Las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street y el riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos

La tensión geopolítica y la suba de las tasas de la deuda de EEUU afectó a Wall Street.

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El mercado bursátil argentino inició el mes de septiembre con una saludable suba de precios, que destaca más debido al adverso contexto financiero internacional.

En Wall Street las acciones cayeron debido al fuerte salto del precio del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano a largo plazo y a la creciente especulación sobre una suba de tasas de interés de la Reserva Federal este año.

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Los principales índices de las bolsas de Nueva York cedieron en un rango de 0,1% a 1%, mientras que los precios del crudo avanzaron más de 5 por ciento.

El barril de crudo Brent del Mar del Norte quedó negociado con una ganancia de 5,4%, a USD 95,38 el barril para entregar en noviembre, después de que el presidente Donald Trump prometiera golpear a Irán “con dureza”, lo que avivó los temores de que una inflación superior al objetivo siga a una sólida temporada de ganancias y lleve a los funcionarios de la Reserva Federal a endurecer la política monetaria.

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La rentabilidad de los bonos del Tesoro de los EEUU a diez años, en 4,796% anual, alcanzó su nivel más alto desde enero de 2025.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,5% en pesos, en los 3.049.455 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se impusieron las subas, lideradas por Bioceres (+7%), Vista Energy (+4,6%), YPF (+1,9%, a USD 52,54) y Pampa Energía (+1,8%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con sus pares emergentes, cayó 13 unidades, a 501 puntos básicos, un piso desde el 17 de agosto.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, enfatizó que “las bolsas de Nueva York iniciaron el noveno mes del año con pérdidas generalizadas, tropezando en el arranque del período estadísticamente más complejo para la renta variable. El apetito por riesgo se vio fuertemente erosionado por una nueva escalada bélica entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz, que disparó los precios del crudo a máximos de cinco semanas, sumado al endurecimiento en los rendimientos de la deuda soberana global tras la lectura cautelosa del mercado laboral y el mensaje hawkish de Kevin Warsh”.

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“En el mercado local, los activos argentinos lograron abstraerse del adverso clima internacional para la deuda emergente y registraron alzas en la apertura de mes, apoyados en un rebote técnico de los títulos públicos hard dollar. En la renta variable, las acciones de empresas energéticas lideraron los avances tanto en la bolsa porteña como en los ADRs en Nueva York”, añadió Vlassich.

Bautista Aboy, portfolio Manager de Mills Capital, subrayó que “el mensaje que dejó Jackson Hole fue más hawkish (agresivo en cuanto a política monetaria) de lo que esperaba el mercado. El presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh fue claro en que la inflación todavía no muestra una convergencia suficientemente rápida hacia el objetivo del 2% y que, con una economía que mantiene un consumo saludable, un mercado laboral estable y una inversión empresarial firme, las condiciones financieras actuales difícilmente puedan considerarse restrictivas. La probabilidad de una suba de 25 puntos básicos en septiembre pasó del 35% previo a Jackson Hole a cerca del 70% actualmente”.

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Subió el dólar

El primer día operativo de septiembre llegó con la buena noticia de un monto de operaciones que se mantiene en elevado nivel en el mercado de contado. Este martes la oferta alcanzó los USD 670,5 millones, mientras que el dólar mayorista avanzó 4,50 pesos o 0,3%, a 1.513 pesos.

“Entre $1.511 y $1.513 se concentró la mayor parte de las operaciones, para finalmente marcar un cierre mayorista de $1.513. El volumen operado fue importante para un comienzo de mes”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.881,22, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a 368,22 pesos o 24,3% de ese umbral para la intervención oficial.

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta, un máximo nominal ya alcanzado en recientes ruedas de agosto. Esta cotización a lo largo del último mes aumentó en 20 pesos o 1,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.533,63 para la venta y $1.482,08 para la compra.

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La cotización blue del dólar descontó diez pesos o 0,6%, a $1.545 para la venta. A lo largo de agosto el dólar informal bajó cinco pesos.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos se operaron con bajas en un rango de 0,1% a 0,4%, con un monto en pesos equivalente a USD 1.697 millones, según datos de A3 Mercados.

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La postura más negociada, para el cierre de septiembre, cedió 2,50 pesos o 0,2%, a 1.534 pesos. Vale recordar que en base a la inflación de 2,1% en julio, la banda cambiaria superior del régimen oficial se ampliará a $1.919,39 para el fin de este mes.

El BCRA compró USD 15 millones en el mercado spot, apenas el 2,2% del volumen operado. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en unos USD 1.948 millones, a USD 50.250 millones, básicamente por el regreso a cuentas del BCRA de divisas de cartera propia de los bancos, que por movimientos técnicos salen de los encajes a fin de mes y se reintegran a reservas con el inicio del mes siguiente.

Las exportaciones del sector agrícola e industrias derivadas totalizaron USD 2.750 millones en agosto, según informaron las cámaras CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), lo que representa un aumento del 51% respecto del mismo mes del 2025.