América Latina

Flávio Bolsonaro, el senador que aspira a convertirse en presidente de Brasil para retomar el legado de su padre

El candidato del Partido Liberal busca diferenciarse del estilo explosivo de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, mientras propone ampliar la infraestructura penitenciaria si llega al poder

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), sostiene un retrato de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, durante un mitin de campaña en Goiânia (REUTERS/Adriano Machado)
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), sostiene un retrato de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, durante un mitin de campaña en Goiânia (REUTERS/Adriano Machado)
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Flávio Bolsonaro desafía a Luiz Inácio Lula da Silva en la carrera presidencial de Brasil apoyado en el capital político de Jair Bolsonaro, su padre condenado a 27 años por planear un golpe de Estado. El senador de 45 años llegó al balotaje del próximo 25 de octubre pese a su bajo perfil nacional, una campaña discreta y las dudas sobre si podía trasladar a las urnas el magnetismo del ex presidente.

El candidato prometió que, si llega a la presidencia, no buscará un nuevo mandato. Esa definición se suma a una campaña en la que reivindica la herencia familiar, aunque procura diferenciarse del estilo explosivo que convirtió a su padre en referente de la derecha brasileña.

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Flávio Bolsonaro, abogado y senador, fue designado candidato por su padre después de que la condena dejara al ex mandatario fuera de la contienda. Su postulación enfrenta una tensión central: la marca Bolsonaro le permitió competir con Lula, pero su perfil más sereno convive con investigaciones, conflictos familiares y una agenda de seguridad de línea dura.

El mayor de los cinco hijos de Jair Bolsonaro admitió la distancia entre su figura y la de su padre durante un acto en Río de Janeiro: “Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”.

El senador sostiene que Jair Bolsonaro será siempre su “brújula”, aunque se presenta como un Bolsonaro “más moderado”. Su imagen pública se aparta del temperamento del ex presidente y también del estilo de otros dirigentes de la región.

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Para una parte de los simpatizantes bolsonaristas, el apellido resulta suficiente para mantener la adhesión electoral.

Nacido en el estado de Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro inició su carrera política como diputado estatal a los 21 años y llegó al Senado a los 37 años. El candidato suele vestir chaqueta y gafas de montura fina, aunque durante la campaña también usó la camiseta de la selección brasileña, una prenda asociada a la imagen de su padre.

Flávio Bolsonaro sostiene que su padre es su "brújula", pero se reconoce "más moderado" que el ex presidente (REUTERS/Brian Snyder)
Flávio Bolsonaro sostiene que su padre es su "brújula", pero se reconoce "más moderado" que el ex presidente (REUTERS/Brian Snyder)

La dimensión familiar también forma parte de su construcción pública. En un video grabado en su casa, Fernanda Bolsonaro, dentista y esposa del senador, atribuyó a su influencia un cambio en el carácter de su marido: “Lo reeduqué”.

Durante la campaña se conoció que Flávio Bolsonaro era investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero en un caso vinculado con una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. La producción recibió financiación parcial del banquero Daniel Vorcaro, detenido por estafa.

El senador negó en un primer momento haber tenido contacto con Vorcaro o haber viajado en su avión privado, pero luego admitió ambas circunstancias. Cuando era legislador estatal, además, fue acusado de integrar un esquema para apropiarse de parte de los salarios de sus asesores, aunque ese expediente fue archivado.

El conflicto alcanzó también a Michelle Bolsonaro, ex primera dama y esposa de Jair Bolsonaro. Ella difundió un video en Instagram en el que afirmó que Flávio la había “humillado”, pero aceptó después una disculpa del candidato.

Padre de dos hijas y evangélico, el senador cultiva una imagen de hombre religioso. En los últimos días debió negar una información falsa según la cual pretendía retirar a la virgen Nossa Senhora Aparecida, venerada por los católicos, el título de patrona de Brasil.

Flávio Bolsonaro afirmó que mantiene una buena relación con Donald Trump, aliado político de su padre, tras reunirse con el republicano en privado en la Casa Blanca. También elogia las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El candidato prometió ampliar la infraestructura penitenciaria si accede al poder. “Muchas prisiones”, dijo al describir su propuesta de seguridad.

En videos producidos con inteligencia artificial, se muestra como un héroe que rescata a Brasil desde un avión de combate. En una de esas piezas, su avatar dispara contra narcotraficantes que se desplazan en una lancha. Este domingo, después de votar en una escuela de Río, dijo que pretende llegar a la presidencia para “liberar al pueblo brasileño”.

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