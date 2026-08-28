Cómo se decide el salario mínimo, vital y móvil y de cuánto es en agosto

En la CGT creen que el salario mínimo debería alcanzar el valor de la canasta básica familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es el piso salarial que debe recibir un trabajador por una jornada legal completa de trabajo y sirve de referencia tanto para el mercado laboral como para la actualización o determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios. En un contexto de caída del poder adquisitivo y bajo consumo, el Gobierno impulsa alternativas de aumentos en el sector privado.

En agosto, el salario mínimo alcanzó los $376.600, tras registrar un incremento de apenas 1,13% respecto de julio, muy por debajo de la inflación del mes, que fue del 2,1%. Cabe recordar que el cronograma de ajustes había sido definido en diciembre de 2025.

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De cara a los próximos meses, el Gobierno nacional convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el ámbito institucional de diálogo en el que participan representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores, a una sesión plenaria ordinaria para actualizar el piso. La reunión se realizará este viernes 28 de agosto, a las 12:30, de manera virtual.

En la CGT creen que el salario mínimo debería alcanzar el valor de la canasta básica familiar, que actualmente se ubica $1.564.716, pero admiten que difícilmente ese monto sea aceptado por el Ejecutivo, por lo que descuentan que no habrá acuerdo. En estos casos, el Gobierno puede definir los aumentos a través de una resolución de la Secretaría de Trabajo, lo que viene sucediendo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

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En agosto, el salario mínimo alcanzó los $376.600

En paralelo, la cartera que conduce Julio Cordero busca que las próximas negociaciones de los convenios colectivos incorporen un salario mínimo garantizado -un concepto aparte al del Salario Mínimo Vital y Móvil- por encima del millón de pesos, en el marco del nuevo escenario abierto tras la aprobación de la reforma laboral. Señalaron que el objetivo es avanzar hacia paritarias que contemplen un piso salarial de referencia. El monto, al menos para agosto de 2026, sería de $1.070.000.

La definición del monto quedará en manos de los sindicatos y las cámaras empresarias, mientras que la Secretaría de Trabajo tendrá posteriormente la función de homologar los acuerdos alcanzados.

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En ese sentido, desde el Gobierno ya comenzaron a transmitir el criterio a los sectores cuyos salarios se encuentran por debajo de ese nivel, entre ellos Maestranza, la Uocra y Sanidad.

La evolución del poder adquisitivo del salario mínimo

Las búsquedas en Google sobre el salario mínimo registraron un fuerte salto en Argentina durante las últimas 24 horas, reflejando un pico de interés del +130% en comparación con las 24 horas previas y un incremento del +160% respecto al mismo horario de la semana anterior. Este disparado volumen de consultas muestra una clara aceleración en la atención de los usuarios hacia las novedades en materia de ingresos y actualización del piso salarial del país.

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Un gráfico de Google Trends refleja el incremento de búsquedas asociadas al término salario mínimo en Argentina durante las últimas 24 horas.

Dentro de las consultas populares habituales, el foco principal estuvo puesto en precisar el monto actualizado y las proyecciones del indicador. Términos específicos como “salario minimo en argentina 2026” (+40%), “salario minimo en argentina” (+20%), “salario minimo hoy” (+10%) y “cuanto es el salario minimo” (+7%) marcaron incrementos notables, conviviendo con una alta recurrencia de búsquedas enfocadas en el concepto amplio (“salario minimo vital y movil”) y la referencia al mes corriente (“salario minimo vital y movil agosto 2026”).

Un informe de Google Trends detalla las diez consultas de búsqueda más frecuentes sobre el salario mínimo en Argentina registradas en las últimas 24 horas.

Cabe destacar que, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, el poder adquisitivo del salario mínimo volvió a caer en julio, con una baja real de 0,8%. De esta manera, el deterioro se extendió por decimotercer mes consecutivo y profundizó la pérdida acumulada frente a la inflación.

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La contracción de julio se sumó a las registradas durante los 12 meses anteriores: 0,6% en junio, 0,7% en mayo, 1% en abril, 1,7% en marzo, 1,2% en febrero, 1% en enero, 0,9% en diciembre, 0,5% en noviembre, 2,3% en octubre, 2% en septiembre, 0,5% en agosto y 0,5% en julio de 2025.

El deterioro del salario mínimo comenzó a profundizarse en diciembre de 2023, cuando su valor real se contrajo 15% en un contexto de aceleración inflacionaria. Al mes siguiente, en enero de 2024, la pérdida fue todavía mayor y alcanzó el 17%.

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El deterioro del salario mínimo comenzó a profundizarse en diciembre de 2023, cuando su valor real se contrajo 15% en un contexto de aceleración inflacionaria. REUTERS/Francisco Loureiro

Si bien en algunos meses posteriores se registraron recuperaciones puntuales, cuando los incrementos nominales del salario mínimo lograron acompañar o incluso superar la inflación, esas mejoras no fueron suficientes para revertir la tendencia general. Así, desde noviembre de 2023 acumuló una pérdida de 40,5% en términos reales.

“Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de julio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 67% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo”, remarcó el IIEP.

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