La Argentina recupera participación en el comercio mundial: proyectan que en 2035 exportará USD 180.000 millones

En 2026, el país proyecta superar por primera vez en su historia los USD 100.000 millones en exportaciones

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En 2023, las exportaciones argentinas tocaron su piso histórico de participación en el comercio mundial. Solo el 0,29% del total de bienes transados a escala global provinieron del país, el registro más bajo desde que existen datos comparables, al punto de que nunca antes la Argentina había tenido un peso tan marginal en el intercambio internacional. Dos años después, la tendencia se revirtió, y 2026 se perfila como un año récord: las proyecciones apuntan a superar por primera vez en su historia los USD 100.000 millones en exportaciones.

El dato surge de un análisis elaborado por Marcelo Elizondo, presidente del Capítulo Argentino de la International Chamber of Commerce (ICC) y director general de DNI Consultores, quien cruzó series históricas del INDEC, el Banco Mundial y la OMC con proyecciones sectoriales privadas para trazar una trayectoria exportadora que, de cumplirse, redefinirá la inserción comercial del país a escala global. Con la entrada en funcionamiento de nuevos ductos y proyectos mineros, junto con la consolidación de la agroindustria y los servicios de conocimiento como grandes aportantes de divisas, se espera que la Argentina logre exportaciones de hasta USD 180.000 millones para 2035.

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La Argentina perdió terreno mientras el resto de la región avanzaba

La participación de la Argentina en el comercio internacional tuvo altos y bajos. Para 1960, el país representaba el 0,81% de las exportaciones mundiales de bienes; a partir de ese momento fue cediendo posiciones de forma casi ininterrumpida. La comparación con el resto de América Latina expone la magnitud del rezago: entre 2000 y 2025, Perú multiplicó el valor nominal de sus exportaciones por 9,25 veces; Brasil, por 6,28; Chile y Costa Rica, por 5,50 y 5,60 respectivamente. La región en su conjunto expandió sus ventas externas 5,92 veces, pasando de USD 349.068 millones a un récord de USD 2.068.261 millones.

En tanto, la Argentina, en ese mismo período, multiplicó sus exportaciones por 2,78 veces, menos de la mitad de la media regional. El estancamiento, según el análisis de Elizondo, no respondió a una falta de dinamismo en los mercados internacionales sino a distorsiones macroeconómicas domésticas que comprimieron la oferta exportable durante décadas: restricciones cambiarias, presión impositiva sobre el agro, falta de infraestructura y ausencia de acuerdos comerciales de escala.

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La recuperación tras la sequía histórica de 2023 explica buena parte del salto registrado entre 2024 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ratio exportaciones/PBI refleja esa brecha. Mientras Panamá lleva sus ventas externas al 44,4% de su producto, México al 39,6% y Chile al 34,6%, Argentina cerró 2025/26 con apenas el 15,6%, uno de los niveles más bajos de la región, por debajo incluso de Brasil (17,8%) y Colombia (15,0%).

Desde 2024, las exportaciones argentinas crecieron más que el promedio mundial

El cambio de panorama llegó en 2024. Ese año, la participación argentina en el total mundial subió al 0,34% en bienes (desde el 0,29% del piso de 2023), y continuó escalando: al 0,37% en 2025 y se proyecta en 0,39% para el cierre de 2026. Lo relevante no es solo la mejora en puntos porcentuales, sino el hecho de que las exportaciones argentinas están creciendo a un ritmo superior al del comercio internacional global, aun cuando este último se encuentra en niveles récord.

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Detrás de la recuperación inicial operaron varios factores simultáneos. La superación de la sequía histórica de 2023 —que había devastado la cosecha agrícola y arrastrado la participación al mínimo absoluto— permitió una fuerte reversión en el agro. Al mismo tiempo, el sector energético comenzó a consolidar saldos exportables crecientes desde Vaca Muerta, y avanzó la puesta en marcha de infraestructura de transporte de hidrocarburos.

La industria minera proyecta exportaciones por USD 18.500 millones para 2030, impulsado por grandes proyectos que avanzan bajo el amparo del RIGI.

Los cuatro motores que sostienen la proyección hasta 2035

El modelo de proyección elaborado por Elizondo para el período 2026-2035 estima que las exportaciones argentinas llegarán a USD 179.945 millones anuales en 2035, partiendo de los USD 105.150 millones previstos para este año. El crecimiento no sería lineal, sino que tendría picos de aceleración vinculados a hitos de infraestructura y maduración de inversiones.

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El primer impulso, ya en curso, está traccionado por la agroindustria: grandes cosechas y recuperación del saldo exportable de granos y derivados explican el salto de 2024-2026 (+19,1% proyectado para este año).

El segundo vector es la energía: la puesta en marcha de nuevos oleoductos (el Vaca Muerta Oil Sur, que entrará en funcionamiento a comienzos de 2027 y permitirá exportaciones anuales por USD 15.000 millones) y la expansión de la infraestructura gasífera concentrarán el crecimiento en 2027 (+8,5%).

El tercer motor, proyectado para 2028-2030, es la minería: la maduración de tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) y la entrada en operación de grandes proyectos de cobre bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) explican la aceleración prevista para 2030 (+9,4%), cuando las ventas externas alcanzarían los USD 142.900 millones.

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La puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur a comienzos de 2027 permitirá sumar hasta USD 15.000 millones anuales en exportaciones energéticas EFE/ Juan Macri

El cuarto componente es la economía del conocimiento, con una expansión orgánica de servicios profesionales de alto valor que se consolidaría en el tramo 2031-2035. Ya este año las exportaciones del sector alcanzaron un récord: entre junio de 2025 e igual mes de este año, los sectores “SBC” exportaron por valor USD 10.493 millones, con un crecimiento del 10,2 por ciento.

De concretarse ese sendero, la participación argentina en el total mundial llegaría al 0,55% hacia 2035, un nivel que no se alcanzaba desde la década de 1970, aunque aún lejos del 0,81% que el país exhibía en 1960.

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