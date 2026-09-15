Tiene 13 años, enfrenta una enfermedad y convirtió su pasión por el fútbol en un fenómeno en las redes

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Rami tiene 13 años y hace algunos años encontró en las redes una forma de hablar de lo que más le gusta: el fútbol. Es mendocino, hincha de Godoy Cruz y creador de contenido. Desde su casa comenzó a grabar videos para TikTok y, en poco tiempo, logró reunir a miles de seguidores alrededor de El rincón del expreso (@el.rincon.del.expreso), el nombre de su proyecto.

El joven estuvo en Infobae a la Tarde, donde contó cómo comenzó su recorrido, habló de su relación con el Tomba y recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó como creador: cuando otra persona utilizó su nombre, su imagen y sus videos para hacerse pasar por él en las redes sociales.

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La cuenta falsa llegó a tener una actividad propia y recibió mensajes de medios y figuras públicas. Rami intentó ponerse en contacto con la persona que la manejaba, pero no tuvo éxito. “Era un mundo con mi cara y mi contenido aparte”, explicó.

En medio de esa situación apareció Bizarrap. El músico comentó una publicación del verdadero Rami para advertir que aquella cuenta no era la suya y luego se comunicó con quien la había creado. “Biza le escribió al flaco y el flaco le contestó a Biza”, contó el adolescente.

Rami Conti contó en Infobae a la Tarde que una cuenta falsa usó su nombre, su imagen y sus videos para hacerse pasar por él en las redes sociales (Infobae en Vivo)

La cuenta finalmente volvió a sus manos después de una particular negociación. Según relató Rami, la otra persona aceptó devolverla a cambio de un saludo de Franco Colapinto. “A cambio de un saludo cedió”, recordó.

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Cómo nació El rincón del expreso

Los primeros videos de Rami fueron muy distintos a las producciones que hace ahora. Grababa desde su casa y buscaba la manera de organizar lo que quería contar. “Empecé primero con TikTok haciendo videos en mi casa, lo más sencillo”, recordó.

Uno de sus primeros contenidos que tuvo repercusión fue sobre un partido entre Godoy Cruz y Rosario Central, aunque ese video terminó perdiéndose.

El crecimiento fue rápido. En tres o cuatro meses llegó a reunir entre 30.000 y 50.000 seguidores en TikTok. Sus publicaciones están centradas en el fútbol argentino, con especial atención a Godoy Cruz, el club del que es hincha.

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Rami empezó a seguir al Tomba hace cuatro o cinco años y sus primeros recuerdos futbolísticos están relacionados con una etapa de buenos resultados. También siguió las participaciones del club en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

El proyecto El rincón del expreso nació con videos grabados en su casa y creció con contenidos sobre fútbol argentino y Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz)

Su fanatismo también aparece en sus opiniones sobre el fútbol mendocino y la cobertura de los equipos del interior. Rami considera que esos clubes reciben menos atención de la que merecen en los grandes medios deportivos y suele expresar esa mirada en sus contenidos.

Una enfermedad que enfrenta desde los dos años

La historia de Rami también está marcada por un tratamiento médico que comenzó cuando era muy chico. Está en tratamiento oncológico desde los dos años por un diagnóstico de presencia de nódulos en el cerebro. Estuvo internado en varias oportunidades y actualmente se encuentra estable.

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Todos los días debe tomar medicación, una pastilla por la mañana y otra por la noche. El tratamiento le permite realizar la mayoría de sus actividades, aunque no puede practicar deportes de alto impacto. También tuvo un botón gástrico como parte de su atención médica.

Durante la entrevista explicó que convive con una enfermedad que no tiene cura, pero que puede ser tratada para evitar que avance. Esa situación también condicionó su relación con el deporte: no puede jugar como muchos de los chicos de su edad, pero encontró otra manera de acercarse al fútbol.

Rami Conti está en tratamiento oncológico desde los dos años por la presencia de nódulos en el cerebro y actualmente se encuentra estable (Infobae en Vivo)

El streaming, su próximo objetivo

El proyecto de Rami comenzó a crecer más allá de las redes. Con el apoyo de sus padres, pudo hacer un programa propio de streaming en un estudio de Mendoza. “Ellos se pusieron la diez, literalmente, y me dieron el lugar y la oportunidad de hacer un streaming”, contó.

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Uno de los invitados fue Davoo Xeneize, a quien considera uno de sus referentes. Para convocarlo, Rami publicó un video que superó los ocho millones de visualizaciones y finalmente pudo compartir una transmisión con él.

Ahora quiere llevar ese proyecto a su propia casa. Su próximo objetivo es armar un setup para comenzar a hacer streaming desde allí. Su primera opción es Kick y también contempla sumar YouTube.

Todavía no decidió qué hará después de terminar la escuela secundaria. Evalúa estudiar periodismo deportivo o dedicarse al streaming, aunque sabe que esa decisión dependerá de cómo avance su proyecto y de las circunstancias que encuentre en los próximos años.

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Por ahora, sigue haciendo lo que empezó casi de manera improvisada desde su casa: hablar de fútbol. Con El rincón del expreso, Rami encontró un espacio propio para contar lo que piensa, defender a Godoy Cruz y compartir con miles de personas una pasión que lo acompaña desde hace años.

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