Créditos en dólares, más reservas y alianzas políticas: el cambio de estrategia del Gobierno con la mira puesta en 2027

A tres meses de sus elecciones, Brasil muestra un espejo de lo que puede suceder en la Argentina en 2027. (REUTERS/Willy Kurniawan)

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El cambio de estrategia del Gobierno pensando en 2027 sigue avanzando. El primer paso consistió en un intento de conformar una alianza con el Pro. El segundo fue el anuncio de la compra de reservas por USD 10.000 millones extra hasta antes de las elecciones de 2027. El tercero se concretó ayer, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, amplió los créditos en dólares para empresas que no generan divisas.

La Argentina se sigue mirando en el espejo de Brasil que en tres meses afrontará los comicios presidenciales. Sus números diarios son los peores de la región. Ayer, el índice de Emergentes registró un incremento de 0,3%, mientras Brasil mostró una baja en el mismo porcentaje. La Bolsa de San Pablo retrocedió 0,23% y acumula una pérdida de 6% en agosto. En lo que va del mes, el real se depreció 2,5% frente al dólar.

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De esta manera, el Gobierno retomó la iniciativa en lo que serán las bases en política y economía, mientras espera completar el esquema con la reacción del consumo, la baja de tasas y de la morosidad en los préstamos personales. Estos últimos temas son deudas pendientes y básicas para esperar una relección sin sobresaltos.

La posibilidad de prestar en dólares es una medida positiva. Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “cuando los depósitos en dólares eran pocos, como ocurrió durante buena parte de las gestiones anteriores, ya que pocos querían depositar sus dólares en los bancos, la cuestión resultaba irrelevante. Lo que se podía prestar se destinaba a quienes tenían capacidad de generar dólares. Ahora, en cambio, queda una gran cantidad de crédito disponible que nadie puede tomar”.

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Y continuó: “Por eso, la medida es muy buena. Se limita el riesgo que asumen los bancos al prestar en dólares a quienes no generan ingresos en esa moneda, estableciendo un límite del 15% de su cartera. Esto les permite prestar una parte de los fondos que hoy, lamentablemente, no pueden colocar y que, por lo tanto, no están financiando inversión y producción en la Argentina. De esta manera, se permite ampliar el crédito y el financiamiento destinados a la recuperación económica sin asumir un nivel excesivo de riesgo”.

El mercado no reaccionó a estos anuncios ni a la colocación positiva y prevista en la segunda vuelta de la licitación del Tesoro, que adjudicó USD 50 millones del bono AO27, destinado a captar divisas para fortalecer las reservas. Hasta el momento, esta operación representa la gestión más concreta de acceso al mercado de capitales, con un costo anual relativamente bajo del 8,3 por ciento.

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La tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es la que más influye en el costo de los créditos y el riesgo país, bajó a 4,63 por ciento. Fue una buena noticia que no influyó en el mercado local. Los bonos soberanos se mantuvieron equilibrados y el riesgo país subió una unidad a 472 puntos básicos.

El dato de inflación de julio incidió en la toma de decisiones de los inversores. Si bien fue 2,1%, ese era el número más pesimista que tenía el mercado.

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Los anuncios de Caputo fueron bien recibidos en la plaza cambiaria. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 615 millones y el Banco Central compró 56 millones de dólares. El dólar mayorista subió 50 centavos a 1.492 pesos. En la plaza financiera el MEP y el contado con liquidación bajaron 1,3% a $1.521 y 1.580 pesos. el “blue” subió $5 a 1.540 pesos.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “teniendo en cuenta el monto de depósitos de privados, la nueva norma podría generar un incremento de hasta unos USD 6.000 millones en créditos que, además, pasarían a engrosar la demanda por cobertura, además de la liquidación de divisas en el MLC. Con tasas positivas en pesos, es de esperarse que los préstamos en dólares crezcan bajo este nuevo esquema, habrá que ver cuánto”.

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La Bolsa no tuvo una buena rueda. El Merval de las líderes quedó neutro con un aumento de 0,4% en dólares por la caída del CCL. Lo mejor fue Edenor (+4,7%) tras la compra del 70% de Metrogas.

En Estados Unidos, el buen número de inflación de 0,1% hizo que el S&P 500, el principal y más amplio indicador de Wall Street, suba 0,65% y alcance su máximo histórico.

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El optimismo de los inversores continuaba anoche en el overnite, donde los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban con leves alzas. La recuperación del oro, tras la caída de ayer, pareció perder fuerza y estaba 0,12% abajo. El petróleo ensayaba un rebote tras la caída de 2% del día previo.

Hoy podría presentarse una jornada favorable para la Argentina, ya que el mercado podría responder a las nuevas medidas, las cuales aportarían mayor certidumbre en el escenario electoral.

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