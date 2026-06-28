Clima de Negocios: por el impacto de la guerra habrá más dólares de Vaca Muerta y saldo energético rondará los USD 11.000 millones

La producción y exportación de gas y petróleo en Vaca Muerta ilustra el ingreso de dólares por la actividad de sus yacimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recalculando, dicen por estos días los petroleros y protagonistas de la industria local de oil & gas, planillas en mano. O del universo “Vaca Muerta”, para ser más claros. Hay una presentación que circula entre los ejecutivos del sector que es –junto al campo– la locomotora de la economía argentina con números que, hasta hace poco, parecían de ciencia ficción. Hay mucho de futuro en esos datos y promesas que hacen brillar los ojos a más de uno, pero hay también cifras que ya son una realidad palpable. O “contable”, ya que se trata de billetes contantes y sonantes.

Por caso: una balanza comercial energética superavitaria en 2024 por primera vez en años, un saldo favorable que el año pasado fue de USD 7.800 millones y exportaciones proyectadas de casi USD 53.500 millones anuales para 2035. Inversiones que rondarán los USD 17.000 millones por año promedio en una década. Y producción de petróleo rozando ahora el millón de barriles diarios, a un paso del objetivo que en hace pocos años sonaba imposible. Conviene mirar los números otra vez, en detalle. Abruman.

PUBLICIDAD

Está claro que Vaca Muerta y sus hidrocarburos no convencionales (shale) ya dejaron de ser una promesa. La discusión en el sector hoy es otra: cuánto más rápido puede ir... y qué puede arruinarlo.

Un ejecutivo de una de las petroleras más importantes del país escucha la pregunta de Infobae, hace una breve pausa y sonríe antes de responder de manera contundente:

PUBLICIDAD

— ¿Qué le piden al Gobierno?

— Lo único que necesitamos es que no nos jodan. No queremos nada más.

La respuesta rápida incluye una explicación inmediata que también resume el contexto. Hace tres o cuatro años el pedía a gritos precios de mercado, libertad para exportar, disponibilidad de divisas y rever las cargas fiscales, como demandas centrales. En gran parte, con la Ley Bases y el RIGI esos temas fueron encaminados por el gobierno de Javier Milei. Eso permitió acelerar muchas inversiones.

PUBLICIDAD

Con todo, el sector asegura que ve algunas dudas en generar más empleo calificado para el sector y en conseguir bajar aún más los costos de capital.

La energía siempre fue un tema en la Argentina. Siempre. Raúl Alfonsín, tuvo apagones y cortes programados. Carlos Menem, privatizó todo. Eduardo Duhalde comenzó con la regulación y Néstor Kirchner se peleó con Daniel Scioli cuando este habló de segmentación eléctrica (suba de tarifas, en resumen) y lo mismo pasó luego con el entonces ministro Roberto Lavagna. Cristina Kirchner puso subsidios, que aumentaron y aumentaron, un esquema que terminó en cepo y otras fuertes restricciones. Mauricio Macri apostó por un “sinceramiento” y megatarifazo y luego reconoció que había perdido la reelección, en parte, por esa medidas. Alberto Fernández siguió con los subsidios y la energía les costó las cabezas de dos de sus ministros “estrellas”, Martín Guzmán y Matías Kulfas.

PUBLICIDAD

Milei quiso quitar todos los subsidios (aún está en eso) y también privatizó algunos activos energéticos, como la mitad de Transener, la principal transportista del país. Claro, a este Presidente le toca gobernar con una Vaca Muerta ya en marcha; la Vaca Muerta de los números del comienzo de esta nota.

La balanza

Este año se esperaban exportaciones por más de 11.100 millones con importaciones de unos USD 3.000 millones. O sea, un saldo positivo que iba a rondar los USD 8.000 millones. Pero llegó la guerra en Medio Oriente, el salto del precio del petróleo internacional (el Brent, de referencia en el país), la inestabilidad energética con el Estrecho de Ormuz cerrado y todo cambió.

PUBLICIDAD

En medio del conflicto, el precio del fluido subió a más de 120 dólares por barril. Por entonces, con un promedio por barril de USD 90, los petroleros calcularon un saldo comercial energético de 12.100 millones. Nadie celebra un conflicto armado, está claro, pero el impacto positivo local en términos de exportaciones petroleras es innegable.

Ahora, con un precio más estable, en torno a los 75 dólares por barril en estos días, las exportaciones de hidrocarburos rondarán los USD 11.300 millones (con un promedio estimado de USD 82). Eso representa unos USD 3.100 millones más de lo que se esperaba a principios de año. En 10 días, por caso, el ministro Luis Caputo tiene que pagar unos USD 4.200 millones a bonistas privados.

PUBLICIDAD

Los datos de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) dicen que, en un escenario que ellos llaman “Expansivo” –moderado, el del medio de los tres que analizan, y el que estiman que mayor posibilidades de ocurrir tiene– ese saldo comercial rozará los USD 48.700 millones en 2035, con exportaciones por más de USD 53.500 millones. “Mucho puede pasar hasta entonces con el precio del petróleo y el mercado, local e internacional, pero los datos que manejamos hoy dan eso. Necesitamos proyecciones para planificar, producir y buscar inversiones. El mercado se mueve con estos datos”, explican en CEPH.

Carlos Ormaechea, presidente de la cámara y chairman de Tecpetrol, la petrolera de Techint, destacó en una charla con Infobae que Vaca Muerta es un proyecto netamente exportador que necesita competir. “Necesitamos bajar el riesgo país para hacer viable el financiamiento. Vaca Muerta no es una fiesta, tenemos objetivos ambiciosos y hay que trabajar mucho y bien para lograrlos. Estamos en una industria capital intensiva y no es fácil financiar 20.000 millones de dólares por año”, destacó.

PUBLICIDAD

“Sin precio no hay inversión y sin inversión no hay producción”, resumió Ormachea.

Según CEPH, hasta 2017, la producción de petróleo venía en baja en medio de un “persistente” desacople con los precios internacionales y al agotamiento de los yacimientos convencionales. En gas, la reducción venía desde 2004, con una reversión del declive en 2013 (con el Plan Gas) y el desarrollo del shale de Vaca Muerta, que derivó en el récord de 2025 de 162 millones de metros cúbicos por día.

PUBLICIDAD

La cámara –cuyo director ejecutivo es Juan Schamber– trabaja con tres escenarios sobre la mesa para la próxima década. Cada uno de ellos tiene probabilidades de ocurrencia asociadas al precio internacional pero, sobre todo, a lo que pase en Argentina.

Para el mencionado escenario “Expansivo” se espera un importante crecimiento de la producción de crudo (con 11 % más de pozos shale) y el gas que tendrá 24 millones de toneladas anuales (MTPA) de capacidad de licuefacción. En transporte de hidrocarburos, habrá aumentos en los niveles de los oleoductos Otasa y Vaca Muerta Sur (que empezará a funcionar a fines de este año) y podría aportar hasta 700.000 barriles por día (desde 2028). Si se mira el escenario “Acelerado”, el más optimista, las exportaciones no alcanzarán los USD 50.000 millones en 2035 sino cuatro años antes.

Esta semana la Fundación Encuentro, cercana a Sergio Massa, levantó la mano y recordó que el Gasoducto Néstor Kirchner, que el gobierno rebautizó como Perito Moreno, generó un ahorro de casi USD 9.000 millones.

“Estamos en una industria capital intensiva y no es fácil financiar 20.000 millones de dólares por año” (Ormaechea)

Claro, se adjudican la obra y calcularon un retorno de 3,97 veces sobre una inversión de USD 2.300 millones sin IVA. Entre 2023 y 2026, el estudio estimó una sustitución de 6.700 millones de metros cúbicos de gas natural licuado importado por barco, con un ahorro de USD 3.474 millones. También contabilizó menores compras de gasoil para Cammesa por 3.500.000 metros cúbicos, equivalentes a USD 2.593 millones. También agregó que se evitaron importaciones de 3.300 millones de metros cúbicos de gas de Bolivia por USD 1.344 millones, de dos millones de toneladas de fueloil por USD 870 millones y de 6.000 gigawatts-hora (GWh) de electricidad desde Brasil y Uruguay por USD 841 millones.

“El Gasoducto Perito Moreno funciona a su máximo rendimiento porque el Presidente Milei terminó lo que el kirchnerismo abandonó y construyó el marco que ellos siempre destruyeron”, dijo en X la Oficial de Respuesta Oficial.

Inversiones

Los petroleros hablan de que a pesar de un boom que es innegable, necesitan inversiones altas en los próximos años. Además de la actividad de petroleras como YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Tecpetrol y otras, están en marcha grandes proyectos de exportación de hidrocarburos, como el oleoducto VMOS, un consorcio de varias compañías que encabeza la petrolera de bandera; y el de Southern Energy (SESA), que comanda PAE, para gas. Ambos conectan Vaca Muerta con el puerto de exportación de Río Negro: son los caños para evacuar el producto del yacimiento estrella.

El sector proyecta, en su escenario más factible, inversiones de casi USD 13.000 millones este año. Con un pico el siguiente de más de USD 21.000 millones

“La madurez de las cuencas convencionales determina la necesidad de conformar un marco regulatorio específico a fin de disminuir las tasas de declinación y, con ello, potenciar el pleno aprovechamiento de los recursos convencionales existentes en nuestro país. Cabe señalar que el sostenimiento de los niveles de actividad en dichas cuencas productivas es central a fin de garantizar el mantenimiento de los niveles de actividad económica en las provincias productoras. A la vez, que dicha producción es esencial para garantizar el suministro de crudo por parte del parque refinador local”, detalló CEPH.

El sector proyecta, en su escenario más factible, inversiones de casi USD 13.000 millones este año, con un pico el siguiente de más de USD 21.000 millones y más de la mitad de esa cifra destinada a la infraestructura. Luego vendrán tres años de unos USD 19.000 cada uno de ellos, y la proyección se ubica entre USD 15.000 millones y 18.000 millones entre 2031 y 2035. Los grandes desembolsos destinados a infraestructura se darán hasta 2030, según estimaron los petroleros, y luego se concentrarán en operaciones de shale, sobre todo shale oil.

“Un sector energético en expansión permitirá reducir aún más el déficit fiscal, disminuir el costo de suministro y conformar una balanza comercial y cambiaria crecientemente superavitaria, brindando las condiciones necesarias para alcanzar un sendero de crecimiento sustentable en el largo plazo”, dijeron los empresarios del sector reunidos en la CEPH.