Javier Milei celebró la media sanción de Inocencia Fiscal II: "Nuevo paso en el camino hacia la libertad"

Javier Milei celebró en X la media sanción de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados

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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II, con el que el Gobierno busca ampliar el régimen creado en diciembre para facilitar la formalización de ahorros fuera del sistema y captar parte de los cerca de USD 179 mil millones que, según el oficialismo, podrían orientarse a inversión y actividad económica. Tras la aprobación del proyecto, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales.

La Cámara de Diputados dio media sanción a Inocencia Fiscal II en una sesión maratónica, en la que también se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto de Inocencia Fiscal II amplía el régimen simplificado de Ganancias, elimina límites de ingresos y patrimonio para ingresar al esquema y modifica las condiciones bajo las cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) puede cuestionar una declaración.

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Por tal motivo, Javier Milei celebró la aprobación de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados con un mensaje en su cuenta de X: “INOCENCIA FISCAL II Adentro...!!! Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD. VLLC!”. De esa manera, el mandatario agradeció el respaldo legislativo y destacó el avance de la iniciativa como parte de su agenda económica.

El cambio más amplio del proyecto elimina los topes de ingresos de $1.000 millones y de patrimonio de $10.000 millones que hasta ahora restringían el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Con esa modificación, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherir al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por una presentación reducida.

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La votación contó con el apoyo de 139 diputados y 110 en contra. Por tal motivo, el texto será girado al Senado para su sanción definitiva. El oficialismo reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia de Tucumán, Argentina Federal de Salta y Misiones, Producción y Trabajo de San Juan, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la propuesta durante el debate. Dijo que la nueva ley apunta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”.

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El proyecto obtuvo media sanción con 139 votos a favor (RS Fotos)

También sostuvo que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. Y aclaró: “No se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.

Otra de las modificaciones consiste en que el proyecto incorpora un nuevo criterio para definir cuándo una diferencia entre lo informado por el contribuyente y los registros del fisco nacional debe considerarse significativa. Domínguez explicó que si la diferencia llega al 15% o más, pero no supera $5 millones, no se configurará una discrepancia significativa.

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Hasta ahora, el umbral estaba fijado solo en el 15%, sin contemplar el monto involucrado. Ese diseño, de acuerdo con los especialistas, dejaba expuestos a contribuyentes que exteriorizaran sumas pequeñas a inspecciones por diferencias de bajo volumen.

Si la diferencia supera los $5 millones, el contribuyente podrá regularizar su situación hasta 15 días después de recibir la notificación de la determinación de oficio. La reforma prevé que, aun en caso de discrepancia significativa, quien acepte la liquidación y pague el impuesto con sus accesorios conserve los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.

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Por otra parte, la iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados fija además una ventana temporal para acceder a los beneficios del tapón fiscal y la presunción de exactitud: podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027, el último día del actual mandato presidencial.