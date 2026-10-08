Economía

La fuerte respuesta del Banco Central a la AGN: “La conducción se encuentra abocada a desprestigiar con fines puramente políticos”

El BCRA rechazó que las operaciones con derivados sobre el oro hayan sido especulativas y defendió un resultado neto positivo de USD 2.505 millones en 2025

El BCRA acusó a la AGN de querer "desprestigiar" a la actual conducción. (Foto: Reuters)
El BCRA acusó a la AGN de querer "desprestigiar" a la actual conducción. (Foto: Reuters)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió a responder el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las operaciones vinculadas al oro y aseguró que su posición en ese metal dejó en 2025 un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares.

En un comunicado, la autoridad monetaria rechazó que esas transacciones hayan tenido un carácter especulativo y acusó a la conducción del organismo auditor de actuar con “fines puramente políticos”.

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La réplica llegó después de que la AGN señalara que el BCRA realizó operaciones con derivados sobre parte de sus reservas de oro, que tuvieron una pérdida de USD 1.023 millones entre resultado negativo y primas de opciones. El organismo auditor indicó que esas posiciones se liquidaban en dólares y sostuvo que la entidad “erró el cálculo”.

Qué dijo el BCRA sobre el oro

La explicación central del organismo presidido por Santiago Bausili consiste en que las operaciones cuestionadas no pueden evaluarse de manera aislada. Según el texto oficial, los contratos financieros formaban parte de una política de cobertura sobre el 100% de la posición en oro, cuyo objetivo es resguardar las reservas frente a una eventual baja fuerte del precio del metal.

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Reunión de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili
Durante la gestión de Bausili, se concertaron operaciones de derivados que tomaron parte del oro de las reservas como respaldo. (Comunicación Senado)

El BCRA reconoció que esos instrumentos tuvieron un resultado negativo durante 2025, aunque lo presentó como una consecuencia esperable de una cobertura en un año de aumento del oro. “Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo”, planteó la entidad.

La autoridad monetaria sostuvo que el oro tuvo una evolución favorable durante el ejercicio y que esa suba explica el resultado total. “La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó.

De acuerdo con su comunicado, la posición en oro arrojó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones durante 2025, una cifra que atribuyó a la combinación entre la variación del precio del metal y las operaciones financieras de cobertura.

La discusión sobre la “especulación”

El punto de mayor confrontación entre el BCRA y la AGN está en la caracterización de las operaciones. La auditoría señaló que los derivados se realizaron con fines de cobertura, aunque su presidente, Juan Manuel Olmos, sostuvo que la entidad había “especulado” con la trayectoria del oro.

Desde la conducción del Central cuestionaron esa definición y sostuvo que ambas categorías son incompatibles. “Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, remarcó el texto difundido.

La AGN y las operaciones con oro del Banco Central

Para la conducción de la autoridad monetaria, la AGN reconoció el carácter de cobertura de las operaciones en su informe, pero modificó esa descripción al sintetizar sus conclusiones públicas. El comunicado acusó al organismo auditor de utilizar esa diferencia para instalar una lectura negativa de la estrategia aplicada sobre las reservas.

Los antecedentes

El BCRA también buscó enmarcar las operaciones de 2025 en una práctica anterior a la actual gestión. Según indicó, la política de cobertura sobre el oro está vigente desde 2007, hace casi 20 años.

La entidad añadió que entre 2007 y 2011 los pagos por instrumentos similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, cerca del doble de los desembolsos realizados en 2025. “En este contexto, durante el período 2007-2011, la AGN no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”, señaló.

El comunicado también sostuvo que no hubo objeciones de los auditores externos del Banco Central sobre este tipo de operaciones. A partir de ese antecedente, la entidad concluyó que sus mecanismos de cobertura se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables.

La AGN, a su vez, consideró razonables los estados contables del BCRA correspondientes a 2025 en sus aspectos técnicos y respecto de la situación patrimonial de la entidad, aunque incluyó observaciones específicas sobre las operaciones con derivados vinculadas al oro.

Lingotes de oro
La suba internacional del precio del oro explica, según la AGN, la ganancia patrimonial de más de $8 billones que registró en 2025 la tenencia del Banco Central. (Crédito Andina)

La acusación política contra la conducción de la AGN

El tramo más duro del comunicado estuvo dirigido a las autoridades de la Auditoría General de la Nación. El Banco Central afirmó que el organismo aprobó los estados contables de 2025, que describió como los de mayor resultado de su historia y el mayor incremento patrimonial en 20 años.

Sobre esa base, la entidad sostuvo que “la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos”.

También acusó a la Auditoría de apartarse de sus atribuciones institucionales. “El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad”, expresó el Banco Central.

El comunicado vinculó esa crítica con otro informe en preparación sobre el traslado de oro al exterior. Según la nota de Infobae, esa auditoría de gestión ya fue enviada al BCRA, que deberá presentar su descargo ante la AGN. El organismo auditor busca determinar por qué se trasladó parte del metal, a qué destino fue enviado y si la operación representó algún beneficio para la autoridad monetaria.

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