante septiembre, lo que representó una contracción real del 3% interanual. Además, la serie desestacionalizada mostró un retroceso del 0,9% frente a agosto.

Se trató de la novena caída interanual consecutiva. De esta manera, el acumulado entre enero y septiembre también permaneció en terreno negativo, con una disminución real del 2,9% frente a igual período de 2025.

PUBLICIDAD

El balance de los primeros nueve meses

Cuando se observa el desempeño acumulado entre enero y septiembre, el panorama resulta todavía más restrictivo: solamente tres provincias consiguieron mantener variaciones positivas. Neuquén volvió a ubicarse al frente, con un avance del 3,9%, seguida por Río Negro (+1,4%) y La Pampa (+1,3%).

El resto de las jurisdicciones terminó el período con retrocesos. Entre las bajas más acotadas se encontraron San Luis (-0,1%), CABA (-0,4%) y Córdoba (-0,8%). En cambio, Corrientes (-14,5%) y Misiones (-10,9%) exhibieron las contracciones más profundas, las únicas de dos dígitos.

A nivel nacional, la facturación acumulada alcanzó los $22,06 billones, aunque el resultado representó una merma real del 2,9% frente a los primeros nueve meses del año anterior.

PUBLICIDAD

Neuquén lideró las mejoras interanuales, con un incremento real del 6,7% en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rubros que explicaron la caída

El retroceso de septiembre también se reflejó en la mayoría de los segmentos relevados por el Indec. De los once rubros que integran la encuesta, solamente dos registraron aumentos reales interanuales: Carnes, con una suba del 6,5%, y Verduras y frutas, con el 3,4%.

En cambio, los nueve restantes mostraron variaciones negativas. Las bajas más pronunciadas correspondieron a Electrónicos (-13,4%) y Bebidas (-10,8%), seguidos por Panadería (-7,4%). Almacén, el rubro de mayor participación en la facturación, retrocedió 3,1%, mientras que Lácteos cayó 2,6%.

En conjunto, los dos segmentos que lograron crecer explicaron apenas el 19% de la facturación del mes, por lo que no alcanzaron a compensar los retrocesos del resto de las categorías.

PUBLICIDAD

El ticket promedio por compra se ubicó en $38.059 y mostró una caída real interanual del 1,9%. A su vez, la cantidad de operaciones disminuyó 1,1% frente al mismo mes de 2025.

El comportamiento de los consumidores durante el CyberMonday 2026 mostró una mayor demanda de artículos de primera necesidad, aunque en el marco de un evento marcado por promociones y descuentos. Según un relevamiento de NielsenIQ (NIQ), las ventas online de productos de consumo masivo crecieron 50% en unidades y 61% en facturación frente a la edición anterior, durante las jornadas del 2 al 4 de noviembre.

La consultora destacó que el avance alcanzó categorías de compra cotidiana, como alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal. El resultado contrastó con el desempeño de los bienes durables: las ventas de electrodomésticos y tecnología cayeron 20% en volumen, mientras que la facturación aumentó apenas 1%.

PUBLICIDAD

En supermercados, al considerar las operaciones presenciales y digitales durante el evento, las unidades comercializadas aumentaron 4% interanual y la facturación avanzó 30%. Limpieza encabezó las subas en ingresos, con un 38%, seguida por Almacén (31%) y Perfumería (30%)