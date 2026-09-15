La Patrulla Fronteriza rescata a migrantes de Nicaragua, Honduras y México encerrados en un vagón de carga en Texas

Los tres hombres, originarios de Nicaragua, Honduras y México, estaban ocultos en cajas de camionetas pickup dentro de un vagón cerrado para transporte de automóviles. / (Aral Noticias Tehuacán)

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Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos rescataron a tres migrantes que estaban encerrados en un vagón ferroviario de carga cerca de Knippa, en Texas, después de que un perro de la unidad canina detectara su presencia en un tren detenido, según datos de Univisión.

El operativo ocurrió durante la tarde del 7 de septiembre, cuando agentes de la estación de Uvalde, perteneciente al Sector Del Río, inspeccionaban una formación ferroviaria ubicada en una vía auxiliar.

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Los tres hombres, originarios de Nicaragua, Honduras y México no tenían medios para salir del vagón por sus propios medios.

De acuerdo con Univisión, el can alertó a los agentes sobre un vagón de dos niveles destinado al traslado de automóviles. Tras revisar el interior, los oficiales encontraron a los migrantes escondidos en las cajas de camionetas tipo pickup que eran transportadas en ese vehículo ferroviario cerrado.

La Patrulla Fronteriza trasladó a los tres migrantes a su estación en Uvalde, donde quedaron bajo custodia para iniciar el proceso migratorio correspondiente. Univision informó que las personas habían sido ubicadas en un espacio cerrado del que no podían escapar sin ayuda externa.

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La Patrulla Fronteriza trasladó a los migrantes a su estación en Uvalde, donde quedaron bajo custodia para iniciar el proceso migratorio./ (Progreso Hispano News)

El caso volvió a poner el foco sobre las redes de tráfico de personas que utilizan trenes de carga para desplazar a migrantes desde la frontera hacia otras zonas de Estados Unidos. Los vagones sellados pueden exponer a quienes viajan ocultos a falta de aire, deshidratación, temperaturas elevadas y la imposibilidad de pedir auxilio.

Anthony “Scott” Good, jefe del Sector Del Río, afirmó que se trató de la segunda intervención de este tipo en menos de dos semanas en ese mismo punto ferroviario. “Esta es la segunda vez en dos semanas que nuestros agentes rescatan a personas víctimas de tráfico humano encerradas en un vagón en este lugar”, señaló el funcionario.

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Ocho personas habían sido rescatadas en la misma vía auxiliar

El antecedente inmediato ocurrió el 30 de agosto, cuando agentes de la estación de Uvalde encontraron a ocho migrantes encerrados en otro vagón para transporte de vehículos en la misma vía auxiliar cercana a Knippa. Con los tres rescatados el 7 de septiembre, la cifra ascendió a 11 personas localizadas en esas condiciones en menos de dos semanas.

Good advirtió que los intentos de ingresar al país por medio de trenes han tenido consecuencias mortales. La agencia pidió a quienes evalúen recurrir a estas rutas que consideren los riesgos de quedar atrapados en compartimentos sin ventilación, agua o una salida accesible.

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Este año han condenado a traficantes de personas en Estados Unidos por un caso donde seis migrantes de México y Honduras murieron por golpe de calor en un tren en Texas. /(KGNS via AP)

La modalidad permite a los traficantes evitar algunos controles en carreteras, pero deja a los migrantes bajo condiciones que escapan a su control. En este caso, los hombres estaban ocultos entre vehículos dentro de un vagón cerrado y dependían por completo de que otra persona abriera las puertas para poder salir.

En mayo de 2026, un caso en la ruta ferroviaria entre Del Río y Laredo terminó con la muerte de siete migrantes dentro de un contenedor de carga.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuatro eran mexicanos y tres hondureños, incluido un menor de 14 años. La acusación federal sostiene que los traficantes los introdujeron en el contenedor tras cortar el candado de la puerta y lo cerraron desde afuera.

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Un trabajador ferroviario encontró seis cuerpos al día siguiente en Laredo; el séptimo migrante fue localizado más tarde junto a las vías en San Antonio. Once personas enfrentan cargos por su presunta participación en esa red.