Política

Con críticas al arco político y bajo un fuerte hermetismo, Javier Milei brindó una charla ante estudiantes

El Presidente defendió su plan económico, adelantó detalles de su próximo libro y aseguró que profundizará la desregulación si obtiene otro mandato

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso desde un estrado en la Universidad Torcuato Di Tella
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El presidente Javier Milei cuestionó en duros términos a la dirigencia política durante una clase magistral ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella, donde anticipó un libro sobre “la política como moral” y prometió una reducción impositiva si logra gobernar hasta 2031.

Milei sostuvo que una eventual continuidad de su gestión hasta 2031 permitiría devolver USD 500 millones mediante rebajas de impuestos. “¡Vaya que eso es liberarlos!”, exclamó al presentar esa proyección ante los estudiantes.

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El Presidente Javier Milei brindó una clase magistral ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella
El presidente Javier Milei brindó una clase magistral ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella

En esa línea, rechazó además el término “contribuyente” para referirse a quien paga impuestos e insistió en que “los impuestos son un robo”. Adelantó también que, de obtener la reelección, profundizará el proceso de desregulación económica. “No saben lo que se viene el 11 de diciembre de 2027, si reelegimos; hay gente que no va a reconocer más a la Argentina con todo lo que vamos a hacer”, afirmó.

Por otro lado, el mandatario anunció que su próximo libro, que saldrá en noviembre, llevará por eje “la política como moral” y tendrá tres tomos. El tercero reunirá una bitácora de los primeros 30 meses de gobierno en un punteo de 400 hojas, según detalló.

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El Presidente Javier Milei brindó una clase magistral ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella
Javier Milei

Ante los estudiantes, Milei consideró “raro” dialogar con alguien que no fuera un ministro y dirigió luego sus críticas a los dirigentes políticos, a quienes acusó de priorizar el triunfo electoral por sobre cualquier otro objetivo. “Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, sostuvo.

Durante la charla, el Presidente apuntó contra el exministro de Economía Domingo Cavallo, que había calificado de “burrada” el modo en que el Gobierno desarmó el cepo cambiario. “Este impresentable nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado y le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex, así estabiliza cualquiera; nosotros, en cambio, estuvimos remando para limpiar el balance del Banco Central”, señaló Milei.

El Presidente Javier Milei brindó una clase magistral ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella
Alumnos de la Universidad Di Tella

La actividad estuvo restringida a alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella y se desarrolló bajo un operativo que incluyó móviles de la Policía Federal en el acceso, efectivos de Casa Militar en el playón central y controles con escáneres para quienes ingresaban al aula.

El encuentro se realizó en el salón del nuevo taller de diseño, un espacio alargado con varias entradas que se completó a medida que avanzaba el ingreso. Algunos estudiantes llevaron sillas desde otras aulas y otros permanecieron de pie detrás de una cinta dispuesta para mantener despejado un pasillo.

La disertación marcó la reaparición pública del Presidente tras el discurso que había dado en la Fundación Faro.

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