Nicolás Gadano, de Empiria: “El Gobierno prefirió gozar de mayor estabilidad cambiaria a cambio de ralentizar la inversión”

"La dolarización ha mermado, y el hecho de que, en gran medida, esos dólares permanezcan en el sistema financiero local, es una gran noticia"

Transcurridos dos años y medio de presidencia de La Libertad Avanza, aún persiste en un amplio espectro de la población, como de los analistas de mercado, realidades de carencias marcadas en el nivel de vida y de actividad productiva y comercial, en particular en sectores que históricamente estuvieron protegidos frente a la competencia extranjera y subsidios, dos áreas en que el Gobierno avanzó más rápidamente que en otras, como caminos para potenciar el comercio exterior y la mejora de las finanzas públicas.

Para analizar ese cuadro Infobae entrevistó a Nicolás Gadano, economista Jefe de Empiria Consultores y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, dada su experiencia en diversas áreas del sector público: subsecretario de Presupuesto, economista senior de YPF, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y gerente general del Banco Central, durante la presidencia de Cambiemos, como en el análisis de la coyuntura nacional e internacional.

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El economista sostuvo que el Gobierno mantuvo restricciones cambiarias para algunas operaciones de empresas pese a tener “ventanas de oportunidad” para levantarlas y planteó que, con el tipo de cambio actual y una economía más abierta, hay sectores intensivos en mano de obra con dificultades para competir y crecer, en un contexto en el que “la dolarización ha mermado” y la incertidumbre política de cara a 2027 podría volver a impulsarla.

— ¿Cuánto influyó la suba de la tasa de interés en 2025, el deterioro del salario real y la caída del empleo informal en el aumento de la morosidad bancaria? ¿Los bancos evalúan correctamente el riesgo de sus clientes?

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— El aumento de la inflación en el segundo semestre del 2025, sumado a la volatilidad electoral, generó un deterioro en los salarios reales. También la tasa de interés a la cual los bancos prestaban se mantuvo muy positiva y los hogares no pudieron “licuar” cuotas (cómo en períodos anteriores). Esta combinación generó un aumento en la mora bancaria que hasta el día de hoy sigue en niveles récord.

“El aumento de la inflación en el segundo semestre del 2025, sumado a la volatilidad electoral, generó un deterioro en los salarios reales”

En los años recientes, los bancos redireccionaron crédito desde el sector público al privado. En esta transición los bancos ampliaron la base crediticia y tomaron un mayor riesgo. En ese contexto, los bancos todavía están en un proceso de aprendizaje, que explica de manera parcial el aumento de la mora.

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— ¿La tendencia a dolarizar carteras, incluso dentro del sistema bancario, refleja una señal de debilidad en la política cambiaria?

— Dejando de lado la tensión prelectoral del año pasado, la dolarización ha mermado, y el hecho de que, en gran medida, esos dólares permanezcan en el sistema financiero local, es una gran noticia. En cualquier caso, influyen todavía factores históricos -donde la memoria colectiva lleva a que las personas tiendan a dolarizarse como respuesta lógica a eventos cambiarios traumáticos del pasado- y también una percepción de un precio (tipo de cambio) más barato relativamente al resto de los precios de la economía.

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En los próximos meses, entrando al 2027, si se intensifica la incertidumbre política de cara a las elecciones, esperaríamos que la dolarización de carteras también se incremente.

"Si se intensifica la incertidumbre política de cara a las elecciones, esperaríamos que la dolarización de carteras también se incremente"

— ¿Es preocupante que el equipo económico todavía mantenga el cepo cambiario para algunas operaciones de empresas?

— Ciertamente, el Gobierno tuvo ventanas de oportunidad (fines 2024 y post elecciones 2025) para levantar las restricciones cambiarias a empresas. Dado que los costos son inmediatos y los beneficios mediatos, el Gobierno prefirió gozar de mayor estabilidad cambiaria a cambio de ralentizar la recuperación de la inversión que no ingresa al RIGI.

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Es probable que el equipo económico no haga grandes cambios en las restricciones vigentes hasta el fin del mandato actual, postergando la liberación completa del cepo para un eventual segundo mandato.

— ¿El superávit comercial, la acumulación de reservas, la baja de tasas y la disminución de importaciones alcanzan para descartar un atraso cambiario?

—Más allá del buen desempeño de las exportaciones de bienes y servicios, con el tipo de cambio actual y con una economía más abierta hay sectores de mano de obra intensivos con dificultades para competir y crecer.

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“El Gobierno tuvo ventanas de oportunidad (fines 2024 y post elecciones 2025) para levantar las restricciones cambiarias a empresas”

Esto no significa que el actual no pueda ser el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, pero en la transición, la economía podría necesitar un tipo de cambio real más alto mientras se van materializando las transformaciones estructurales.

— ¿Qué opina sobre el proyecto del Gobierno de cerrar áreas estatales que agoten su presupuesto antes de fin de año? ¿En qué se diferencia del shutdown en Estados Unidos?

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— Aun no conocemos detalles del proyecto. En principio son bienvenidas las iniciativas que busquen reforzar el marco institucional con el objetivo de asegurar un comportamiento fiscal responsable en el Estado Nacional, pero nuestros antecedentes sistemáticos de incumplimientos de reglas y normas de responsabilidad fiscal nos obligan a ser prudentes y escépticos sobre la capacidad de este tipo de normas para incidir en el desempeño presupuestario. En ese sentido, la Ley de déficit cero, aprobada en 2001 algunos meses antes de la crisis, es un mal antecedente.

—¿Por qué el programa financiero para 2026 y 2027 incluye el pago de intereses de la deuda como necesidad de financiamiento, pero no el superávit fiscal primario, sólo parcialmente la acumulación de reservas?

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— Porque el programa financiero presentado por el equipo económico solo detalla las fuentes para hacer frente a las obligaciones en moneda extranjera. Sería deseable una hoja de ruta similar para la deuda en pesos, sus vencimientos y perspectivas de colocaciones.

Según lo presentado, la compra de dólares al BCRA en 2026 y 2027 implicaría que el Tesoro deberá refinanciar su deuda en pesos por encima de los vencimientos, para poder hacerse de los pesos necesarios para comprar las divisas necesarias para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera, lo cual no es neutral en la dinámica de la tasa de interés en moneda local.

"La compra de dólares al BCRA en 2026 y 2027 implicaría que el Tesoro deberá refinanciar su deuda en pesos por encima de los vencimientos"

— ¿Alcanzar la calificación de investment grade depende más de la economía o de la política?

— De ambas dimensiones. En lo político, la alternancia política no debería estar asociada a el riesgo de disrupciones serias en aspectos básicos de la política económica (fiscales, monetarios, deuda, tarifas, contratos, etc.). En lo económico, aún resta avanzar en la eliminación completa y definitiva de los controles de capitales, y en lo que hace a la macro, el crecimiento debería estar liderado por la inversión y las exportaciones.

“El crecimiento debería estar liderado por la inversión y las exportaciones”

La mediana de inversión sobre PBI y exportaciones sobre PBI para un país con nota soberana BBB es de 21,9% y 36,6%, respectivamente, todavía lejos de los números que presenta hoy Argentina (14,3% y 15,6% del PBI).

— ¿La incertidumbre electoral por las presidenciales de 2027 es real o es una excusa de los mercados para generar volatilidad?

— La incertidumbre electoral es real. El hecho de que dos proyectos económicos tan diferentes tengan cierta probabilidad de concretarse significa que las principales variables económicas podrían evolucionar de forma muy diferente según el escenario que se concrete.

"La incertidumbre electoral es real. El hecho de que dos proyectos económicos tan diferentes tengan cierta probabilidad de concretarse significa que las principales variables económicas podrían evolucionar de forma muy diferente"

— ¿Cómo evalúa el proceso de desinflación desde abril y qué impacto puede tener en el consumo de los sectores con ingresos más atrasados?

— Es positivo que la inflación haya vuelto a un sendero bajista y que las expectativas de inflación ratifiquen el proceso de desinflación para el próximo semestre. La baja de la inflación ayudaría a que aumente el consumo, siempre y cuando los salarios mejoren en términos reales.

“La baja de la inflación ayudaría a que aumente el consumo, siempre y cuando los salarios mejores en términos reales”

— ¿Cuánto puede mejorar la economía si se recupera el consumo de los sectores que más perdieron ingresos?

— El consumo viene creciendo, en el primer trimestre creció 0,8% y para el 2026 se espera un crecimiento del 2,8%. Si, hay una mejora del consumo porque crecieron los salarios reales ya sea por una menor inflación o mejora en la productividad, sería muy beneficiosa para la economía y entraría en un ciclo positivo para el 2027.

— ¿Qué expectativas tiene sobre la próxima visita a la Argentina de la directora gerente del FMI, invitada por el presidente Javier Milei?

— Es positivo que Argentina mantenga una buena relación buena y cercana con el Fondo, que es un acreedor muy importante de nuestro país. Más allá de eso, el programa evoluciona de acuerdo con lo firmado, sin sobresaltos, por lo que la visita no reviste ningún carácter particular, como pudo suceder en el pasado.

Fotos: Adrián Escandar