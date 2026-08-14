Créditos hipotecarios: cómo es el esquema que estudia el Gobierno para promover el financiamiento mediante el FGS de la Anses

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló en conferencia de prensa el mecanismo que evalúa el Gobierno junto al Ministerio de Capital Humano y los bancos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno avanza en la búsqueda de nuevas herramientas para dinamizar el mercado de créditos hipotecarios y, en ese marco, evalúa un mecanismo que involucra al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para dar más previsibilidad al fondeo de los bancos.

La iniciativa surge como respuesta a un problema estructural del sistema financiero local: la falta de instrumentos de ahorro a largo plazo que permitan sostener préstamos que, por su naturaleza, se otorgan a varios años de duración.

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En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al tema en la conferencia de prensa en la que también anunció la flexibilización del crédito en dólares para empresas. Consultado sobre el rol que podría tener el FGS en el financiamiento hipotecario, el funcionario explicó: “Es algo que estamos analizando con la ministra Petovello y su grupo”.

Caputo repasó primero una alternativa que circuló en el pasado y que el Gobierno descartó. “Hubo hace tiempo muchas propuestas de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad comprara las hipotecas y permitiera liberar fondos para que los bancos pudieran dar más hipotecas, pero el FGS no puede estar comprando hipotecas de personas. No es el trabajo del FGS”, afirmó.

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El FGS, administrado por Anses, licitaría plazos fijos a distintos plazos, con tasas ofrecidas libremente por cada banco.

A partir de ese diagnóstico, el funcionario nacional adelantó que en el Gobierno trabajan en un esquema distinto, que consideran más eficiente y que ya fue comentado con el sistema bancario. “Sí estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos. Les ha encantado la idea”, señaló Caputo.

Plazos fijos a largo plazo

La propuesta que analiza el equipo económico consiste en que sea el propio FGS el que licite plazos fijos a largo plazo, algo que hoy prácticamente no existe en el mercado de capitales argentino.

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El titular del Palacio de Hacienda explicó el problema de fondo que busca resolver esta herramienta. “Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, sostuvo. Esa diferencia entre el plazo al que los bancos prestan y el plazo al que se fondean es, según el ministro, uno de los principales obstáculos para expandir la oferta de créditos hipotecarios.

En ese contexto, el FGS aparece como un actor con un perfil de inversión compatible con ese tipo de instrumentos. “Dado que el fondo del FGS tiene un objetivo de largo plazo, el FGS podría hacer entonces plazos fijos de largo plazo. Esa es una de las alternativas que estamos explorando”, indicó Caputo.

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Cómo funcionaría la licitación

Sobre el mecanismo operativo, el ministro detalló que el esquema contemplaría un proceso de licitación transparente, en el que serían los propios bancos los que ofrezcan las condiciones. “El FGS licitaría los plazos fijos para que sea de manera bien transparente. Los bancos podrían licitar tasa, por ejemplo si es un plazo fijo a dos años, un banco puede decir ‘yo estoy dispuesto a pagar UVA + 3%’ y si es a cinco años, puede pagar UVA + 4%”, ejemplificó Caputo.

Los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a todas las empresas, una medida que Caputo relacionó con el esquema que analiza para las hipotecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El FGS, en función de las tasas que reciba, decidirá si hace plazo fijo a 2, 3, 5 años o lo que determine”, precisó el ministro, aunque aclaró que se trata todavía de un proyecto en evaluación. “Es algo que estamos estudiando y podría salir”, dijo.

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Un complemento a la flexibilización cambiaria

Caputo vinculó esta herramienta con el otro anuncio central de la conferencia, la flexibilización del crédito en dólares para empresas, que eleva del esquema previo hasta un 15% de los depósitos en moneda extranjera que los bancos podrán prestar a compañías, sin necesidad de que estas generen o cuenten con garantías en dólares. “Complementaría mucho lo que acabamos de hacer”, afirmó el ministro al relacionar ambas medidas.

El vínculo entre uno y otro anuncio pasa, según explicó Caputo, por el sector de la construcción y los desarrolladores inmobiliarios, que fueron identificados como uno de los principales demandantes de financiamiento en dólares. “Uno de los sectores que más nos ha pedido poder acceder a créditos en dólares son justamente los desarrolladores. Ellos tienen la tierra y dicen que, teniendo un 20% de capital, sumando otro 30%, avanzarían”, detalló.

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De esta manera, el ministro planteó una lectura conjunta de ambas iniciativas: mientras la flexibilización cambiaria apunta a destrabar el financiamiento del lado de la oferta de proyectos inmobiliarios, el eventual esquema del FGS buscaría reforzar la demanda, es decir, la capacidad de las familias de acceder a un crédito hipotecario. “Va a estar por el lado del crédito esta parte y por el lado de la demanda, es muy importante generar eso”, sostuvo Caputo.

El ministro cerró su explicación remarcando que, de concretarse, ambas herramientas funcionarían de manera articulada dentro de la estrategia del Gobierno para dinamizar el mercado inmobiliario. “Si pudiéramos hacer lo del FGS, sería un complemento que calzaría muy bien”, concluyó Caputo.

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