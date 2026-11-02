Las acciones argentinas cayeron por sexta rueda seguida, el riesgo país superó los 800 puntos y el BCRA no compró reservas

La inicial suba de Wall Street fue perdiendo fuerza con el correr de los negocios.

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Las acciones y los bonos argentinos sufrieron un fuerte castigo este lunes, para profundizar la tendencia negativa de las últimas ruedas. Los índices de la Bolsa Buenos Aires cayeron por sexta sesión consecutiva, mientras que el riesgo país superó los 800 puntos básicos por primera vez en poco más de un año.

Con un escenario de fuerte caída de la cotización del petróleo, los indicadores de Wall Street fueron disminuyendo la suba a lo largo de la rueda, para exhibir números mixtos sobre el cierre. Mientras que el panel tecnológico Nasdaq recortó 1,1% y el Dow Jones de Industriales subió 0,4 por ciento. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cayó por sexta sesión consecutiva: este lunes cedió 0,8%, en los 167.921 puntos.

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La tendencia negativa fue completa por los activos argentinos, que acentuaron las pérdidas sobre el cierre, con una nueva suba del riesgo país a su nivel más alto desde el 24 de octubre del 2025. Las acciones argentinas profundizaron las cifras negativas que se cristalizaron en octubre. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 3,2% en pesos, en los 89.166 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York se registran bajas entre los papeles ligados a la energía, como YPF (-6,7%, a USD 43,85), Vista Energy (-5,3%) y Pampa Energía (-3,9%). Grupo Galicia recortó un 2,5% y Mercado Libre ganó 3,2 por ciento. Satellogic se hundió un 7,2 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una caída de 1,2% en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió 20 unidades para la Argentina, en los 808 puntos básicos.

Motivos del “sell off” para Argentina

Las acciones y los bonos de Argentina profundizaron una tendencia que se viene dando desde julio y se extendió con fuerza en el tramo final de octubre. Los activos prácticamente cerraron el “gap” y descontaron toda la mejora que habían obtenido desde las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

La volatilidad internacional, consecuencia de las altas tasas de la deuda norteamericana, el salto del petróleo y la presión inflacionaria global, se acentuó en las ultimas semanas en la región por el balotaje en Brasil y también en los EE.UU. donde este martes 3 de noviembre se definen las elecciones de medio término.

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Esta volatilidad es más agresiva con los activos emergentes y, de ellos, particularmente con los argentinos, después de episodios de default, incumplimiento de contratos, devaluación de la moneda y crisis económica en las últimas décadas.

Así se produce un fenómeno local donde se combina una mayor cautela de los inversores, dudas sobre la capacidad del Gobierno para acumular reservas y afrontar los elevados vencimientos de deuda en moneda extranjera de 2027, junto con los pagos al FMI, la sensación de un dólar que se atrasa respecto de la inflación y la necesidad de altas tasas en pesos para contener a una de las inflaciones más altas del mundo, en un marco de recesión técnica.

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El evento decisivo de las elecciones presidenciales de 2027 también pesa en la confección de las carteras. Las dudas sobre la continuidad de la presente política económica ejerce una influencia negativa sobre las cotizaciones.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero perdieron 8,3%, a USD 104 el barril, mientras que los del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restaron 8%, a USD 95,83 el barril para diciembre.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, señaló que “las bolsas de Nueva York mostraron un comportamiento dispar durante la jornada, revirtiendo las subas iniciales ante la persistencia de las ventas en el sector tecnológico y de Inteligencia Artificial. La incertidumbre sobre el financiamiento del Capex de los gigantes de la nube y los compromisos millonarios de infraestructura opacaron el marcado alivio generado por el desplome de más del 7% en los precios internacionales del petróleo, en una rueda donde los operadores mantuvieron una postura de extrema cautela en la víspera de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos”.

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“En la plaza financiera local, los activos argentinos volvieron a quedar bajo un severo viento de frente internacional y profundizaron la tendencia bajista tras un intento fallido de rebote. Los títulos públicos en dólares registraron caídas generalizadas en ambas legislaciones”, añadió Vlassich.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, estimó que “el mercado castiga los consensos. Hoy Brasil es el ejemplo perfecto, si todos se jugaron todo a que ganaba el balotaje Bolsonaro. La sorpresa fue que no ganó y sucedió todo al revés: ganó Lula. Hoy Milei sufre la ‘fatiga del tercer año’ de mandato el desgaste. El mercado de eso no duda, pero a continuación, se inicia hacia el cuarto año de su mandato, la recuperación, y si así llega a las elecciones, reelige, dado que con una economía estable no se pierde”.

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“El escenario internacional ha experimentado un cambio significativo, caracterizado por un aumento de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal, una inflación que continúa mostrando resistencia a la baja y precios elevados del petróleo”, consignó Fimades en un informe.

El mercado de cambios negoció este lunes un discreto monto de USD 318,3 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista ganó 11,50 pesos o 0,7%, a $1.545,50, un nuevo máximo nominal.

“Pasado el mediodía, el mercado comenzó a mostrar una mayor presencia de demanda, aunque sin generar movimientos significativos en la cotización. Durante la última hora, el mayorista volvió a ganar terreno y alcanzó los $1.546, nivel en el que se mantuvo hasta los últimos minutos de la rueda, para finalmente cerrar en $1.545,50″, resumió Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

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“Desde hace un par de meses venimos insistiendo en que el Gobierno intenta fortalecer las anclas originales del programa: cambiaria y monetaria. En este sentido, vemos una política activa del Gobierno de minimizar la volatilidad de tipo de cambio. Eventualmente, la variable de ajuste de este esquema podría ser la brecha/canje, que viene trepando desde hace algunas semanas”, describieron los analistas de Adcap Grupo Financiero.

El dólar comercial anota un incremento de 90,50 pesos o 0,2% en 2026, mientras que en una comparación interanual la suba alcanza los 63,50 pesos o 4,3%, desde los $1.482 del 3 de noviembre del año pasado.

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El BCRA estableció el techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.954,48 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 408,98 pesos o un 26,5% de ese límite para la flotación administrada de la divisa.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.565 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.566,99 para la venta y $1.513,57 para la compra.

El dólar blue quedó sin variantes a $1.565 para la venta. Los dólares financieros terminaron negociados con un ligero descenso: el “contado con liquidación” alcanzó los $1.657,67 (-0,7%) a través de acciones, mientras que el dólar MEP se ubicó en los 1.569,74 (-0,1%).

El BCRA no intervino en el mercado de cambios y las reservas internacionales se recuperaron en USD 1.879 millones, a USD 50.441 millones, dado el regreso de divisas a cuentas del Central por movimientos técnicos de comienzos de mes.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) informaron que las liquidaciones de exportaciones agrícolas en el mercado de cambios totalizaron USD 2.880 millones en octubre, monto récord para ese mes del año.