Economía

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe: “La cosa no está bien porque la plata no le llega a la gente”

El mandatario provincial se refirió a la microeconomía y resaltó la importancia de la inversión pública para generar más inversiones

Un hombre con camisa blanca, corbata oscura y barba corta apoya su mano derecha sobre la mejilla
El gobernador Maximiliano Pullaro
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En el marco del Santa Fe Business Forum, del cual se espera que surjan negocios por unos USD 25 millones, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que el crecimiento que están generando los sectores más dinámicos de la economía, como la energía y la minería, le tiene que llegar a la gente y resaltó la problemática del endeudamiento familiar. Consideró fundamental el desarrollo de infraestructura para que aumenten las inversiones y cree necesario el acompañamiento estatal a las actividades más debilitadas.

En diálogo con la prensa, afirmó: “La cosa no está bien porque la plata no le está llegando a la gente, y eso genera malestar. Para revertirlo, el Estado tiene que ser más eficiente”. “La sociedad argentina está haciendo un esfuerzo inmenso”, añadió.

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Pullaro mostró preocupación por la economía real. “Esa es la vuelta que le falta al modelo”, opinó y expresó: “El Gobierno nacional intenta contener el gasto, frenar la inflación y comprar dólares para pagar los compromisos internacionales, pero hasta ahí llega”. Si bien valoró la estabilización, planteó que falta “una mirada mucho más fina de lo que sucede”. Igualmente, observa que ha habido cambios en ese sentido respecto de hace dos años.

Primer plano de un hombre con barba corta, camisa clara y corbata oscura sobre un fondo de tonos claros
Pullaro mostró preocupación por la economía real

Explicó que en la provincia tratan de reducir el gasto público para bajar impuestos y para sostener a las familias que no llegan a fin de mes. En un contexto de morosidad récord, destacó que hace 4 meses hicieron un plan de desendeudamiento con recursos del Estado. Asimismo, contó que las consultas por remedios aumentaron en 3 millones, pero “ningún santafesino se va sin medicamentos”.

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En relación a la crisis en la industria, Pullaro dijo que “hay sectores que el Estado tiene que acompañar y ayudar para que no se caigan”.

“Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en el que a cada empresa que tiene posibilidades de exportar —son alrededor de 900— le brindamos el asesoramiento de una consultoría para que pueda salir a buscar nuevos mercados”, detalló.

Al mismo tiempo, “trabajamos con líneas de crédito subsidiadas. Este año llevamos destinados 230.000 millones de pesos para el sector industrial y los productores”, mencionó.

Por otro lado, se les permite descontar el 30% de lo que pagan en concepto de Ingresos Brutos de la factura de energía.

Con todo, Pullaro se mostró optimista: “Argentina, de a poco, va a empezar a salir”. Su idea es que las pymes puedan ser socias estratégicas de los motores de la economía. En ese sentido, precisó que hay 400 firmas locales en Vaca Muerta que hacen desde casas hasta aberturas. “No damos abasto”, manifestó Pullaro.

La expectativa es aumentar las exportaciones mineras a través del puerto de Rosario, alcanzando las 50.000 toneladas de litio. El problema es que faltan recursos para la reparación de rutas, que se deterioran por la constante afluencia de camiones.

Un hombre con traje gris habla tras un podio blanco ante una pantalla gigante con la inscripción Santa Fe Business Forum
Maximiliano Pullaro durante la apertura del Santa Fe Business Forum

Puntualizó que llevan casi 2.500 millones de dólares invertidos en infraestructura para fortalecer la capacidad productiva. Por ello, “cuando arranque la economía, para nosotros va a ser todo mucho más fácil”, afirmó y enfatizó que casi uno de cada cuatro dólares exportados sale de Santa Fe.

A criterio de Pullaro, todo lo mencionado contribuyó a que la crisis fuera más leve en la provincia. “No fue solamente que al campo le fue bien, porque eso hubiese sido una sola rama. También estamos invirtiendo mucho en obra pública en este momento para aplicar una economía contracíclica y, desde ese lugar, evitar que el empleo caiga”, apuntó. Estima que se perdieron menos de 10.000 puestos de trabajo.

En términos políticos, descartó presentarse como candidato presidencial: “No se me cruza por la cabeza”. “Me gusta más la seguridad pública que la gobernación. Puedo volver a ser legislador; veremos en su momento. Hay dirigentes jóvenes, con nuevas visiones, a los que hay que empezar a mirar y a darles espacio. Puedo acompañar o buscar la reelección, todavía no está definido”.

Por otro lado, dijo: “No veo ninguna chance de que el kirchnerismo vuelva a gobernar la Argentina. A mí me van a encontrar siempre en contra del peronismo. No es que sea gorila, pero creo que le hicieron mucho daño a la provincia y al país”.

El Santa Fe Business Forum se lleva a cabo en La Fluvial de Rosario hasta el 4 de septiembre y combinará rondas de negocios —que reunirán a más de 250 compradores de 50 países y a 1.000 empresas oferentes—, un foro de inversiones, con 40 fondos y 250 startups, y un auditorio de charlas y capacitaciones.

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