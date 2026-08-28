El restaurante con más historia de Vitoria-Gasteiz: fue fundado como casa de postas en un edificio del siglo XV y sirve cocina tradicional vasca

El restaurante El Portalón se encuentra en uno de los edificios con más historia de Vitoria (Instagram / @restauranteelportalon)

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En España hay muchos restaurantes que te permiten hacer un auténtico viaje en el tiempo, pero pocos lo consiguen como El Portalón. Ubicado en pleno centro histórico de Vitoria-Gasteiz, se trata de uno de los locales con más personalidad e historia de toda la ciudad, además de un auténtico templo de la cocina tradicional vasca.

El Portalón (C. Correría, 151) ocupa el interior de un antiguo edificio del siglo XV con elementos renacentistas, góticos e incluso mudéjares que ha conservado intacta su identidad a pesar del paso de los tiempos. A día de hoy, sigue conservando su encanto medieval, su estructura de madera con vigas vistas y sus paredes en piedra. Elementos que lo convierten en un edificio catalogado de interés histórico y en un lugar de visita casi obligatoria para quienes visiten la ciudad.

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Su ubicación es otro de los motivos que animan a la visita. La calle Correría es una de las más espectaculares del casco histórico, situada junto a la Plaza de las Brullerías. Desde la puerta de El Portalón se puede observar la Torre de Los Anda y la imponente Catedral de Santa María, que preside la colina sobre la que se fundó la aldea de Gasteiz en el año 711.

Interior del restaurante El Portalón, en Vitoria-Gasteiz (Web del restaurante)

De una u otra manera, el edificio de El Portalón ha sido testigo de gran parte de la historia reciente de Vitoria-Gasteiz, durante los últimos siete siglos. Fue fundado como casa de postas en el siglo XV, un lugar donde los mercaderes de la época se alojaban a su paso por la ciudad, buscando un resguardo para poner sus carruajes a salvo de posibles robos y pillajes.

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A lo largo de los siglos, el edificio ha tenido diferentes usos, llegando incluso a ser un edificio de viviendas. En los años 50 fue adquirido por la Caja Provincial de Ahorros de Álava, que lo rehabilitó y le dio su actual uso como restaurante. Varias familias han pasado desde entonces por su gerencia, manteniendo intactos el respeto a la tradición culinaria vasca y la búsqueda de producto de primera calidad. Finalmente, en el año 2017, la actual familia al frente, los Ortiz de Zárate, adquirió el edificio.

Txuletón a la brasa, rodaballo y kokotxas

En lo gastronómico, El Portalón triunfa con una propuesta que homenajea a la cocina tradicional vasca a partir de materia de primera calidad, con clásicos como las kokotxas al pilpil, el txangurro al horno o el rabo estofado. Carnes como el txuletón a la brasa y pescados como el rodaballo, hecho en horno de leña, se suman a verduras como espárragos naturales de Navarra, platos de cuchara como el cocido vitoriano y entrantes como las manitas de cerdo crujientes y rellenas de foie.

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Besugo a la donostiarra, un clásico del restaurante El Portalón (Instagram / @restauranteelportalon)

Delicias que pueden probarse en cualquiera de los seis comedores diferentes con los que el restaurante cuenta para toda clase de celebraciones, y que se suman a una bodega con grandes referencias de la Rioja Alavesa y de otras denominaciones para deleitar los paladares más exigentes.

Todo ello se organiza en torno a una lista de menús que van desde el menú infantil (31,50 €) hasta menús para bodas (125 €), pasando por opciones como el Menú Gasteiz (57,40 €), el Menú Brindis (67,90 €) o el Menú Txuletón (68,50 €), centrado en este manjar tan clásico de la cocina vasca. Su opción más extensa es el Menú Especial (83,50 €), con platos como el foie mi-cuit con mermelada de frutos rojos y galleta de manzana, el taco de atún de la almadraba a la brasa, el txangurro al horno o las almejas a la plancha.

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