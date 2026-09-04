Milei habló ante empresarios y defendió sus reformas: “Esto nos permite avanzar en el reclamo de soberanía sobre las Malvinas”

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El presidente Javier Milei brindó ayer una cadena nacional en la que volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció medidas vinculadas con esa cuestión. Estas incluyen un proyecto que enviará en los próximos días al Congreso de la Nación y acciones del Poder Ejecutivo para incrementar las capacidades militares. Pocas horas después, viajó a Misiones, donde esta tarde volvió a hablar del tema en el marco de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú. “No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, indicó el mandatario.

Al tomar la palabra ante empresarios, Milei realizó una fuerte defensa de sus reformas estructurales en el país. “Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación”, comentó. Luego, destactó sobre sus iniciativas en el plano económio durante su gestión: “Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”.

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En este escenario, según su punto de vista, Milei profundizó sobre un aspecto clave: “Tenemos el RIGI generando un caudal de inversiones que nunca se vio en nuestro país, con más de 45 mil millones de dólares en inversión ya aprobados y más de 150 mil millones de dólares a la espera de aprobación”.

Al respecto de las reformas impulsadas por su gestión, el presidente señaló: “Este crecimiento se explica por todos los cambios que ya hemos introducido: sea la eliminación y rebajas de impuestos, las casi 17 mil reformas que llevamos adelante desde el Ministerio de Desregulación, la devolución del imperio de la ley a nuestra ciudadanía, el inclaudicable superávit fiscal que mantiene nuestra economía ordenada”.

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“Riesgo país bajo implica crédito más accesible, lo cual significa un mayor nivel de inversión y, por lo tanto, más puestos de trabajo genuinos”.

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