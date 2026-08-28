Guatemala

Diputados de Guatemala buscan contener el impacto alimentario de la sequía con transferencias temporales a pequeños agricultores

Los promotores de la propuesta vinculan el deterioro de las cosechas con ingresos familiares en riesgo y con más de 13,900 casos de desnutrición aguda, mientras varias regiones reportan daños por canícula, frío y granizo

Sequía meteorológica impacta en El Salvador
La Comisión de Agricultura del Congreso de Guatemala propuso entregar Q1 mil mensuales durante seis meses a agricultores afectados por las condiciones climáticas. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
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La Comisión de Agricultura del Congreso de Guatemala propuso un programa temporal para entregar Q1 mil mensuales durante seis meses a agricultores de infrasubsistencia y subsistencia afectados por las condiciones climáticas, una medida que busca contener pérdidas en cultivos, sostener ingresos familiares y reducir el impacto sobre la seguridad alimentaria.

La iniciativa fija un techo presupuestario de Q3 mil 600 millones y asigna al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la ejecución del plan. El proyecto prevé que los recursos se entreguen de forma focalizada y con mecanismos de control para identificar a los productores afectados y evitar el uso político de los fondos.

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El diputado Byron Tejeda, presidente de la comisión, sostuvo que las condiciones climáticas han provocado pérdidas para más de 600 mil agricultores en distintas regiones del país. También vinculó la situación del campo con el deterioro alimentario y afirmó que los casos de desnutrición aguda superan los 13.900 en lo que va del año.

La propuesta legislativa está dirigida a productores que puedan acreditar daños en sus cultivos por la prolongada canícula atribuida al fenómeno de El Niño.

Según sus impulsores, el objetivo es reducir el impacto económico que enfrentan las familias dedicadas a la agricultura y ayudar a que mantengan la capacidad de cubrir sus necesidades básicas.

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El programa temporal para agricultores de Guatemala fija un techo presupuestario de Q3 mil 600 millones y asigna al MAGA la ejecución del plan. (REUTERS/Matías Baglietto)
El programa temporal para agricultores de Guatemala fija un techo presupuestario de Q3 mil 600 millones y asigna al MAGA la ejecución del plan. (REUTERS/Matías Baglietto)

El plan apunta a compensar pérdidas por sequía, frío y granizo

El deterioro de los cultivos no se limita a una sola región. En el Oriente de Guatemala, la falta de lluvias dañó siembras de maíz y frijol, mientras que en el Occidente agricultores reportaron afectaciones por episodios de frío y caída de hielo.

Esos eventos se combinaron en las últimas semanas y pusieron en riesgo la seguridad alimentaria y los ingresos de miles de familias. El cuadro que describen los promotores de la iniciativa coincide con los reportes oficiales sobre estrés climático en áreas agrícolas del país.

El informe agrometeorológico del MAGA para el período del 10 al 14 de agosto mantuvo bajo vigilancia 112 municipios de 16 departamentos. Entre ellos figuran Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa, Quiché, Izabal, El Progreso, Chiquimula y Jalapa.

En esas regiones se producen maíz, frijol, caña de azúcar, palma de aceite, hule, banano, café, plátano, papaya y cardamomo, entre otros cultivos. La amplitud de la zona observada muestra que el impacto potencial alcanza tanto a granos básicos como a productos de exportación y consumo interno.

El Gobierno mantiene bajo vigilancia gran parte del territorio agrícola

Para agosto, septiembre y octubre de 2026, el ministerio proyecta que cerca del 96 % del territorio agrícola, equivalente a 11.838 kilómetros cuadrados, podría registrar lluvias por debajo de lo esperado. Las lluvias dispersas se prevén en Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla y el sur de Quiché.

Un técnico con polo azul sostiene un cartel sobre la sequía junto a varios agricultores en un terreno agrícola seco.
El informe agrometeorológico del MAGA mantuvo bajo vigilancia 112 municipios de 16 departamentos por el estrés climático en áreas agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de apoyo económico deberá avanzar ahora en el proceso legislativo antes de llegar al pleno del Congreso.

Tejeda dijo: “Nosotros buscamos que esta iniciativa sea aprobada este año para que pueda favorecer a los agricultores que se verán afectados en el 2027”.

El informe general de la época de lluvias 2026 de las autoridades, actualizado el 17 de agosto, registró 1.091 emergencias en el país. De ese total, siete fueron clasificadas como daños a la producción agrícola o cultivos.

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