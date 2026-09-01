Economía

Los bancos se disponen a licitar fondos de Anses para crédito hipotecario: dudas sobre la tasa y las líneas que ofrecerán

El jueves será la primera licitación y ya hay entidades que sostiene que si logran quedarse con los fondos van a cumplir la condición de ofrecer créditos hipotecarios con intereses menores a UVA+7,5 por ciento

Un hombre con traje oscuro y bufanda camina y alza la mano derecha frente a la fachada de un edificio de color rosado con detalles de mármol
El ministro de Economía, Luis Caputo, busca aumentar la oferta de créditos hipotecarios entre 17.000 y 18.000 operaciones. (Foto: Maximiliano Luna)
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Según fuentes del mercado, este jueves será la primera licitación de depósitos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende fondear a los bancos para aumentar la oferta de créditos hipotecarios. Según pudo saber este medio, ya hay bancos interesados que aseguran que ofertarán tasa para obtener los fondos, aunque todavía hay dudas por la tasa que convalidará el Gobierno y la modalidad que tomarán finalmente las líneas de crédito para vivienda que llegarán a los clientes.

A un día de esa convocatoria, algunas entidades ya anticiparon a Infobae que participarán con ofertas. Su compromiso es reducir el costo de los préstamos si reciben una parte de los recursos licitados, aunque todavía deben resolver la modalidad comercial que utilizarán frente a sus clientes. Otras instituciones financieras indicaron que continúan con el análisis de su posible participación.

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El mecanismo comenzará con una colocación de $200.000 millones y se integrará a un programa total de $2 billones. Economía distribuirá esos fondos en 10 etapas de igual monto, con la intención de aumentar la disponibilidad de recursos de largo plazo para el sistema financiero.

En la licitación de mañana, los bancos tendrán dos opciones para ofertar: la primera será a un año, con una tasa mínima de UVA + 2,5%; la segunda tendrá un plazo de cinco años y una tasa mínima de UVA + 4,5%. Las dos alternativas buscan aportar recursos con una duración mayor a la que suele estar disponible para financiar préstamos hipotecarios.

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Luis Caputo - conferencia de prensa
El jueves será la primera licitación de los $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. (Foto: Ministerio de Economía)

La condición para acceder a ese fondeo será traslada los fondos hacia créditos hipotecarios con parámetros definidos por el Gobierno. La tasa no podrá superar UVA + 7,5%, los préstamos deberán tener al menos 15 años de plazo y cada persona podrá obtener hasta 150.000 UVA, una cifra equivalente a cerca de USD 80.000 a valores actuales.

Los puntos pendientes

Las entidades que confirmaron su interés en la primera licitación todavía no determinaron si los préstamos asociados a los recursos del FGS formarán parte de una línea hipotecaria nueva o si se incorporarán a productos que ya ofrecen. Esa decisión permanece abierta a pocas horas de la convocatoria.

El punto central para los bancos será captar fondos y luego diseñar la oferta para los clientes. Las entidades que reciban una adjudicación deberán otorgar préstamos hipotecarios con el límite de tasa definido por Economía, pero aún no existen precisiones sobre los canales comerciales, requisitos propios o características adicionales que cada banco podría aplicar. “Después del jueves se definen más cosas respecto a cómo será la línea de nuestra parte”, comentaron desde un banco a este medio.

Una fuente del sector bancario consultada por Infobae valoró la disponibilidad de recursos a mayor plazo. “Vemos positivamente la medida porque aporta fondeo de más largo plazo al sistema, que es una condición importante para ampliar de manera sostenible el mercado hipotecario. Esperamos que su impacto sea progresivo y que contribuya a generar una mayor oferta y mejores condiciones de financiamiento para quienes buscan acceder a su primera vivienda”, afirmó.

Techo a la tasa

Los créditos otorgados con los fondos de las licitaciones tendrán un techo de UVA + 7,5%. Ese límite será obligatorio para las entidades financieras que reciban dinero a través del programa respaldado por el FGS. Es que la intención de Caputo es ampliar la oferta de créditos hipotecarios y bajar las tasas vigentes.

En la mayoría de los casos, los préstamos disponibles en el sistema financiero tienen un costo superior al máximo de UVA + 7,5% que Economía exigirá dentro de esta operatoria. Banco Ciudad y BBVA ofrecen tasas de UVA + 7,5% en sus créditos hipotecarios. Esas condiciones se ubican en el mismo nivel que el límite previsto para las entidades que obtengan recursos mediante las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En un escalón más alto aparecen Santander y Banco Hipotecario, cuyos créditos hipotecarios tienen una tasa de UVA + 9,5%. La brecha entre esa referencia y el tope oficial es de dos puntos porcentuales.

Banco Central de la República Argentina
El Banco Central de la República Argentina va a controlar que la tasa de los créditos hipotecarios que ofrezcan los bancos sea menor a UVA+7,5 por ciento. (Foto: Revista Chacra)

A su vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elaborará un régimen informativo para controlar el destino de los fondos adjudicados. El organismo supervisará que los bancos participantes efectivamente otorguen créditos hipotecarios con las condiciones fijadas por el programa.

El vicepresidente segundo del BCRA, Baltasar Romero Krause, explicó que el seguimiento incluirá a cada entidad que participe de las licitaciones y reciba recursos mediante los plazos fijos ajustados por UVA más spread. “Básicamente el BCRA va a elaborar un régimen informativo y va a supervisar con cada una de las entidades financieras que participan de las licitaciones que efectivamente otorguen créditos hipotecarios con las condiciones que establece el FGS en su programa por los montos que recibieron de plazo fijo”, afirmó en conferencia de prensa.

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