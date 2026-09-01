Economía

El agro liquidó USD 2.750 millones en agosto gracias a la buena cosecha de maíz

El ingreso de dólares del principal complejo exportador volvió a crecer frente a agosto de 2025, impulsado por más embarques maiceros y mayor ritmo de comercialización

En agosto, el maíz registró una mayor intensidad en las ventas de los productores al sector exportador. REUTERS/Lucas Jackson/Foto de archivo
En agosto, el maíz registró una mayor intensidad en las ventas de los productores al sector exportador. REUTERS/Lucas Jackson/Foto de archivo
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La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 48% de las exportaciones argentinas, informaron que en agosto las empresas del sector liquidaron USD 2.750 millones.

El monto fue 6% menor que el de julio de 2026. En lo que va del año, el ingreso acumulado asciende a USD 19.047 millones, un 12% menos que en el mismo período de 2025. Sin embargo, frente a agosto del año pasado, la liquidación mostró una suba del 33%.

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Según las entidades, agosto estuvo marcado por “un aumento en los embarques de maíz derivado de una buena cosecha” y por una mayor intensidad en las ventas de los productores al sector exportador. Además, sostuvieron que 2026 presenta “el perfil de una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”.

La referencia de CIARA-CEC apunta a la ausencia de esquemas transitorios sobre los derechos de exportación en 2026, a diferencia de lo ocurrido en 2025. Las decisiones tomadas en ese sentido durante el año pasado impactan sobre las comparaciones interanuales.

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Cabe recordar que en julio de 2025 finalizó la vigencia del Decreto 38/2025, que había establecido una reducción temporal de las retenciones. Esa situación particular sobre los derechos de exportación impulsó un volumen de ventas al exterior y de registración de contratos de exportación superior al promedio histórico para ese mes.

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado utiliza una cargadora de ruedas para cargar granos de trigo desde un almacén hasta un camión. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Un empleado utiliza una cargadora de ruedas para cargar granos de trigo desde un almacén hasta un camión. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que en 2026 un mayor volumen exportado de las principales cadenas agrícolas compensará la baja de alícuotas y mantendrá relativamente estable la recaudación por derechos de exportación. El informe abarca las principales cadenas de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, que concentran buena parte del flujo exportador del agro argentino.

En ese marco, la entidad prevé que el complejo sojero seguirá como principal generador de divisas y de recaudación asociada al comercio exterior. Detrás se ubicarían el maíz y el trigo, en un año que, de acuerdo con la proyección, tendría un patrón de comercialización más normalizado que el de 2025, sin los ya mencionados esquemas transitorios.

En cuanto a las retenciones o derechos de exportación, la BCR estimó que en 2026 el agro aportará USD 4.613 millones, un nivel apenas inferior a los USD 4.665 millones de 2025. Del total previsto, USD 3.275 millones corresponderían a la soja, USD 754 millones al maíz y USD 324 millones al trigo. Para la segunda mitad del año, además, la BCR espera una recuperación de la recaudación, a medida que se normalice el ritmo de las declaraciones juradas de ventas al exterior y el mayor volumen exportado compense la rebaja permanente de alícuotas vigente desde diciembre de 2025.

Con este escenario del agro y las perspectivas del sector energético y minero, la Argentina se prepara para tener en 2026 el mayor registro exportador de su historia, según las proyecciones de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). La entidad estimó ventas al exterior por USD 103.200 millones, por encima de los USD 94.400 millones que había calculado meses atrás la consultora Abeceb y también por encima del récord previo de USD 88.446 millones registrado en 2022. El cálculo se apoya en el desempeño acumulado entre enero y julio, período en el que las exportaciones sumaron USD 58.365 millones, con una suba interanual de 22,9%.

De acuerdo con el monitor sectorial, buena parte de esa mejora se explica por el avance del petróleo, que entre enero y julio generó exportaciones por USD 5.722 millones y se convirtió en los últimos meses en el principal producto vendido al exterior, por encima del maíz y la soja. También incidieron el oro, con USD 3.211 millones, y el carbonato de litio, con USD 1.169 millones. En paralelo, las manufacturas de origen agropecuario mantuvieron un peso central, con USD 18.911 millones, mientras que el rubro combustibles y energía alcanzó USD 9.151 millones.

Ese mayor dinamismo también se reflejó en el saldo comercial. En julio, la balanza dejó un superávit de USD 2.115 millones, 133% superior al del mismo mes de 2025, y en los primeros siete meses del año acumuló un resultado positivo de USD 16.080 millones. En ese marco, Brasil se mantuvo como principal destino de las exportaciones argentinas, seguido por Estados Unidos y China, en un contexto en el que la recomposición del mapa exportador empezó a mostrar un mayor peso de provincias vinculadas a Vaca Muerta, la minería metalífera y el litio.

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