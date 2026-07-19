El Mundial de las apuestas: durante el torneo, los “mercados de predicción” movilizaron más de USD 50 mil millones

Los mercados de predicción sumaron volúmenes de negociación que superaron ampliamente los registros previos al torneo. Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 dejó una marca que va más allá del resultado deportivo. De acuerdo con un relevamiento publicado por CoinDesk, las plataformas de mercados de predicción se convirtieron en uno de los protagonistas económicos del torneo, con volúmenes de negociación que rivalizaron e incluso superaron a los de las casas de apuestas deportivas tradicionales en Estados Unidos.

Kalshi, una de las plataformas más activas del sector, alcanzó en junio un volumen nominal total de 31.000 millones de dólares, un salto de más del 70% respecto de mayo. Según datos de la firma de análisis Dune citados por el medio, los contratos vinculados al deporte representaron cerca del 85% de esa negociación. La empresa precisó además que el volumen específico asociado al Mundial en su plataforma llegó a 22.420 millones de dólares.

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El resto del sector también mostró cifras elevadas. Polymarket, el exchange internacional de mercados de predicción, marcó un récord mensual con 10.800 millones de dólares negociados, mientras que su versión regulada para el mercado estadounidense sumó otros 3.500 millones, casi el doble de lo registrado en mayo. A ese panorama se sumó Rothera, la plataforma lanzada en junio por Robinhood y Susquehanna International Group, que en su primer mes de operación procesó 2.000 millones de dólares y ya concentra el 7% del mercado de predicciones en Estados Unidos, según estimaciones de Bank of America difundidas por CoinDesk.

El regreso de Polymarket a Estados Unidos

Uno de los datos más llamativos del último mes tiene que ver con el vínculo entre Polymarket y los usuarios estadounidenses. La firma de análisis de blockchain Allium detectó que billeteras asociadas a Estados Unidos operaron 571 millones de dólares en los mercados políticos de la plataforma internacional durante el último año, un monto superior al de cualquier otro país y por encima de los 422 millones registrados por Hong Kong.

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Las apuestas deportivas tradicionales también alcanzaron cifras históricas durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra resulta relevante porque la relación de Polymarket con el público estadounidense cambió en los últimos años. En 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) le aplicó una multa de 1,4 millones de dólares por operar derivados basados en eventos sin registro, lo que llevó a la compañía a dejar de operar formalmente con clientes de ese país, aunque muchos usuarios seguían accediendo mediante redes privadas virtuales. A fines de 2025 la empresa reingresó al mercado estadounidense: adquirió una bolsa con licencia de la CFTC por 112 millones de dólares, recibió en noviembre una Orden de Designación Modificada del organismo regulador y lanzó en diciembre una aplicación para iOS destinada a ese país. La lista de espera para acceder se eliminó en mayo de 2026.

Con todo, la plataforma global de Polymarket sigue bloqueada para direcciones IP estadounidenses y no exige verificación de identidad, a diferencia de la versión regulada, que sí requiere ese proceso y liquida en dólares. Los 571 millones de dólares detectados por Allium corresponden a operaciones realizadas en la plataforma global a través de VPN y billeteras de criptomonedas ya existentes.

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El salto de Kalshi

Kalshi fue nombrada socio oficial de mercados de predicción de la FIFA durante el torneo, lo que le dio presencia de marca en los estadios y un acuerdo de distribución con Fox Sports. Según datos de Apptopia citados por CoinDesk, al 30 de junio los usuarios activos diarios de la plataforma eran un 36% más que el 15 de junio, mientras que las principales aplicaciones de apuestas deportivas tradicionales retrocedían: DraftKings cayó 36% desde su pico del torneo, FanDuel 41%, y BetMGM y Caesars un 32% cada una.

El crecimiento también se reflejó en la composición de usuarios. Entre las mujeres, la base de Kalshi creció 106% durante el Mundial, frente a un 54% entre los hombres. Hacia fines de junio, el 33,3% de sus usuarios eran mujeres, un porcentaje muy superior al 22-23% que registran DraftKings y FanDuel. El índice de marcas de YouGov ubicó además a Kalshi como la única empresa de apuestas o mercados de predicción entre las marcas con mayor crecimiento de reconocimiento durante el torneo, en una lista de más de 2.000 compañías donde compartió posiciones con Coca-Cola, Pepsi y Visa, por encima de Fox.

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Rothera, el fútbol y el interés de Wall Street

Rothera, surgida de la compra por parte de Robinhood del operador MIAXdx en enero, comenzó a operar en junio y desde el inicio Robinhood derivó a esa plataforma los contratos vinculados al Mundial.

El crecimiento de usuarios y el interés de firmas de Wall Street marcaron uno de los rasgos distintivos del torneo en materia de apuestas.

El interés no quedó limitado a los usuarios minoristas: la firma DRW, con sede en Chicago, avanzó en la creación de un equipo especializado en mercados de predicción, enfocado en Kalshi y Polymarket, aplicando estrategias de arbitraje entre plataformas.

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Récords también en apuestas tradicionales

Antes del torneo, la consultora Eilers and Krejcik había proyectado que las casas de apuestas deportivas legales de Estados Unidos manejarían entre 2.800 y 4.300 millones de dólares en los 104 partidos del Mundial. Según CoinDesk, esas proyecciones quedaron cortas: el cruce de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica se convirtió en el partido de fútbol más apostado en la historia de varias casas de apuestas del país, y DraftKings reportó un volumen de apuestas cinco veces mayor al de 2022.

El contexto favoreció ese crecimiento: 39 estados cuentan hoy con apuestas deportivas móviles legales, contra 19 en 2022, y el desempeño de la selección estadounidense hasta los octavos de final impulsó el interés local. Caesars informó que el 81% de las apuestas sobre ese partido se concentraron en la victoria de Estados Unidos.

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Pese a este repunte, el informe destaca un dato adicional: según Apptopia, durante el torneo aumentó la proporción de usuarios de apuestas deportivas que empezaron a usar Kalshi, mientras que disminuyó el movimiento inverso. Las cuotas prácticamente idénticas entre Kalshi, Polymarket y las principales casas de apuestas, tomando como referencia a operadores como Pinnacle, reflejaron además un nivel de liquidez y arbitraje entre plataformas que hasta hace poco no era habitual en los mercados de predicción.