La Guardia Costera da un golpe al narcotráfico e incauta 3.290 kilos de cocaína valorizados en USD 54,5 millones

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó 3.290 kilogramos de cocaína al sur de Puerto Rico en un operativo en aguas internacionales. (USCG)

Guardar

Las autoridades estadounidenses informaron la incautación de 3.290 kilogramos de cocaína, valuados en 54,5 millones de dólares, en aguas internacionales al sur de Puerto Rico, durante una operación de la Guardia Costera que resultó en la detención de cinco personas y la destrucción de la embarcación utilizada para el tráfico. El operativo, realizado el 22 de agosto por el guardacostas Richard Dixon, representa uno de los decomisos más importantes en la región del Caribe en lo que va del año, según la confirmación oficial del organismo.

De acuerdo con el comunicado publicado en el sitio institucional de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), la embarcación fue interceptada a unos 80 kilómetros al sur de Puerto Rico con el apoyo de medios aéreos y marítimos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los cinco ocupantes permanecen detenidos mientras avanza la investigación, y la nave fue destruida por representar un peligro para la navegación. La acción coordinada evitó que la droga llegara a territorio estadounidense y puso en evidencia la capacidad de respuesta de los organismos federales en el Caribe.

PUBLICIDAD

La importancia del caso radica no solo en la magnitud del cargamento incautado sino también en el contexto de una serie de operaciones recientes que evidencian el papel estratégico de la región para el tráfico internacional de estupefacientes. El valor estimado del alijo, junto a la logística empleada por las organizaciones criminales, subraya los desafíos operativos que enfrentan las agencias federales y la necesidad de cooperación transnacional para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

¿Qué pasó al sur de Puerto Rico con la incautación de cocaína?

El viernes 22 de agosto, la tripulación del guardacostas Richard Dixon localizó un bote sospechoso de contrabando cerca de la costa sur de Puerto Rico. La Guardia Costera informó oficialmente que la embarcación transportaba paquetes con un peso total de 3.290 kilogramos de cocaína. El valor estimado de la carga asciende a 54,5 millones de dólares, según la valoración publicada por la USCG.

PUBLICIDAD

¿Cuánta droga incautó la Guardia Costera y cuál es su valor?

La operación permitió la incautación de 3.290 kilogramos (7.250 libras) de cocaína. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, el valor en el mercado estadounidense de este cargamento supera los 54,5 millones de dólares. Estas cifras marcan uno de los mayores decomisos efectuados en la región durante 2026.

Cinco personas fueron detenidas en la embarcación interceptada y permanecen bajo custodia federal mientras avanza la investigación. (USCG)

¿Quiénes fueron detenidos y qué pasó con la embarcación?

La Guardia Costera confirmó la detención de cinco personas que se encontraban a bordo de la embarcación interceptada. Por el momento, las autoridades no informaron sus nombres ni nacionalidades. La nave fue destruida por representar un riesgo para la navegación, cumpliendo con los protocolos de seguridad marítima establecidos por la USCG.

PUBLICIDAD

¿Qué consecuencias tiene el operativo en la lucha contra el narcotráfico?

El decomiso representa un golpe directo a las redes de tráfico de drogas que operan en el Caribe. La retención de los cinco tripulantes permitirá a las autoridades avanzar en la identificación de posibles conexiones con organizaciones criminales transnacionales. El operativo evitó el ingreso de una cantidad significativa de droga a Estados Unidos y demostró la efectividad de la cooperación entre agencias como la USCG y la CBP.

La USCG destruyó la nave utilizada para el tráfico de cocaína porque representaba un riesgo para la navegación. (USCG)

¿Qué antecedentes existen sobre tráfico de drogas en el Caribe?

La región del Caribe es considerada una de las principales rutas de tránsito para la cocaína que se dirige a Norteamérica. Las autoridades estadounidenses han registrado un incremento en la utilización de embarcaciones rápidas para el transporte ilícito de estupefacientes. Solo en 2026, la Guardia Costera decomisó más de 75.000 kilogramos de narcóticos en operaciones similares, según datos institucionales.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la Guardia Costera sobre la operación?

El comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera, almirante Adam Chamie, destacó la coordinación interagencial y afirmó: “La tripulación del Richard Dixon, Air Station Miami y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza impidieron que más de 3.000 kilogramos de cocaína llegaran a nuestras comunidades”. El teniente comandante Michael D. Torgesen, responsable del guardacostas, valoró la actuación del equipo y la importancia de la cooperación para interceptar cargamentos de gran volumen.

¿Existe alguna relación con otros casos recientes en Florida?

El mismo día del anuncio de la incautación en Puerto Rico, NBC Miami reportó que cinco personas se declararon culpables de importar más de 3.500 kilogramos de cocaína a Florida mediante barcos de pesca deportiva procedentes de la República Dominicana. Los acusados, identificados como Andy Gabriel Mercedes-Hernandez, Jesus Alberto Salcedo-Perez, Keisy Estibet Peguero, Enmanuel Amauris Rivera-Cabrera y Mario Joel Rijo-Jimenez, enfrentan penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua. Ambos casos ilustran la magnitud y persistencia del tráfico de cocaína en el Caribe, aunque las autoridades no han señalado conexiones directas entre los hechos.

PUBLICIDAD

El decomiso evitó el ingreso de droga a Estados Unidos y reforzó la cooperación interagencial contra el narcotráfico en el Caribe. (USCG)

¿Cuáles son los próximos pasos de la investigación?

Los cinco detenidos en el operativo al sur de Puerto Rico permanecen bajo custodia federal mientras avanza la investigación. Las autoridades aún no anunciaron cargos formales, pero la Guardia Costera