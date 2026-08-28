Política

El trasfondo de la “justicia social” que quiere aplicar el Gobierno y las nuevas medidas “empáticas”

El presidente Javier Milei no le prohibió a su equipo utilizar ciertas palabras, pero sí marcó la línea de cómo quiere que las usen. El episodio con Luis Caputo y la reciente iniciativa que relativizan puertas adentro

El presidente Javier Milei levanta el puño, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una ceremonia en la Sociedad Rural Argentina (Foto: Reuters / Matías Baglietto)
El presidente Javier Milei levanta el puño, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una ceremonia en la Sociedad Rural Argentina (Foto: Reuters / Matías Baglietto)
Guardar

Javier Milei no les prohibió a sus ministros y funcionarios el uso de la palabra empatía, pero sí les dejó una interpretación para que tengan muy en cuenta al momento de utilizarla. Se trata de una de las tantas definiciones que ya se suman al decálogo del vocabulario mileísta.

“Nos dijo que la empatía la utilizan los populistas con el fin de sostener una política de tono paternalista. Le dio otro significado al término, al que considera funcional para que el Estado le resuelva los problemas a la gente con la plata de los contribuyentes”, indicó a Infobae uno de los asistentes a la reunión de Gabinete realizada en la mañana del lunes en la Casa Rosada.

PUBLICIDAD

La distinción no se produce en cualquier contexto. Sucedió luego de semanas en las que Milei fue cuestionado por actores de la oposición, del ámbito económico-social y de la agenda mediática por retacear políticas orientadas a descomprimir la morosidad de las familias o mejorar el salario real. En diferentes actos públicos que encabezó la semana pasada, reafirmó que su administración no impulsará políticas de redistribución.

El presidente Javier Milei, durante la asunción de Keiko Fujimori en Perú (Imagen de archivo: Reuters / Angela Ponce)
El presidente Javier Milei, durante la asunción de Keiko Fujimori en Perú (Imagen de archivo: Reuters / Angela Ponce)

En las altas esferas de la administración libertaria reconocen que la batería de iniciativas de alivio disponibles para implementar es acotada, dadas las restricciones impuestas por el Presidente. Por eso encontraron una alternativa en la utilización de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar nuevos créditos hipotecarios. No serán más de 20.000, pero representan un punto de partida para dar pie a medidas de naturaleza similar.

PUBLICIDAD

En esa presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una declaración que no pasó desapercibida. Dos días después de haber estado en la reunión de Gabinete y escuchar el énfasis de Milei sobre los usos políticos de la “empatía”, dijo en la Sala de Conferencias del Ministerio de Economía que “los créditos hipotecarios son una prioridad porque hacen a la justicia social”.

El Presidente dio un discurso dos meses atrás en Madrid, más precisamente en la Universidad CEU San Pablo, en el que parafraseó al economista Thomas Sowell para referirse a ese término. “Si la caridad es a punta de pistola, como la hace el Estado, eso no es caridad, eso es robo disfrazado de altruismo. Hay una frase hermosa que dice: ‘¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?’. Porque, en el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia más retórica”.

¿Hubo reproches puertas adentro respecto de los términos utilizados por Caputo? No consta. Al menos, no por ahora. El ministro de Economía integra el exclusivísimo grupo de funcionarios que no deben validar sus declaraciones y que tienen una gravitación propia.

Luis Caputo - conferencia de prensa
Luis Caputo sonríe durante la conferencia de prensa que ofreció esta semana

En el riñón del Presidente explican: “Toto quiso decir otra cosa y creo que la pifió, como le puede pasar a cualquiera. Quiso jugar con el concepto de ‘justicia social’, sabiendo que estaba mencionando algo muy simbólico, pero para explicar la verdadera intención de la política que estaban anunciando. Justicia social no hace falta definirla como quieren los peronistas. Puede ser, como dijo Toto, que alguien pueda pagarse su propia casa con su propio sueldo”.

Efectivamente, después de usar ese término, el ministro de Economía completó su frase al señalar que no hay “nada más justo que una persona que tiene trabajo pueda acceder a una vivienda y no deba esperar 30 o 40 años para comprarla”. Como parte de una lectura más pragmática de la gestión, en el Palacio de Hacienda consideran que el Gobierno puede tomar medidas en el plano macroeconómico, pero que es la política la que debe alinear los incentivos de opositores aliados para colaborar con la Casa Rosada y, así, dar mayor previsibilidad a los mercados.

En el marco de esta semana, se conoció que la Secretaría de Trabajo estaría conversando para que las paritarias fijen un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026 —equivalente a unos $860.000 de bolsillo—, una pauta que el Gobierno busca instalar tras la aprobación de la reforma laboral, en un escenario de deterioro del poder de compra y de fuerte dispersión entre los convenios colectivos.

El contexto que rodea esa definición muestra una caída del salario real en el empleo privado registrado: en junio de 2026 bajó 0,9% en términos reales, después de una retracción del 2,9% en mayo, de acuerdo con el informe Panorama mensual del trabajo registrado de agosto de 2026, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Aun así, una fuente al tanto de esas conversaciones desmintió que esa medida pueda aplicarse en el corto plazo: “En esos convenios siempre se arreglan sueldos por encima de ese nivel que se difundió ayer. Todos los gremios tienen un piso más alto. Lo que queremos es que haya una negociación entre las partes. El Gobierno no está incentivando nada. La orden de la ministra Sandra Pettovello es que se pongan de acuerdo las partes y después se homologue el convenio. Antes venían esperando que el Estado les resolviera ese tema”.

Temas Relacionados

Javier MileiLuis CaputoSalarioSalario mínimo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Libertad Avanza desafía al PRO en CABA: “Queremos gobernar Buenos Aires con nuestro propio candidato”

El espacio libertario cuestionó el rumbo de la gestión porteña, habló de las conversaciones con el PRO y mencionó a posibles figuras para competir en 2027

La Libertad Avanza desafía al PRO en CABA: “Queremos gobernar Buenos Aires con nuestro propio candidato”

Un funcionario de Trump destacó el rumbo económico del Gobierno y pidió que se ratifique el acuerdo comercial para bajar aranceles a bienes de EEUU

El representante Comercial Adjunto, Jeff Goettman, se reunió en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno

Un funcionario de Trump destacó el rumbo económico del Gobierno y pidió que se ratifique el acuerdo comercial para bajar aranceles a bienes de EEUU

La Armada confirmó que Punta Indio seguirá abierta, pero será reconvertida a estación aeronaval

La fuerza mantendrá presencia militar y civil, aunque transferirá medios y personal a la Base Espora, en Bahía Blanca. La decisión abrió debate por su impacto operativo, histórico y social

La Armada confirmó que Punta Indio seguirá abierta, pero será reconvertida a estación aeronaval

La Libertad Avanza ordenó la conducción en la Legislatura bonaerense tras un acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo

Sectores referenciados en ambos dirigentes llegaron a un entendimiento para organizar diversas responsabilidades en la cámara de diputados provincial

La Libertad Avanza ordenó la conducción en la Legislatura bonaerense tras un acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo

Córdoba: crece la presión política para que un legislador vinculado a una supuesta red de explotación sexual infantil deje su banca

La senadora Alejandra Vigo, esposa de exgobernador Juan Schiaretti, reclamó la renuncia de Ernesto Flores tras la detención de uno de sus asesores en una investigación que ya acumula 15 imputados

Córdoba: crece la presión política para que un legislador vinculado a una supuesta red de explotación sexual infantil deje su banca

DEPORTES

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Sarmiento buscará trepar a la punta de su zona ante Unión en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Luto en el automovilismo argentino por la muerte de Jorge Pedersoli, histórico preparador de TC

Los Leones enfrentarán a Alemania por el pase a la final del Mundial de hockey: hora, TV y todo lo que hay que saber

Escándalo en el Mundial de hockey femenino por un polémico gol anulado a Bélgica ante Países Bajos en las semifinales: “Nos han robado”

TELESHOW

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

La inesperada reacción de Tuli Acosta al rotundo cambio de look de La Joaqui

La indignación de Sofía Gonet por la renuncia de Valentina Pergolini a Popstars: “Yo no soy objetiva”

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de la madrugada: “Cambian las reglas cuando el partido ya empezó”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá ensaya un dron con tecnología de radar para medir la humedad en cultivos de arroz

Panamá ensaya un dron con tecnología de radar para medir la humedad en cultivos de arroz

Por qué los juegos de cartas siguen vigentes en la era digital: esta sería la razón

Presentan acciones legales contra Rodrigo Paz y su esposa por acusaciones relacionadas a Fernando Cerimedo

Ecuador y Colombia negocian una base conjunta en la frontera en medio de una ofensiva regional contra el narco

Una entidad financiera ilegal habría captado 50 millones en Ecuador: se detectaron otras 126 entidades similares