Economía

El Gobierno enfrenta vencimientos por USD 4.000 millones hasta diciembre: de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda

Los analistas descuentan un desembolso pendiente del FMI por USD 1.000 millones al que se le podrían sumar un nuevo préstamo, las privatizaciones y las colocación del A029

El ministro de Economía, Luis Caputo, debe pagar cerca de USD 4.000 millones hasta fin de año. (Foto: Reuters/Cristina Sille).
El ministro de Economía, Luis Caputo, debe pagar cerca de USD 4.000 millones hasta fin de año. (Foto: Reuters/Cristina Sille).
Guardar

El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en moneda extranjera por cerca de USD 4.000 millones en lo que resta del año. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero y detalló las fuentes previstas para cubrir esos compromisos hasta el final del mandato de Javier Milei, el mercado sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas para evaluar la disponibilidad de dólares. Los analistas identifican distintas fuentes que podrían aportar los recursos necesarios.

Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026. El cronograma reúne pagos a acreedores privados, al Fondo Monetario Internacional (FMI), por el Bopreal -un bono que se otorgó a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior- y a otros organismos internacionales. La atención está puesta en la capacidad del Tesoro para sostener la disponibilidad de divisas frente a esa agenda de obligaciones y en las fuentes de financiamiento que el programa oficial contempla para los próximos meses.

PUBLICIDAD

Este mes, los vencimientos suman USD 1.452 millones, de los cuales USD 800 millones corresponden a un pago de capital al FMI. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son algo menor y en el acumulado de los últimos cuatro meses del año, suman un total de casi 4.000 millones de dólares.

infografia

Una cifra similar estima la consultora Eco Go. El economista Lucio Garay Méndez señaló que aún restan compromisos por USD 4.100 millones este año. Cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, incluido un vencimiento previsto para septiembre. El resto del calendario contempla pagos puntuales a otros organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares. “El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó en conversación con Infobae.

PUBLICIDAD

La evaluación de Garay Méndez se apoya en los recursos que el Tesoro mantiene depositados y en los ingresos que el programa financiero contempla. Hasta el 10 de septiembre, el último informe monetario diario registró depósitos en moneda extranjera por USD 2.762 millones en el BCRA. El monto equivalía a $4,1 billones, con un tipo de cambio de 1.512 pesos.

El Tesoro tenía USD 2.772 millones depositados en moneda extranjera en el BCRA al 7 de septiembre. (Reuters/Irina Dambrauskas)
El Tesoro tenía USD 2.772 millones depositados en moneda extranjera en el BCRA al 7 de septiembre. (Reuters/Irina Dambrauskas)

Esos depósitos podrían permitir afrontar el pago próximo con el FMI, aunque la operación implicará una reducción importante de las tenencias en moneda extranjera del Tesoro. Tras ese vencimiento, la disponibilidad de dólares caerían a niveles bajos. Por eso, el seguimiento del mercado no se limita a la cifra de depósitos existente en una fecha determinada. También incluye la llegada de nuevos fondos, el resultado de las emisiones de deuda y los ingresos que el Gobierno espera obtener mediante otras operaciones incluidas en el programa financiero.

Ingresos de dólares

Entre los recursos previstos figura un desembolso pendiente del FMI por 1.000 millones de dólares. Garay Méndez indicó que ese giro debería llegar antes de fin de año. Según su análisis, la combinación entre los depósitos del Tesoro y ese desembolso permitiría cubrir la secuencia de vencimientos hasta diciembre. “Con el desembolso del Fondo que debería llegar antes de fin de año, los compromisos hasta diciembre estarían cubiertos”, sostuvo. El ingreso aparece como una fuente necesaria para recomponer la disponibilidad de divisas después del pago de septiembre.

El programa financiero que Caputo presentó a mitad de año también identificó otras alternativas para sumar dólares. Una de ellas son las colocaciones del Bonar 2029 (AO29). Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas colocó USD 1.179 millones a través de ese instrumento. El monto total previsto para esa vía asciende a USD 2.000 millones, por lo que queda un margen de USD 821 millones para captar mediante nuevas adjudicaciones. Esos recursos se agregan al saldo depositado en el BCRA y al desembolso pendiente del FMI dentro de la estructura de financiamiento oficial.

Un hombre con traje oscuro y bufanda camina y alza la mano derecha frente a la fachada de un edificio de color rosado con detalles de mármol
El Ministerio de Economía negocia garantías con Fonplata y la CAF para obtener un préstamo de hasta USD 800 millones. (Foto: Maximiliano Luna)

Otra de las fuentes que contempla el plan oficial son los ingresos por privatizaciones. La previsión oficial alcanza hasta USD 800 millones por ventas de empresas estatales, con una expectativa de recursos concentrada sobre todo en el segundo semestre.

A su vez, esta semana se conoció que el equipo económico negocia una nueva garantía con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y otra con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La operación busca permitir el acceso a un préstamo de hasta 800 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae las negociaciones y aseguraron que ese mecanismo siempre estuvo incluido en la hoja de ruta oficial.

El pago al Fondo previsto para septiembre será el primer movimiento de un cronograma que seguirá con compromisos en octubre, noviembre y diciembre. En ese período, el mercado observará el saldo de los depósitos del Tesoro en el BCRA, el ingreso pendiente de USD 1.000 millones del FMI, las nuevas colocaciones del Bonar 2029, los recursos asociados a las privatizaciones y el avance de la negociación con Fonplata y la CAF por el crédito de hasta USD 800 millones.

Temas Relacionados

Luis CaputoVencimientosFMIPrestamosPrivatizacionesÚltimas noticiasDeuda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos operaron dispares por el clima de cautela en el exterior

Wall Street bajó ante las dudas por los desarrollos de IA y una nueva suba del petróleo. El S&P Merval cedió 0,5%, los ADR terminaron mixtos y los bonos cayeron 0,6%, con un riesgo país en los 490 puntos. El BCRA compró solo USD 12 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos operaron dispares por el clima de cautela en el exterior

Más de 1.500 personas, cinco cuadras de fila y horas de espera para postularse a 14 puestos de trabajo en Berazategui

La apertura de un restaurante convocó a una multitud de aspirantes para cubrir vacantes en un local gastronómico. En diálogo con Infobae en Vivo, el dueño del establecimiento aseguró que se vive una situación “muy parecida al 2001″

Más de 1.500 personas, cinco cuadras de fila y horas de espera para postularse a 14 puestos de trabajo en Berazategui

El Banco Provincia lanzó un plan para comprar autos 0 km o usados hasta en 72 cuotas: quiénes pueden acceder y a qué tasa

La iniciativa contempla montos de $50 millones, tasas en UVA desde 6% nominal anual y una gestión digital que se inicia en concesionarias adheridas

El Banco Provincia lanzó un plan para comprar autos 0 km o usados hasta en 72 cuotas: quiénes pueden acceder y a qué tasa

El Gobierno asignó un remanente de autos híbridos y eléctricos y prepara la licitación para el cupo 2027

La licitación distribuyó unidades a tres marcas y dejó fuera a otras 14. Hay marcas y modelos nuevos que anticipan pedidos para la próxima convocatoria oficial y entraría otra automotriz nacional

El Gobierno asignó un remanente de autos híbridos y eléctricos y prepara la licitación para el cupo 2027

Bajó el dólar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 16 meses

La divisa mayorista cedió a $1.507,50, el precio más bajo desde el 21 de agosto. Al público en el Banco Nación permaneció a $1.530

Bajó el dólar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 16 meses

DEPORTES

La historia detrás de la bronca de Pierre Gasly al verse superado por Colapinto en el GP de España de F1: “Me siento frustrado”

La historia detrás de la bronca de Pierre Gasly al verse superado por Colapinto en el GP de España de F1: “Me siento frustrado”

Un futbolista le pagó a una modelo de Only Fans para que se desnudara y se vistiera como su ex: su reacción ante la difusión del hecho

Con dos importantes regresos, Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana

Ganó la primera medalla de oro en su disciplina para Argentina y rompió en llanto al recordar a su papá: “Ayudame a llegar”

El ranking ATP tras el US Open: Novak Djokovic salió del Top 10, Alexander Zverev se acercó al N°1 y así quedaron los argentinos

TELESHOW

Acusan a Wanda Nara de brujerías contra el Galatasaray de Turquía: “Está funcionando el gualicho”

Acusan a Wanda Nara de brujerías contra el Galatasaray de Turquía: “Está funcionando el gualicho”

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

INFOBAE AMÉRICA

La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

El Ejército de Guatemala localizó armas y municiones que un grupo armado abandonó tras huir hacia México

China amenaza a Panamá por los contactos de diputados con Taiwán

Antorcha de la Independencia continúa su recorrido por Costa Rica: Laura Fernández la recibirá en Cartago

“El salario de un médico no alcanza para nada”: doctora cubana vende flanes para alimentar a su familia