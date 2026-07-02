“Analfabetos económicos”: Milei cruzó a los ex titulares del BCRA que cuestionaron la reforma de la Carta Orgánica

El Presidente calificó a Marcó del Pont y Miguel Pesce de "analfabetos económicos" en referencia a sus objeciones al proyecto oficial.

El presidente Javier Milei respondió a las críticas de dos ex titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quienes cuestionaron los planes oficiales para modificar la Carta Orgánica de la entidad. El jefe de Estado calificó las objeciones como una señal positiva para el rumbo de su administración.

“Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición”, expresó Milei en referencia a las opiniones que vertieron Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce en las últimas horas. El mandatario defendió la necesidad de una reforma y fundamentó su postura en argumentos técnicos vinculados a la política económica.

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De acuerdo con Milei, la teoría de Tinbergen sostiene que “para alcanzar un objetivo de política económica se necesita por lo menos un instrumento de política que sea independiente”. El presidente agregó: “La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto”. Mencionó como ejemplo que el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten fijar el PIB y el nivel de precios deseados, aclarando que en la práctica pueden requerirse más instrumentos.

En su análisis, Milei cuestionó la reforma de la Carta Orgánica de 2012, a la que definió como “una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos”. Según el presidente, esa multiplicidad de metas explica la aceleración inflacionaria que caracterizó a la economía argentina en los últimos años, fenómeno que, remarcó, se interrumpió desde 2024.

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La entidad monetaria otorga adelantos transitorios al Tesoro bajo el esquema que la reforma de 2012 amplió y que el Gobierno ahora busca revisar. (Reuters)

“En definitiva entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa”, sostuvo Milei. Y agregó: “Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta”.

Para cerrar la publicación, Milei aclaró: “La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún”.

Qué dijeron Marcó del Pont y Pesce

La reacción de Milei responde a diferentes declaraciones radiales de los ex presidentes del Banco Central. Miguel Ángel Pesce, ubicó el debate en el plano de las presiones externas. “El Fondo Monetario Internacional viene insistiendo persistentemente en un tema particular que es la autonomía, con los otros temas tanto no se ha metido. Lo que trascendió es que lo que se quiere revertir es la reforma que se llevó adelante durante la gestión de Marcó del Pont”, señaló.

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El ex funcionario advirtió sobre los riesgos de combinar autonomía del Central con un mandato acotado a un único objetivo: “Las implicancias pueden ser graves, porque si combinás la autonomía con un único objetivo podés caer en una trampa grave y es que el Central sólo se centra en el control de la inflación y en la búsqueda de ese objetivo termine provocando una recesión profunda”.

Pesce llevó el planteo a un antecedente concreto. Según explicó, el texto que se baraja para la reforma coincide con el que regía la Carta Orgánica durante la convertibilidad: “Esto ya ocurrió y ocurrió en 2001. Terminamos en una recesión que fue la más prolongada de la historia argentina, que empezó en el ’98 y terminó en el 2003. Llegamos a tener 25% de desocupación”.

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Miguel Ángel Pesce advirtió sobre los riesgos de combinar autonomía del BCRA con un único objetivo de política monetaria. (Reuters)

Marcó del Pont, por su parte, cuestionó la idea de que un solo instrumento de política monetaria alcance para resolver la inflación. “La política monetaria es un instrumento de la política económica, quizá la miopía que tiene el Presidente es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación”, sostuvo la ex titular del BCRA.

La economista atribuyó la baja de la inflación durante la actual gestión a factores ajenos al esquema de objetivo único: “De hecho este Gobierno ha logrado bajar la inflación a partir de la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora”.

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Cuáles son los cambios que impulsa Milei

Mientras del Pont y Pesce cuestionan la iniciativa, el Gobierno ya avanza en los detalles de la reforma. Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, donde confirmó que trabaja junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en una propuesta para modificar la Carta Orgánica del BCRA. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la iniciativa, elaborada junto al equipo de Federico Sturzenegger, retoma los lineamientos que el propio Milei expuso la semana pasada en un discurso ante la Fundación Faro.

En esa presentación, el Presidente calificó al Banco Central como una entidad que “nació de una estafa” y que a lo largo de su historia funcionó como "herramienta de rescate para sectores con poder y de financiamiento del Estado", lo que derivó en inflación crónica y pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

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El artículo 3° de la Carta Orgánica es el que el Gobierno busca modificar para limitar el rol del Central a la preservación del valor de la moneda. (Reuters)

El eje de la reforma es el artículo 3, que la reforma de 2012 impulsada por Marcó del Pont había modificado. Aquel cambio sustituyó el mandato original —preservar el valor de la moneda— por un esquema múltiple que sumó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social como objetivos simultáneos de la política monetaria. La propuesta oficial apunta a volver al texto previo a esa reforma y a limitar el rol del Central exclusivamente a la preservación del valor de la moneda.

La reforma de 2012 también modificó el artículo 20, referido a los adelantos transitorios que el Central otorga al Tesoro. Antes de ese cambio, esos adelantos se limitaban a un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que se sumaba un 10% adicional sobre la recaudación del último año. La reforma kirchnerista elevó esos topes, incorporó otro 10% de la recaudación con “carácter excepcional” y eliminó la asignación específica que reservaba parte de esos fondos al pago de organismos multilaterales.

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Otro de los puntos de la reforma de 2012 establecía que el Banco Central debía actuar “en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”, lo que redujo su margen de autonomía. Aunque el Gobierno ya había limitado en la práctica esa independencia, la nueva iniciativa —de la que todavía no trascendieron los detalles definitivos— buscaría además reducir la capacidad de emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal, ampliada por aquella reforma en contextos de restricción de financiamiento.