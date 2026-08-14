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¿Un dato que distorsiona?: lo que esconde la fuerte suba de las exportaciones de autos en julio

Fue una noticia celebrada por las terminales argentinas, pero el dato necesita una correlación en los próximos meses para convertirse en la buena noticia que espera el segmento

Industria automotriz 2024 800x440
Aunque las exportaciones subieron casi un 30% en julio, el dato queda aislado por la comparación con un mes muy bajo de 2025.
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El dato de la suba interanual de un 28,3% en las exportaciones de autos argentinos en julio fue celebrado por la industria nacional como un resultado muy positivo que sostiene la producción argentina de 0 km, especialmente porque la tendencia de los meses previos había arrojado números negativos.

“El verdadero motor del sector sigue siendo el canal exportador, que en julio mostró un crecimiento interanual del 28,3% y se consolida como el sostén de la actividad en el acumulado del año”, dijo Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) tras conocerse los resultados de julio.

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Sin embargo, esta será una noticia mucho más relevante si se repite un registro similar este mes, que vuelva a mostrar una suba de las exportaciones en una comparación interanual, ya que, de otro modo, solo será “una golondrina que no hace verano”.

La razón de esta afirmación radica en que el acumulado de exportaciones de 2026 apenas salió de números negativos gracias al resultado de este último mes y solo suma un 1,7% de mejora respecto a 2025.

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Las ventas de autos argentinos en el exterior fueron la única variable positiva de julio, en un año con una retracción general a nivel doméstico.

Pero además, la comparación de julio 2026 contra el mismo mes de 2025 puede haber sido algo engañosa, ya que la referencia del año pasado fue el segundo peor mes para las exportaciones de autos del año, en el que se registró una baja del 35% tras cuatro meses seguidos de números en alza.

El año pasado, las exportaciones de autos argentinos estuvieron siempre por encima de los 22.000 autos mensuales, con un pico de 26.300 en mayo. Pero julio registró solo 18.200 unidades, generando una distorsión en la progresión del año.

Para poner el resultado del séptimo mes del año en contexto, en 2026 las ventas al exterior fueron subiendo desde 16.000 unidades en febrero a 26.600 en marzo y 26.900 en abril, pero luego bajaron a 25.200 y 22.700 antes de las 23.400 del último mes. Así, el resultado de julio fue positivo en la comparación interanual con un mes atípicamente bajo de 2025, pero en volumen de ventas de autos fue 7% y un 12% más bajo que los meses previos.

“Podría decirse que haber exportado casi 23.400 autos contra 18.200 del año pasado, no habla tan bien de 2026 somo sí muy mal de 2025. Pero tampoco es tan lineal la comparación justamente porque julio del año pasado no obedeció a los parámetros normales. Siempre que se comparan resultados interanuales contra una referencia que rompe una curva constante, hay que evaluar el caso en detalle”, explicaron a Infobae desde una terminal argentina.

Si en agosto se repite un número mejor que el del mismo período del año pasado, el resultado sí podrá considerarse como una recuperación en las exportaciones. REUTERS/Evelyn Hockstein
Si en agosto se repite un número mejor que el del mismo período del año pasado, el resultado sí podrá considerarse como una recuperación en las exportaciones. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Parece un tema menor pero no lo es. No digo que ese sea el caso de julio de 2025, pero las exportaciones muchas veces se ven afectadas por el día que salen los barcos. Si un mes se da que un barco salió el 30 del mes anterior, no se computa para ese período aunque lo haya sido. Y lo mismo sucede cuando un mes hay un barco el día 2 y otro el 28, porque el número será extraordinario y solo es por la fecha de embarque”, fue la explicación que aportaron.

“Habría que poner a julio de 2025 en contexto con los dos meses que lo rodearon, junio y agosto y sacar un promedio. Eso sería más sensato”, propuso la misma fuente.

Haciendo ese cálculo, el promedio de esos tres meses de 2025 arroja un resultado de 22.162 unidades mensuales. Entonces, comparar las 23.377 exportaciones de julio representaría una suba del 5,4% interanual, mucho más razonable que el 28,3% neto que arroja la comparación fría de ambos volúmenes de ventas, e incluso mucho más en línea con la suba del 4,5% que se dio sobre junio de este año también.

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