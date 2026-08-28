Las bombas de Putin volvieron a caer sobre Kiev y Odesa: apuntó contra almacenes e infraestructura portuaria

Una cámara de seguridad registra un estacionamiento con vehículos y una persona. Se observa un destello de luz seguido de una explosión. Escombros son dispersados y pequeños fuegos se inician entre los automóviles. Este video corresponde al impacto de un dron ruso en el lugar.

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Rusia atacó durante la pasada noche almacenes de misiles e instalaciones portuarias en Kiev y Odesa, según informó este viernes en Ministerio de Defensa ruso.

“Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra centros logísticos y puertos marítimos ucranianos que abastecen a las Fuerzas Armadas de Ucrania”, señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.

Según Defensa, en la región de Kiev fue destruido “el complejo de almacenes Stellar Jet LLC, utilizado para almacenar misiles de crucero de largo alcance Flamingo y combustible de misiles”.

En el puerto de Odesa, a orillas del mar Negro, fueron alcanzados “seis almacenes que contenían equipo militar destinado a las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

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Los Servicios de Emergencias ucranianos informaron este viernes de la muerte en las últimas horas de tres personas en nuevos ataques rusos con drones a Ucrania.

La última de las muertes se produjo en la región nororiental de Sumi, donde los ataques aéreos rusos alcanzaron zonas residenciales. Los equipos de rescate sacaron con vida de entre los escombros a al menos dos personas en una de las zonas afectadas.

Los vecinos observan vehículos calcinados y un edificio residencial dañado, que resultaron afectados durante un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la localidad de Vyshneve, en la región de Kiev (Ucrania), el 28 de agosto de 2026. REUTERS/Alina Smutko

Otra de las víctimas perdió la vida en la región vecina de Járkov, mientras que la tercera muerte se produjo en la tarde del jueves en la región de Kiev, que fue atacada por drones rusos durante casi toda esa jornada.

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Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana publicado en la mañana del viernes, Rusia lanzó durante la noche contra Ucrania un total de 164 drones contra territorio ucraniano, de los que 137 pudieron ser derribados por las defensas ucranianas.

La unidad Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) alcanzó en uno de sus ataques contra la retaguardia rusa un avión de combate ruso Tu-95MS, según dijo este viernes en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“En la región rusa Engels, combatientes del grupo Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania golpearon un avion portamisiles Tu-95MS. Estos son los aviones que llevan a cabo ataques contra Ucrania”, dijo Zelensky en su mensaje.

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El presidente ucraniano confirmó también un ataque a una refinería rusa en la región de Yaroslav del que ya había informado la parte rusa.

“La distancia desde el frente es de 1.000 kilómetros”, dijo Zelensky sobre este ataque aéreo de larga distancia de Ucrania.

Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y la ciudad portuaria de Sebastópol, base de la Flota del Mar Negro en la anexionada península de Crimea, según informaron las autoridades locales.

“En la región de Yaroslavl fue declarada la alarma aérea por drones (...) Con el objetivo de garantizar la seguridad fue interrumpido el tráfico en la carretera de Yaroslavl a Moscú”, informó en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev.

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Un centro comercial de artículos para el hogar arde tras un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Odesa, Ucrania. REUTERS/Nina Liashonok

Aunque el gobernador no informó sobre daños a la infraestructura local, el canal independiente ruso Astra indicó que los drones ucranianos atacaron la refinería local Slavneft-YANOS, y publicó fotos en las que se observan dos columnas de humo sobre la instalación.

Se trata del octavo ataque ucraniano contra esta refinería entre marzo y agosto.

Por su parte, el gobernador de Sebastópol, Mijaíl Razvozháev, informó dos veces a lo largo de la noche en su canal de Telegram que las defensas antiaéreas rusas repelían ataques de drones ucranianos contra la ciudad portuaria.

(Con información de EFE)