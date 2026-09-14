El Gobierno enfrenta vencimientos por USD 4.000 millones hasta diciembre: de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, debe pagar cerca de USD 4.000 millones hasta fin de año. (Foto: Reuters/Cristina Sille).

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El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en moneda extranjera por cerca de USD 4.000 millones en lo que resta del año. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero y detalló las fuentes previstas para cubrir esos compromisos hasta el final del mandato de Javier Milei, el mercado sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas para evaluar la disponibilidad de dólares. Los analistas identifican distintas fuentes que podrían aportar los recursos necesarios.

Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026. El cronograma reúne pagos a acreedores privados, al Fondo Monetario Internacional (FMI), por el Bopreal -un bono que se otorgó a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior- y a otros organismos internacionales. La atención está puesta en la capacidad del Tesoro para sostener la disponibilidad de divisas frente a esa agenda de obligaciones y en las fuentes de financiamiento que el programa oficial contempla para los próximos meses.

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Este mes, los vencimientos suman USD 1.452 millones, de los cuales USD 800 millones corresponden a un pago de capital al FMI. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son algo menor y en el acumulado de los últimos cuatro meses del año, suman un total de casi 4.000 millones de dólares.

Una cifra similar estima la consultora Eco Go. El economista Lucio Garay Méndez señaló que aún restan compromisos por USD 4.100 millones este año. Cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, incluido un vencimiento previsto para septiembre. El resto del calendario contempla pagos puntuales a otros organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares. “El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó en conversación con Infobae.

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La evaluación de Garay Méndez se apoya en los recursos que el Tesoro mantiene depositados y en los ingresos que el programa financiero contempla. Hasta el 10 de septiembre, el último informe monetario diario registró depósitos en moneda extranjera por USD 2.762 millones en el BCRA. El monto equivalía a $4,1 billones, con un tipo de cambio de 1.512 pesos.

El Tesoro tenía USD 2.772 millones depositados en moneda extranjera en el BCRA al 7 de septiembre. (Reuters/Irina Dambrauskas)

Esos depósitos podrían permitir afrontar el pago próximo con el FMI, aunque la operación implicará una reducción importante de las tenencias en moneda extranjera del Tesoro. Tras ese vencimiento, la disponibilidad de dólares caerían a niveles bajos. Por eso, el seguimiento del mercado no se limita a la cifra de depósitos existente en una fecha determinada. También incluye la llegada de nuevos fondos, el resultado de las emisiones de deuda y los ingresos que el Gobierno espera obtener mediante otras operaciones incluidas en el programa financiero.

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Ingresos de dólares

Entre los recursos previstos figura un desembolso pendiente del FMI por 1.000 millones de dólares. Garay Méndez indicó que ese giro debería llegar antes de fin de año. Según su análisis, la combinación entre los depósitos del Tesoro y ese desembolso permitiría cubrir la secuencia de vencimientos hasta diciembre. “Con el desembolso del Fondo que debería llegar antes de fin de año, los compromisos hasta diciembre estarían cubiertos”, sostuvo. El ingreso aparece como una fuente necesaria para recomponer la disponibilidad de divisas después del pago de septiembre.

El programa financiero que Caputo presentó a mitad de año también identificó otras alternativas para sumar dólares. Una de ellas son las colocaciones del Bonar 2029 (AO29). Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas colocó USD 1.179 millones a través de ese instrumento. El monto total previsto para esa vía asciende a USD 2.000 millones, por lo que queda un margen de USD 821 millones para captar mediante nuevas adjudicaciones. Esos recursos se agregan al saldo depositado en el BCRA y al desembolso pendiente del FMI dentro de la estructura de financiamiento oficial.

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El Ministerio de Economía negocia garantías con Fonplata y la CAF para obtener un préstamo de hasta USD 800 millones. (Foto: Maximiliano Luna)

Otra de las fuentes que contempla el plan oficial son los ingresos por privatizaciones. La previsión oficial alcanza hasta USD 800 millones por ventas de empresas estatales, con una expectativa de recursos concentrada sobre todo en el segundo semestre.

A su vez, esta semana se conoció que el equipo económico negocia una nueva garantía con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y otra con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La operación busca permitir el acceso a un préstamo de hasta 800 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae las negociaciones y aseguraron que ese mecanismo siempre estuvo incluido en la hoja de ruta oficial.

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El pago al Fondo previsto para septiembre será el primer movimiento de un cronograma que seguirá con compromisos en octubre, noviembre y diciembre. En ese período, el mercado observará el saldo de los depósitos del Tesoro en el BCRA, el ingreso pendiente de USD 1.000 millones del FMI, las nuevas colocaciones del Bonar 2029, los recursos asociados a las privatizaciones y el avance de la negociación con Fonplata y la CAF por el crédito de hasta USD 800 millones.