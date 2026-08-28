La Libertad Avanza desafía al PRO en CABA: “Queremos gobernar Buenos Aires con nuestro propio candidato”

La Libertad Avanza busca disputar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con candidato propio y desafía al PRO en CABA

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La Libertad Avanza cuestiona el rumbo actual de la administración de Jorge Macri y busca disputar el gobierno porteño. Juan Pablo Arenaza, legislador de LLA explicó, en diálogo con Infobae en Vivo, que su espacio se prepara para competir con candidato propio en la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente sostuvo que el descontento vecinal crece y que la gestión necesita cambios concretos.

“Nosotros queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires y estamos preparándonos para eso”, indicó el legislador y remarcó que proviene del PRO, pero expresó que “la expectativa que había sobre Jorge Macri no se está cumpliendo”. Según su relato, el contacto con vecinos de barrios como Palermo muestra un malestar: “Todas esas señoras habían votado a Jorge Macri y estaban muy desencantadas de lo que pasaba en su barrio”.

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Al abordar la situación política, Arenaza reconoció que existen conversaciones nacionales entre LLA y el PRO. Sin embargo, aclaró que su bloque impulsa un proyecto propio para la ciudad. “Nosotros tenemos candidatos, Pilar Ramírez, Patricia Bullrich también sería una buena candidata, aunque ella ya dijo que le gusta más lo nacional”, explicó. El dirigente insistió en la necesidad de “darle una vuelta de tuerca a la ciudad”, señalando que la administración actual “está estancada”.

Juan Pablo Arenaza afirmó que la gestión de Jorge Macri en Buenos Aires no cumple las expectativas y suma quejas de vecinos (Captura de video)

Críticas a la gestión y propuestas en la Legislatura

Arenaza manifestó que gobernar la ciudad significa “dar servicios, que la ciudad esté más limpia, que haya buena salud y seguridad”. Indicó que “la expectativa sobre el gobierno de Jorge Macri no se está cumpliendo” y que recibe quejas concretas de los vecinos sobre temas cotidianos.

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Al mismo tiempo, el legislador detalló la actividad parlamentaria del bloque de LLA en la Legislatura. “Sacamos la ley de la VTV, ahora se puede hacer en talleres homologados. También trabajamos una ley para que el Banco Ciudad invierta más en crédito hipotecario”, explicó Arenaza. Subrayó que “es la única forma que tenemos las clases medias de comprar propiedades en el mundo”.

Sobre acuerdos políticos, Arenaza aclaró: “Estamos trabajando para gobernar con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, con nuestro propio candidato”. Reconoció que hay conversaciones nacionales, pero insistió en que “la gestión no debe seguir como está”. Destacó la importancia del control parlamentario y resaltó el rol de Pilar Ramírez como jefa de bloque.

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Opinión sobre el liderazgo de Milei y el clima político

Al mismo tiempo abordó el estilo de liderazgo del presidente Javier Milei y su impacto en la política. Sostuvo que “son climas de época, formas de hacer política” y que las redes sociales “potencian cosas buenas y malas”. Aseguró: “El presidente Javier Milei siempre fue así. Son liderazgos y climas de época”.

Arenaza dijo que Javier Milei alteró el sistema político argentino y atribuyó ese cambio a nuevos liderazgos y al peso de las redes sociales REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

El dirigente explicó que la política atraviesa una crisis continua y que la llegada de Milei “puso en crisis todo el sistema político argentino”. En este sentido sostuvo que “la irrupción de Javier Milei rompió todo el sistema político”. Consideró que la política se reordena y que nuevas figuras como Myriam Bregman crecen en ese contexto.

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Economía, empleo y desafíos del cambio tecnológico

Asimismo describió el proceso económico y el impacto de la inflación. Mostró cuadros sobre la evolución de la pobreza y señaló: “La Argentina en el año ’83 tenía 10% de pobreza. Hoy, la pobreza regional bajó en países vecinos tras la baja de la inflación. En Argentina, la inflación es la gran destructora de riqueza”.

El legislador afirmó que la economía vive un proceso largo y que “algunos sectores la están pasando mal”. Relató que en sus recorridas observa resignación en trabajadores de apps y comercios, pero también casos de reconversión. “Hay que acompañar todo ese proceso, no hay que alejarse, hay que estar al lado de la gente”, sostuvo Arenaza.

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Sobre el empleo, reconoció que se perdieron puestos de trabajo formales y que las apps funcionan como “un seguro de desempleo y un trabajo rápido”. Sin embargo, aclaró: “No es fácil quedarse sin trabajo. Hay que acompañar. Para una familia, lo peor es quedarse sin trabajo”.

Patricia Bullrich, proyección y rol en la política

Arenaza trazó un perfil de Patricia Bullrich y valoró su capacidad de reinventarse. “Patricia es la Moria Casán de la política. Se reinventa”, aseguró.

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El legislador vinculó la inflación con la pobreza, advirtió por la pérdida de empleo formal y señaló que las apps funcionan como salida laboral transitoria Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Institucional Senado.-

El legislador contó que Bullrich no consulta sus decisiones y que “va por las márgenes, no por la autopista”. Consultado sobre el futuro político, afirmó: “Ya dijo lo que quiere. Quiere ser presidenta en 2031. En 2027 va a acompañar para que Javier Milei sea reelecto”.

“Muchos la quieren y otros la respetan. No la votarían, pero la respetan. Va al supermercado, está con los nietos, va y viene por toda la ciudad. No podemos caminar con ella por la calle, la gente la saluda y la reconoce”, afirmó.

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