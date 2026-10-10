El oro de la polémica: reservas, “error de cálculo”, acusación cruzadas y otras claves del fuerte cruce entre el BCRA y la AGN

La AGN acusó al BCRA de "errar el cálculo" de una maniobra financiera que involucró el oro de las reservas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Auditoría General de la Nación (AGN) encendió una disputa con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al atribuirle una pérdida de USD 1.023 millones por operaciones financieras ligadas al oro de las reservas. El organismo que preside Juan Manuel Olmos afirmó que la entidad “erró el cálculo” al operar con derivados; la respuesta del Central fue inmediata: aseguró que la auditoría recorta los números, defendió un resultado neto positivo de USD 2.505 millones y acusó a su conducción de actuar con “fines puramente políticos”.

El informe sobre los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025 incluyó una observación sobre contratos financieros que utilizaron parte de las reservas de oro como respaldo o activo subyacente.

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Según explicó el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, esas operaciones se liquidaban en dólares y tuvieron un resultado negativo de 1,5 billones de pesos. De esa cifra, USD 960 millones correspondieron al resultado de los contratos y USD 62,8 millones al pago de primas de opciones.

Olmos afirmó que el organismo “especuló” con la evolución del precio internacional del metal y que “erró el cálculo”. También remarcó que la AGN no había registrado antes “una pérdida de esta magnitud” ni el uso de reservas físicas de oro en operaciones de ese tipo.

La AGN y las operaciones con oro del Banco Central

La AGN diferenció la pérdida de los derivados de la ganancia que tuvo el oro por la suba de su cotización internacional. La tenencia del metal registró durante 2025 una revaluación patrimonial superior a 8 billones de pesos.

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Para el organismo auditor, ambos movimientos deben analizarse por separado. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, planteó Olmos.

La AGN señaló, además, que el oro cuya cotización aumentó había sido adquirido en gestiones anteriores, mientras que las operaciones con derivados fueron concertadas durante la administración actual del Central. Al cierre de 2025, según el informe, ya no quedaban posiciones abiertas por ese concepto.

La defensa del BCRA

La respuesta del Banco Central partió de una premisa opuesta: los contratos cuestionados formaban parte de una estrategia de cobertura sobre el 100% de la posición en oro y, por lo tanto, no pueden ser evaluados de manera aislada.

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La entidad reconoció que los instrumentos financieros arrojaron un resultado negativo en 2025. Atribuyó ese dato al aumento del precio del oro durante el año. “Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo”, indicó.

Durante la gestión de Bausili, se concertaron operaciones de derivados que tomaron parte del oro de las reservas como respaldo. (Comunicación Senado)

La conducción del BCRA sostuvo que el análisis debe incluir la apreciación del metal y el efecto de los contratos. Bajo ese criterio, afirmó que la posición de oro tuvo un resultado neto positivo de USD 2.505 millones en 2025.

“La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, señaló el comunicado.

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El principal desacuerdo no se limita a los números. También abarca la naturaleza de las operaciones. La AGN indicó que los derivados se hicieron con fines de cobertura, aunque Olmos los describió públicamente como una apuesta fallida sobre la trayectoria del oro.

El BCRA respondió que ambas definiciones son incompatibles. “Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, afirmó.

La suba internacional del precio del oro explica, según la AGN, la ganancia patrimonial de más de $8 billones que registró en 2025 la tenencia del Banco Central. (Crédito Andina)

La autoridad monetaria agregó que este tipo de cobertura no es una práctica nueva. Según su descargo, la política se aplica desde 2007 y entre ese año y 2011 los pagos asociados a instrumentos similares, medidos en relación con el valor de mercado del oro en cartera, fueron cerca del doble de los registrados en 2025.

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También sostuvo que los auditores externos no formularon objeciones sobre estas operaciones y recordó que la AGN consideró razonables los estados contables de 2025 en los aspectos técnicos y patrimoniales.

El tramo más duro del comunicado estuvo dirigido a las autoridades de la Auditoría General de la Nación. El Banco Central afirmó que el organismo aprobó los estados contables de 2025, que describió como los de mayor resultado de su historia y el mayor incremento patrimonial en 20 años.

Sobre esa base, la entidad sostuvo que “la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos”.

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El BCRA acusó a la AGN de querer "desprestigiar" a la actual conducción. (Foto: Reuters)

También acusó a la Auditoría de apartarse de sus atribuciones institucionales. “El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad”, expresó el Banco Central.

El destino del oro

La controversia contable se superpone con otra auditoría de gestión sobre el traslado de reservas físicas de oro al exterior. Ese informe, según indicó la AGN, ya fue remitido al BCRA para que presente su descargo. El organismo busca determinar por qué se tomó la decisión, a dónde se enviaron los lingotes y si la medida produjo algún beneficio para la entidad.

Como antecedente, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había explicado en el Congreso que parte del oro fue trasladada durante 2024 al Banco de Pagos Internacionales, conocido como BIS, con sede en Suiza.

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Bausili señaló que el Banco Central contaba con oro en sus bóvedas y otra porción depositada en el BIS. Según relató, la entidad aprovechó una oportunidad de mercado para convertir barras de menor aceptación comercial en lingotes de mejor calidad, con un costo inferior al histórico.

“Todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”, afirmó ante los legisladores. También explicó que la información no se difundió en tiempo real porque su divulgación podía facilitar maniobras de otros operadores contra la posición del Banco Central.