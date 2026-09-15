Economía

Presupuesto 2027: el Gobierno prevé una inflación anual del 18% y un crecimiento del 4% del PBI

Las proyecciones de la administración libertaria incluyen un dólar promedio de $1.728 y de $1.847,6 para fin de año. Además, anticipa el cuarto año consecutivo de equilibrio fiscal y un superávit comercial de USD 15.000 millones

Emisión de deuda Blomberg
El Gobierno anticipa una mejora del 25,4% en el salario medio.
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Tras concluir la reunión de la mesa política en Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei dio a conocer las proyecciones centrales incluidas en el Presupuesto 2027, que se presentará en las próximas horas dentro del plazo previsto para su presentación y que contempla las estimaciones oficiales de crecimiento económico, inflación y dólar, entre otros.

Según anticiparon fuentes oficiales a Infobae, el ministro de Economía, Luis Caputo, calcula que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 4% el año que viene, mientras que la inflación anual promedio se ubicará en 21,1% y de 18% punta a punta. También prevé una mejora del 25,4% en el salario medio.

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En cuanto al dólar, las previsiones oficiales estiman un promedio anual de $1.728 y de $1.847,6 a diciembre del año próximo. Es decir, 222 pesos por encima de la cotización actual de la divisa mayorista. No obstante, desde el oficialismo aclararon que esa cifra no constituye una previsión sobre la cotización, sino que resulta de aplicar la inflación proyectada para 2027 al valor actual del tipo de cambio.

En paralelo, la iniciativa, que ingresará en la Cámara de Diputados antes de que termine el día, contempla, una vez más, un resultado fiscal positivo. De cumplirse los pronósticos oficiales, el país encadenaría cuatro años de superávit financiero.

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La mesa política se reunió en Casa Rosada.
La mesa política se reunió en Casa Rosada.

El escenario macroeconómico también proyecta exportaciones por encima de los USD 130.000 millones, lo que marcaría un récord histórico si efectivamente se concretan, y un saldo favorable en la balanza de bienes y servicios superior a 15.560 millones de dólares.

Los primeros detalles del proyecto de Presupuesto 2027 se dieron a conocer luego de la reunión de la mesa política, que estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Horas antes de la reunión clave de la plana mayor del Gobierno, Caputo había anticipado que la ley de leyes extendía la base fundamental del programa económico libertario: el equilibrio de las cuentas fiscales.

“Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero, va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda durante un evento de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Y sumó: “Para darles una idea de la relevancia de esto, va a ser la primera vez en la historia que -no estando en default- un Gobierno en la Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera”.

Las consultoras que releva el BCRA anticipan un menor crecimiento económico que el fijado en el Presupuesto 2027. (Foto: Reuters)
Las consultoras que releva el BCRA anticipan un menor crecimiento económico que el fijado en el Presupuesto 2027. (Foto: Reuters)

En tanto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una inflación minorista del 20,5% interanual para diciembre de 2027, en línea con el 21,1% que espera el Gobierno.

En materia cambiaria, las consultoras que participan del REM calcularon que el dólar mayorista alcanzará 2.015,7 pesos en el último mes del año que viene, tras arrancar 2027 en 1.661,1 pesos. El promedio surgido de ambas mediciones se ubica en torno a 1.838,4 pesos. Esta proyección arroja una diferencia de 110,4 pesos respecto a los $1.728 promedio que plasmó el equipo económico en el proyecto de ley de Presupuesto 2027. A la vez, la ley de leyes prevé un dólar a $1.847,6 para diciembre de 2027, casi $200 menor que el anticipo presupuestario oficial.

La brecha más amplia entre ambas mediciones aparece en la proyección de actividad económica. Mientras el REM ubica la expansión del PBI en 2,9% para el año próximo, el Presupuesto 2027 contiene un crecimiento del 4%, en sintonía con la última revisión del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta manera, existe una diferencia de 1,1 puntos porcentuales entre las estimaciones privadas y las públicas, que dependerá del repunte de los sectores más demorados como la construcción, la industria y el comercio.

Respecto de las cuentas públicas, los analistas relevados por el BCRA consideraron que el resultado primario del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) alcanzará $18,47 billones en 2027. El Presupuesto oficial, por su parte, sostiene la meta de superávit fiscal y proyecta que, de cumplirse, el país encadenaría el cuarto año consecutivo de resultado financiero positivo.

Las discrepancias entre el REM y el Presupuesto 2027 se producen luego de que las proyecciones oficiales para 2026 mostraran desvíos significativos: en septiembre de 2025, el Ejecutivo había proyectado una inflación del 10% para ese año, mientras que el índice acumularía un incremento cercano al 30 por ciento.

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