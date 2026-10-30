ARCA anunció nuevas prórrogas para Ganancias y planes de pago: cuáles son los nuevos plazos

ARCA extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció dos nuevas prórrogas para los contribuyentes.

Por un lado, extendió hasta el 16 de noviembre de 2026 el plazo para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de personas humanas, correspondientes al período fiscal 2025. Por otro, amplió hasta el 30 de diciembre de 2026 el período de adhesión a regímenes especiales de facilidades de pago destinados a distintos sectores económicos.

PUBLICIDAD

Las medidas se oficializaron a través de las resoluciones generales 5918/2026 y 5920/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y modifican los vencimientos establecidos para el cumplimiento de distintas obligaciones tributarias.

La primera de las disposiciones corresponde al impuesto a las Ganancias de personas humanas. Mediante la Resolución General 5918/2026, ARCA estableció que los contribuyentes alcanzados tendrán tiempo hasta el 16 de noviembre para presentar las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Según explicó ARCA, la decisión surgió del diálogo permanente entre las autoridades del organismo y los representantes de las entidades que nuclean a los profesionales de ciencias económicas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

Planes de pago: prórroga hasta el 30 de diciembre

La segunda medida corresponde a los regímenes especiales de facilidades de pago destinados a determinados grupos de contribuyentes.

A través de la Resolución General 5920/2026, también publicada en el Boletín Oficial, ARCA extendió hasta el 30 de diciembre de 2026 el plazo para solicitar la adhesión a estos mecanismos.

La prórroga alcanza a cuatro categorías:

Sector salud: contribuyentes comprendidos en los regímenes especiales destinados a esta actividad.

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs): empresas alcanzadas por los mecanismos especiales de facilidades de pago.

Pequeños contribuyentes: sujetos incluidos en los regímenes correspondientes a esta categoría.

Entidades sin fines de lucro: organizaciones contempladas dentro de los mecanismos de regularización.

La extensión del plazo permite que los contribuyentes comprendidos en los regímenes especiales dispongan de más tiempo para solicitar su incorporación a los mecanismos de facilidades de pago.

La información difundida por ARCA no precisó cambios en las condiciones de financiación, la cantidad de cuotas ni los requisitos de acceso. La modificación anunciada se concentra en la fecha límite para adherir a los planes.

PUBLICIDAD

Qué cambia para los contribuyentes

Las dos resoluciones tienen alcances diferentes y están dirigidas a distintos grupos de contribuyentes.

En el caso del impuesto a las Ganancias, la prórroga corresponde a las personas humanas que deben presentar sus declaraciones juradas por el período fiscal 2025.

Noticia en desarrollo