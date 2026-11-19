La brecha entre los dólares financieros es de 5,33%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sobran argumentos para explicar la brusca suba del dólar y la brecha del 10% entre el tipo de cambio mayorista y el contado con liquidación (CCL). Entre ellos, se destaca el fortalecimiento de la moneda estadounidense: avanzó 0,32% frente a una canasta de las seis principales divisas del mundo, acumula una suba de 6,42% en el año y alcanzó su nivel más alto desde fines de febrero de 2025.

Además, se conocieron las actas de la Reserva Federal de la reunión de octubre y la lectura dejó la sensación de que la suba de tasas de diciembre puede alcanzar 0,50 puntos. Por eso hubo compradores de bonos del Tesoro norteamericano que hicieron bajar su rendimiento a 5,07 por ciento.

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Pero las actas mencionaron al sector de la inteligencia artificial como una de las fuentes de presión inflacionaria. A partir de esa señal, los inversores desarmaron sus estrategias de compra e ignoraron el sólido balance de Nvidia. La acción abrió en alza, pero cambió de rumbo tras la conferencia de prensa de la nueva conducción y cerró con una baja del 3 por ciento.

En Brasil, el real siguió devaluándose; cerró a 5,89% por dólar y acumula una pérdida de valor de 18% desde el balotaje que mantuvo a Lula da Silva en la presidencia. Por ahora, la devaluación no preocupa. Cuando el precio del dólar molesta, lo resuelven con una licitación para colocar divisas como lo hicieron en el pasado. Brasil cuenta con reservas por USD 367.000 millones y dispone de recursos suficientes para intervenir, una capacidad que desalienta al mercado a desafiarlo. Las reservas de Brasil son casi 14 puntos del PBI contra 7 puntos de la Argentina.

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Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, señaló que “allí se ve la relación del riesgo país con reservas. Los países que salieron a acumular lo tienen como un paraguas o un escudo frente a los cimbronazos internacionales”.

Redrado presidió el BCRA entre 2004 y 2010. En ese período, las reservas equivalían a 15 puntos del PBI, frente a los siete puntos actuales. A diferencia de la situación vigente, esas reservas no incluían los swaps con China. Al final del mandato de Néstor Kirchner, el riesgo país se ubicaba entre 350 y 410 puntos básicos.

El primer factor es visible: la necesidad de acumular reservas para afrontar los vencimientos de 2027. El segundo, de peso similar, es el riesgo electoral de ese año, que el mercado ya incorpora en los precios con antelación.

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Francisco Pisano, portfolio manager de BAVSA Fondos, señaló que el dólar “en noviembre sube cerca de 1,5% y en el año 7% contra una inflación de 26%, así que el nivel no es la noticia. Lo que vale la pena explicar es por qué se mueve ahora, y mi lectura es que el ajuste pasó de la tasa al tipo de cambio, con el dólar global empujando en la misma dirección. Hace dos semanas era al revés. El 5 de noviembre, antes del fin de semana largo, los bancos guardaron pesos para cumplir el encaje, los pases entre entidades operaron a 32% y el dólar ni se movió.

Pisano agregó: “Que sobren pesos tiene su lógica. El jueves 26 el Tesoro enfrenta una licitación exigente, con vencimientos de $20 billones en manos privadas, y en diciembre la demanda de pesos sube por aguinaldos y fiestas (el año pasado absorbió más de $3 billones). Por eso se deja la plaza holgada, aunque en el medio la tasa corta no alcance a compensar la cobertura”.

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El problema empezó con la suba de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que arrastro a los títulos soberanos del mundo y apareció una tasa de interés exagerada. La vulnerabilidad de las reservas argentinas hizo el resto y el riesgo país se disparó a 850 puntos. La suba de tasas no solo dejó afuera del mercado internacional de capitales al país sino a las empresas y provincias que suspendieron la emisión de Obligaciones Negociables y cerraron otra puerta de entrada de divisas.

Pisano explicó que por este concepto “lo que se liquidaba en el mercado de cambios bajó de USD 3.300 millones en septiembre a unos USD 1.100 millones en octubre. A eso se agrega que el Tesoro tiene que reunir los casi USD 4.400 millones de Bonares y Globales que vencen el 9 de enero, y se los viene comprando al BCRA. No dudo de que los va a pagar, pero hasta esa fecha el sector público necesita seguir comprando”.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 357 millones que reflejan la menor predisposición a liquidar divisas. En la semana todas las liquidaciones fueron inferiores a USD 400 millones. El Central compró USD 11 millones, pero la suba del dólar y la caída del oro, el euro, el yuan y otras divisas hicieron que las reservas bajen USD 192 millones a 49.551 millones de dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el volumen de operaciones ascendió a 1.693.000 contratos y el Interés Abierto sufrió un incremento de casi USD 240 millones que es el mayor para una rueda desde la época de tensión cambiaria en septiembre de 2025.

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“En la rueda de bonos soberanos dollar linked (DL) en BYMA, t+1 el volumen operado superó los USD 550 millones siendo este el mayor registro desde el 26 de agosto, ocasión del fixing de la Lelink D31G6. Las implícitas se corrieron a la baja de modo que con todo esto es evidente la mayor presencia oficial. De momento no vemos al mercado en una situación de estrés, pero la dinámica de los dólares financieros y la cobertura indica que el mercado probablemente esté anticipándose a un reacomodo en el tipo de cambio luego de la apreciación del peso”, sumó el reporte.

En la plaza financiera, la demanda de divisas fue elevada. El MEP aumentó $30 (+1,8%) a $1.630 y el CCL, $21 (+1,2%) a 1.717 pesos. La brecha entre ambos tipos de cambio es de 5,33%, lo que indica que el cable para girar dólares al exterior se encareció porque hay salida de divisas. El “blue” aumentó $25 (+1,6%) a 1.630 pesos.

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El Gobierno tiene motivos para preocuparse. La idea de liberar pesos para que bajen las tasas para mejorar la actividad y el consumo, tomó como rehén al dólar.

En tanto, los bonos de la deuda operaron con calma y el riesgo país cedió 6 unidades a 846 puntos básicos. Además, el Merval de las acciones líderes subió 0,2% en dólares, pero cayó 1% en dólares por el aumento del CCL.

La evolución del tipo de cambio va a ser clave para el mercado bursátil porque las acciones de las empresas exportadoras podrán verse beneficiadas.

Anoche, durante las operaciones nocturnas, los tres principales índices de Wall Street mostraban subas, con el Nasdaq tecnológico al frente, al avanzar 1,2%. El petróleo aumentaba cerca de 1% tras nuevas amenazas de Donald Trump de retomar los ataques contra Irán. El Brent cotizaba a USD 92,27, mientras el dólar mantenía su tendencia alcista y el bitcoin se ubicaba por debajo de los USD 63 mil.

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En la Argentina la atención estará puesta en el movimiento del Banco Central para restar liquidez al mercado. Todos los esfuerzos apuntarán a achicar la brecha entre el dólar mayorista y el CCL.