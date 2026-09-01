El dólar arrancó septiembre en alza y con un importante volumen operado

El dólar sube 4% en el transcurso de 2026.

Guardar

El primer día operativo de septiembre llegó con la buena noticia de un monto de operaciones que se mantiene en elevado nivel en el mercado de contado. Este martes la oferta alcanzó los USD 670,5 millones, mientras que el dólar mayorista avanzó 4,50 pesos o 0,3%, a 1.513 pesos.

El BCRA fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.881,22, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a 368,22 pesos o 24,3% de ese umbral para la intervención oficial.

PUBLICIDAD

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta, un máximo nominal ya alcanzado en recientes ruedas de agosto. Esta cotización a lo largo del último mes aumentó en 20 pesos o 1,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.533,63 para la venta y $1.482,08 para la compra.

La cotización blue del dólar descontó diez pesos o 0,6%, a $1.545 para la venta. A lo largo de agosto el dólar informal bajó cinco pesos.

PUBLICIDAD

“Tras aflojar en las últimas ruedas, y con el BCRA logrando intensificar las compras, el dólar mayorista se reacomoda ligeramente de nuevo por encima de los $1.510. Ello sucede mientras las condiciones de liquidez han venido mejorando recientemente, tal como refleja el descenso en las tasas cortas en pesos, lo cual resulta positivo para la economía y además no está sumando por estos días mayor cobertura, más allá de que el ritmo de adquisiciones del sector privado sigue en la mira”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Max Capital también destacó que “el mercado local normalizó su posición de liquidez, con las tasas bajando hasta alrededor de 25% en el tramo corto de la curva y la moneda estabilizándose ligeramente por encima de 1.500 pesos. Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en moneda extranjera (al 27 de agosto) muestran una caída de USD 25 millones, hasta los 40.843 millones de dólares”.

PUBLICIDAD

El Banco Central mantiene su postura compradora de divisas para reforzar las reservas internacionales. Durante agosto, la autoridad monetaria acumuló USD 768 millones y ya superó los 14.000 millones en el 2026.

Federico Filippini, Head of Research de Adcap Grupo Financiero observó que el tramo final de agosto “estuvo marcada por una recalibración gradual del mix de políticas hacia condiciones más estables de liquidez y financiamiento en pesos. El BCRA recompuso el colchón de liquidez del sistema, mientras que el Tesoro renovó solo el 96% de los vencimientos y volvió a evitar extender duración, lo que ayudó a aliviar la presión sobre las curvas en pesos”.

PUBLICIDAD

“Esto ocurre mientras el Gobierno busca respaldar una economía que se contrajo en el segundo trimestre de 2026, mientras que el nuevo programa de créditos hipotecarios del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses) por USD 1.300 millones debería tener solo un impacto macroeconómico moderado. En el frente político, el Gobierno logró avances relevantes en la Cámara de Diputados con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y un nuevo perdón fiscal, aunque la oposición está comenzando a coordinarse más estrechamente de cara al ciclo electoral”, acotó Filippini.

“Para lo que resta de 2026, el consenso del mercado, reflejado por la mediana del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA) , espera una depreciación acumulada del tipo de cambio nominal del 5,9% entre agosto y diciembre, lo que sobre un spot de $1.510 hoy implicaría un dólar en torno a $1.600 para fin de año. Por su parte, los futuros de Rofex operan con una depreciación implícita de 1,7% mensual, el contrato de septiembre cerró hoy lunes 31/08 en $1.537, y octubre en $1.564″, puntualizó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

PUBLICIDAD

Las exportaciones del sector agrícola e industrias derivadas totalizaron USD 2.750 millones en agosto, según informaron las cámaras CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), lo que representa un aumento del 51% respecto del mismo mes del 2025.

“El fuerte crecimiento interanual debe interpretarse en el contexto de agosto de 2025, cuando las alícuotas de los derechos de exportación habían sido reducidas temporalmente hasta junio, incentivando un adelanto de las liquidaciones de exportaciones. En lo que va del año, el sector acumula USD 19.047 millones en liquidación de exportaciones”, precisó Max Capital.

PUBLICIDAD