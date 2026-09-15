La deuda pública registró un leve aumento en agosto: qué factor explicó la suba

El tipo de cambio utilizado para convertir a dólares la deuda emitida en pesos subió 1,06% en el mes, por debajo de la inflación que ajusta los bonos con cláusula CER (Foto: Reuters)

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La deuda bruta de la Administración Central aumentó 0,04% en agosto, por efecto exclusivamente de los ajustes de valuación de bonos que capitalizan al vencimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock subió en USD 195 millones respecto de julio.

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario. Esos títulos, creados en 2006, se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.

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A eso se sumó la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de China (PBoC) por RMB 130.000 millones, equivalentes a unos USD 19.000 millones. El plazo de vencimiento se extendió de tres a cinco años, lo que otorgó más previsibilidad a la herramienta que ambas instituciones sostienen desde 2009.

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario

Las consultoras económicas y los medios especializados se concentraron, sin embargo, en la disminución de las compras de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional y del BCRA, en línea con el objetivo de reducir la volatilidad del tipo de cambio como parte de la política antiinflacionaria.

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El tipo de cambio utilizado para convertir a dólares la deuda emitida en pesos subió 1,06% en el mes, por debajo de la inflación que ajusta los bonos con cláusula CER, que en julio resultó inferior al 2%. Esa diferencia explicó parte del efecto de valuación que terminó por empujar al alza el stock final de la deuda de la Administración Central.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en agosto la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 28.251 millones. Ese total incluyó financiamiento, canjes y emisiones por USD 12.607 millones, y amortizaciones, canjes y cancela iones por USD 15.644 millones, con un saldo neto antes de ajustes de valuación contractivo en USD 3.036 millones.

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Stock según moneda y legislación

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en agosto de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 484.917 millones, de los cuales USD 482.392 millones se encontraron en situación de pago normal.

El dato reflejó la evolución de un pasivo que, en términos nominales, siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos.

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En agosto vencieron obligaciones bajo legislación nacional por $17,5 billones y USD 1.001 millones con jurisdicción extranjera (OPC)

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló en un informe que en ese mes se registraron vencimientos de deuda bajo legislación nacional por $17,5 billones, íntegramente correspondientes a capital. A eso se sumaron vencimientos de obligaciones con jurisdicción extranjera por USD 1.001 millones, de los cuales USD 797 millones correspondieron a intereses del préstamo de Facilidades Extendidas del Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 99 millones a vencimientos varios de capital de otros organismos internacionales y USD 26 millones a intereses de los títulos Bonar 2027, 2028 y 2029.

Por tipo de legislación, en agosto la deuda en moneda local representó el 66% del total, mientras que el 34% restante correspondió a moneda extranjera. Esa composición mostró el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

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La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de julio se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 263 millones y la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 68 millones”.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en agosto a 60,3%, medio punto porcentual respecto de julio. La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares que elabora el Banco Central a partir de los agregados monetarios.

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Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el FMI, destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.808 millones.

El saldo del préstamo con el FMI aumentó USD 222 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar.

Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron USD 38 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.717 millones. Por el contrario, las Letras del Tesoro en el BCRA se redujeron USD 1.303 millones.

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A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 7.933 millones (USD 2.779 millones en divisas y USD 5.154 millones constituidos en pesos), que cayeron USD 1.217 millones, totalizó en agosto USD 476.984 millones. Ese agregado mostró una suba de USD 1.412 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central en el gobierno de Javier Milei aumentó USD 59.623 millones hasta agosto último.

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Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales en el ente monetario, la lectura cambia: bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 33 meses de la presidencia del gobierno de La Libertad Avanza presentó una disminución neta de USD 9.967 millones.

Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 22.394 millones con organismos internacionales y una baja de USD 32.360 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023 —tras haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos— a 60,3% del producto.

Próximos vencimientos

El informe de la OPC precisa que, en septiembre de 2026, los vencimientos de deuda de la Administración Central en moneda extranjera totalizan USD 1.657 millones: USD 791 millones corresponden a un pago de capital al FMI, USD 537 millones al pago de capital a otros organismos internacionales, USD 263 millones a intereses y USD 38 millones a otros servicios. Los compromisos en moneda nacional suman $16,1 billones, entre Lecap, Boncap dual, Lecer y Bonte dollar linked.

Los vencimientos en el acumulado de los últimos cuatro meses del año suman $87,5 billones en moneda nacional y USD 4.079 millones en divisas

Para octubre, noviembre y diciembre las obligaciones son algo menores. En el acumulado de los últimos cuatro meses del año suman $87,5 billones en moneda nacional y USD 4.079 millones en divisas.

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.