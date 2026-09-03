Solo tres provincias tienen más empleo registrado que en diciembre de 2023 y se espera que el RIGI amplíe ese desbalance

Según la Fundación Pensar, a mayo de 2026 se registró una caída del empleo registrado privado del 3,8% en comparación con noviembre de 2023. (Foto: Reuters/Martin Cossarini)

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Un informe de la Fundación Pensar -un think tank ligado al PRO- expuso que a mayo de 2026 solo tres provincias tienen más asalariados privados registrados que a fines de 2023. Y planteó que los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en el que el Gobierno confía como la vía para garantizar el repunte de la inversión, pueden hacer que crezca la “brecha federal”.

El informe tomó como referencia el nivel de noviembre de 2023 para medir la evolución del empleo privado registrado: Neuquén acumuló un aumento de 7,6%, Río Negro subió 3,4% y San Juan avanzó 0,4%. Las otras jurisdicciones quedaron por debajo del punto de partida. Mientras que en el conjunto nacional, Argentina registró cerca de 241.000 asalariados privados formales menos que en noviembre de 2023, una caída de 3,8 por ciento.

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“La conclusión es relevante porque reduce el universo de ‘ganadores’ efectivos. Muchas provincias pueden exhibir proyectos de inversión, una mejora fiscal o una recuperación de actividad sin haber creado todavía empleo privado formal neto. Neuquén y Río Negro sí lo hicieron. San Juan recién cruza la línea positiva. El resto aún no”, destacaron en el informe.

Asalariados por habitante

La distancia entre las provincias también apareció en el stock de asalariados privados registrados por habitante. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró 485 trabajadores privados formales por cada 1.000 habitantes, mientras que Neuquén alcanzó 217. Formosa mostró 35, Santiago del Estero llegó a 47 y Chaco contabilizó 57. La diferencia entre Neuquén y Formosa fue de seis veces en cantidad de asalariados privados registrados por habitante. En el caso de CABA, la relación con Formosa fue cercana a 14 veces.

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La Fundación Pensar definió a la densidad del sector privado como la principal desigualdad provincial. CABA, Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe combinaron escala, empleo, empresas, salarios y mercados domésticos de mayor profundidad relativa. En varias provincias del Norte, el informe identificó una menor cantidad de empleadores privados, baja formalidad y mercados internos más pequeños.

Las dos velocidades de la actividad provincias

El informe sostuvo que el crecimiento en el primer año de mandato de Javier Milei se desplazó hacia provincias vinculadas con recursos naturales y producción agropecuaria, mientras que varias jurisdicciones grandes atravesaron una recesión. Lo que expone el dilema de las “dos velocidades” en la que se mueva la economía pero a nivel de los distritos subnacionales.

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La actualización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) resultó central para esa comparación porque aplicó una metodología homogénea a las 24 provincias y mantuvo consistencia con el valor agregado bruto nacional. Fundación Pensar aclaró que esta herramienta no sustituyó los productos brutos geográficos oficiales de cada distrito, que suelen utilizar fuentes propias y un nivel mayor de detalle, aunque la presentó como la mejor base disponible para contrastar las trayectorias territoriales con un criterio común.

En 2024, sólo cinco provincias mostraron una variación positiva de su valor agregado bruto respecto de 2023. Neuquén encabezó el listado con un crecimiento de 11,3%, seguida por Córdoba, con 4,5%, y Santa Fe, con 3,1%. Entre Ríos y La Pampa anotaron aumentos de 0,4% cada una. El contraste con las demás jurisdicciones fue amplio. Buenos Aires cayó 3%, Chaco retrocedió 6,3%, San Luis bajó 8,8% y Jujuy disminuyó 9,5%. Formosa registró una contracción de 12,9%, mientras que Tierra del Fuego cayó 13,1%, la baja más pronunciada entre las provincias seleccionadas en el cuadro del informe. La entidad vinculada al PRO sostuvo que una macroeconomía más ordenada no generó de forma automática crecimiento territorial durante el primer año analizado.

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El caso de Neuquén

Neuquén aparece como un caso estrella porque registró el mayor crecimiento del valor agregado bruto en 2024 y el mayor incremento del empleo privado formal entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. El documento vinculó esa evolución con Vaca Muerta y con el efecto de la actividad hidrocarburífera sobre la producción, las regalías, el empleo, los salarios, la recaudación y el gasto público. Los ingresos provinciales recibieron recursos por regalías, el sector privado formal amplió su cantidad de trabajadores y el Estado provincial contó con un mayor margen de gasto. El informe indicó que parte de esa renta también llegó a los salarios públicos, que mostraron diferencias frente a remuneraciones de otras jurisdicciones.

En marzo de 2026, el salario de un trabajador petrolero de Neuquén equivalió a 5,8 salarios textiles del Gran Buenos Aires. La distancia también apareció en el sector educativo. En 2025, un maestro de grado con 10 años de antigüedad cobró cerca de $1,93 millones brutos en Neuquén, frente a $940.000 en la provincia de Buenos Aires. La relación superó dos veces. Fundación Pensar señaló que esa diferencia no respondió de forma directa a una administración educativa dos veces superior, sino a una base de recursos que permitió sostener niveles salariales que otras provincias no pueden replicar sin tensión fiscal. Entre 2023 y 2025, Neuquén aumentó 16% su gasto real, el mayor incremento dentro del panel relevado. Aunque en ese mismo período, la tasa de homicidios pasó de 4,5 a 5,7 cada 100.000 habitantes.

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Efectos del RIGI

La fundación plantea además una preocupación sobre los efectos que puede generar el Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI). A mediados de agosto de 2026, se contaban 21 proyectos aprobados por USD 46.709 millones dentro del régimen, con estimaciones de que generarían 95.175 empleos directos e indirectos asociados. De esos, doce correspondieron a minería, cinco a petróleo y gas, dos a energía, uno a infraestructura y uno a siderurgia.

Neuquén, Río Negro, San Juan y las provincias mineras del Noroeste Argentino ocupan un lugar central en el mapa inversor de los proyectos del RIGI. Y si bien, para la Fundación Pensar, el RIGI no creó esa geografía productiva, si acelera la llegada de capital hacia los territorios donde ya existían recursos, infraestructura y escala. “Si los territorios mejor posicionados reciben además la mayor parte del nuevo capital, el crecimiento nacional puede ampliar -no reducir- la brecha federal”, alertaron.

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