Viajar para la foto: cuatro de cada diez turistas reconocen que eligen un destino solo para presumir en TikTok o Instagram

La influencer Laura Escanes en un viaje a Marruecos. (@lauraescanes)

Guardar

Las redes sociales ya no son solo un escaparate para enseñar las vacaciones una vez terminadas. También han empezado a decidir dónde se viaja, qué lugares se visitan e incluso con quién se comparte el viaje. Casi cuatro de cada diez viajeros, en concreto el 39%, reconocen haber visitado un lugar turístico principalmente para hacerse una fotografía o grabar un vídeo para sus perfiles sociales, según el último estudio de TUI Musement sobre la influencia de estas plataformas en la experiencia viajera.

El fenómeno afecta a todas las fases del viaje, desde la inspiración inicial hasta la elección de actividades y la posterior publicación de las experiencias. El contenido que aparece en Instagram, TikTok o en otras plataformas puede convertirse en el primer contacto con un destino y, en algunos casos, terminar transformándose directamente en una reserva. Más del 43% de los encuestados asegura haber reservado alguna vez un viaje o una actividad después de ver una publicación o un vídeo viral.

PUBLICIDAD

El efecto es todavía mayor entre las generaciones más jóvenes. El 52% de los millennials y el 50% de la Generación Z afirma haber tomado una decisión de viaje después de encontrarse con contenido viral. La frontera entre inspiración y publicidad se vuelve así cada vez más difusa: un vídeo aparentemente espontáneo puede terminar influyendo en la elección de unas vacaciones.

Instagram y TikTok compiten con las recomendaciones tradicionales

Los creadores de contenido también han ganado un papel relevante en este proceso. El 43% de los viajeros sigue a influencers especializados en viajes para decidir dónde ir o qué hacer durante sus vacaciones. Además, un 27% reconoce haber cambiado de destino a raíz de una recomendación realizada por uno de estos perfiles.

PUBLICIDAD

La popularidad digital de determinados enclaves tiene también un efecto directo sobre las preferencias. El 37% de los encuestados admite que, al menos ocasionalmente, prefiere visitar lugares popularizados en Instagram antes que otros destinos menos conocidos. La fotografía deja así de ser únicamente el recuerdo del viaje para convertirse en uno de los motivos que pueden determinarlo.

Las fuentes de inspiración, sin embargo, siguen siendo diversas. Google y otros motores de búsqueda son la opción más mencionada, con un 42%, seguidos muy de cerca por las recomendaciones de familiares y amigos, que alcanzan el 41%. Pero entre los más jóvenes el escenario cambia: TikTok se sitúa como la principal fuente de inspiración viajera para la Generación Z, con un 48%, por delante de familiares y amigos, con un 43%.

PUBLICIDAD

La periodista y escritora Clara Nuño analiza el cambio en el modelo de influencia social, argumentando que los influencers se han convertido en la "teletienda" moderna, desplazando a figuras del mundo de la cultura como actores y actrices.

La presión por mostrar unas vacaciones perfectas

“Hoy una sola imagen o un vídeo pueden inspirar un viaje”, señala Mirco Fiumene, managing director Experiences & CMO de TUI Musement. Considera necesario “ir más allá del momento viral” y recuperar la esencia de los destinos a través de experiencias auténticas.

La influencia de las redes, no obstante, tiene una segunda cara. El viaje puede convertirse también en una puesta en escena. El 73% de los encuestados comparte sus experiencias de vacaciones en redes al menos ocasionalmente, aunque un 26% prefiere limitar esas publicaciones a un grupo reducido de personas. Compartir lo que se está haciendo forma ya parte de la experiencia para una mayoría de viajeros.

PUBLICIDAD

Esa exposición puede generar presión. El 37% reconoce sentir la necesidad de que sus vacaciones parezcan emocionantes en sus perfiles sociales, una proporción que asciende hasta el 45% entre la Generación Z. La experiencia deja así de medirse únicamente por lo que ocurre durante el viaje y empieza, en cierta medida, a estar condicionada por cómo se verá después en una pantalla.

Hasta los compañeros de viaje pasan el filtro de las redes

La influencia de las plataformas alcanza incluso a la elección de los acompañantes. Para un 18% de los encuestados, la obsesión por hacer fotografías y publicar contenido puede convertirse en una ‘red flag’ a la hora de decidir con quién viajar.

PUBLICIDAD

El dato refleja hasta qué punto las redes sociales han dejado de ocupar un espacio exclusivamente digital. La necesidad de capturar determinados momentos, encontrar escenarios fotogénicos o compartir cada etapa del viaje puede modificar comportamientos y expectativas en el propio destino. La popularidad online de un lugar puede ser, al mismo tiempo, su principal reclamo y una fuente de presión para quienes lo visitan.