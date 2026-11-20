El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados

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Desde Panamá - En un escenario de restricciones fiscales y déficit de infraestructura, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) apunta a ampliar su participación en proyectos con empresas privadas y a diversificar los canales de financiamiento en Argentina.

Así lo planteó el presidente ejecutivo de la entidad, Sergio Díaz-Granados, en una entrevista con Infobae en Panamá, durante el lanzamiento del Foro Internacional CAF 2027.

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“Me interesa mucho que el banco incursione más con el sector privado en Argentina”, afirmó Díaz-Granados.

Al explicar las perspectivas para fortalecer la cooperación en ese sentido, señaló: “Yo aspiraría a que, en la medida en que las finanzas públicas y las necesidades de financiamiento se estabilicen, podamos abrirle más espacio al sector privado, que es lo que va a generar condiciones mucho más sólidas de crecimiento económico”.

Díaz-Granados también comparó la composición de la cartera de CAF en distintos países de la región. Detalló que el 95% de los créditos del organismo en Argentina corresponde al sector soberano, mientras que en Chile el 95% de la cartera es no soberana. En Colombia y Perú, en tanto, la distribución se aproxima al 50% para cada segmento.

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Para el ejecutivo, el objetivo a mediano plazo es que el banco pueda trabajar tanto con los gobiernos como con empresas públicas y privadas, de manera que las condiciones favorables de financiamiento lleguen a una mayor cantidad de actores de la economía.

El objetivo a mediano plazo es que el banco pueda trabajar tanto con los gobiernos como con empresas públicas y privadas

“Más del 90% de la cartera del banco en Argentina es con las provincias y es con infraestructura”, precisó Díaz-Granados. Entre las jurisdicciones en las que CAF tiene iniciativas mencionó Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Además, anticipó que hay otros proyectos en evaluación que podrían recibir el visto bueno en la reunión del directorio prevista para diciembre, en Colombia.

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En cuanto al destino de los fondos, Díaz-Granados destacó las oportunidades que ofrecen los sectores energético y minero. Sostuvo que las exportaciones pueden generar un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. “Cada dólar exportado es un dólar que se multiplica por cuatro o por siete, según el país, en encadenamientos hacia el interior de la economía”, explicó. A su vez, dijo que el gas puede favorecer el crecimiento de industrias como la de fertilizantes.

“Lo que queremos es que esa profecía de Argentina se cumpla”, manifestó.

“Yo aspiraría a que, en la medida en que las finanzas públicas y las necesidades de financiamiento se estabilicen, podamos abrirle más espacio al sector privado”

Por otra parte, contó que mantiene una comunicación fluida con el Ministerio de Economía y que los equipos del organismo trabajan en la preparación de nuevos programas.

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En paralelo, resaltó la decisión de CAF de adquirir un terreno en Buenos Aires para construir una futura sede. El propósito no se limita a albergar al personal en el país, sino que también busca consolidar una plataforma que contribuya a fortalecer los procesos de integración regional.

Recientemente, la entidad cumplió 25 años de presencia institucional en la Argentina. Durante 2026, otorgó USD 387,8 millones para fortalecer la conectividad vial y la infraestructura eléctrica de Neuquén, y otros USD 160 millones para modernizar 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40, en San Juan.

Lanzamiento del Foro Internacional CAF en Panamá

Asimismo, su cartera contempla el Programa Sistema de Acueductos Sostenible de Chubut, que busca mejorar el abastecimiento de agua potable en Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, entre otros.

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En la Ciudad de Buenos Aires, CAF financió iniciativas como el Paseo del Bajo y el Programa de Integración Socio Urbana del barrio Rodrigo Bueno. En octubre, aprobó además un crédito de USD 145 millones para la primera fase de modernización de la Línea B del subte, que incluye la renovación de trenes e infraestructura para elevar la calidad y la seguridad del servicio.

El trabajo de CAF también abarca la innovación tecnológica y la energía, con operaciones vinculadas a Invap, Arsat y Enarsa. A esa trayectoria se agregó en junio la firma de un préstamo A/B por USD 400 millones con Pan American Energy para financiar inversiones en el sector gasífero.

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El Foro Internacional CAF 2027

El lanzamiento del Foro Internacional CAF 2027 se realizó este jueves en Panamá, con la participación del canciller panameño, Javier Martínez-Acha. La tercera edición del encuentro se llevará a cabo el 27 y 28 de enero, bajo el lema “América Latina y el Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales”.

Diez jefes de Estado ya confirmaron su presencia, entre ellos los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), Laura Fernández (Costa Rica), Pedro Alliana (Paraguay), Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), Daniel Noboa (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana), además de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. También está confirmada la participación del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

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La agenda contempla 21 sesiones plenarias, 60 encuentros paralelos y 50 reuniones cerradas, con más de 350 panelistas de los sectores público y privado, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil. Se prevé la participación de más de 5.000 empresarios de los cinco continentes.

Los debates estarán organizados en torno a siete ejes temáticos: geopolítica y gobernanza global; economía, inversión y desarrollo empresarial; integración regional e infraestructura; tecnología e innovación; medioambiente, clima y biodiversidad; transición energética y minerales estratégicos; y desarrollo social, talento y territorios.

Durante la presentación también se anunció que Panamá se convertirá en la sede permanente del Foro Internacional CAF, en virtud de un acuerdo firmado entre el organismo multilateral y el Gobierno panameño.

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