Economía

Tras la fuerte caída de julio, la industria y la construcción repuntaron en agosto

Los indicadores desestacionalizados revirtieron parte del retroceso del mes previo, aunque las mediciones interanuales mostraron bajas y la manufactura acumuló una contracción en lo que va de 2026

Imagen partida con edificio en construcción, grúas, obreros, barras de metal; y una fábrica con robots amarillos, cintas transportadoras y operarios.
La construcción creció 0,8% en los primeros ocho meses del año, mientras la industria sufrió un retroceso del 2,7 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La industria y la construcción mostraron una recuperación mensual en agosto, luego de las caídas registradas en julio. De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad manufacturera subió 1,9% y la construcción avanzó 0,4% en la medición desestacionalizada, que permite comparar la evolución frente al mes previo.

El repunte se produjo después de un julio negativo para ambos sectores. La serie desestacionalizada del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) había retrocedido 5,1% ese mes, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una baja de 4,4 por ciento.

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La comparación interanual, en cambio, mantuvo números negativos. La producción industrial cayó 3,2% frente a agosto de 2025 y la construcción se redujo 4,4%, según las series originales difundidas por el organismo estadístico.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la industria registró una contracción de 2,7% respecto del mismo período del año anterior. La construcción, en cambio, acumuló un aumento de 0,8%, pese a la baja observada durante agosto.

Cómo le fue a cada rama industrial

Dentro de la industria, once de las 16 divisiones manufactureras presentaron caídas interanuales en agosto. La mayor incidencia negativa sobre el nivel general correspondió a maquinaria y equipo, cuya producción bajó 24%, seguida por otros equipos, aparatos e instrumentos, con una merma de 20,6%, y prendas de vestir, cuero y calzado, que cayó 14,7 por ciento.

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