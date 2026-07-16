Junio interrumpió la racha de superávits del Gobierno: el rol del pago de aguinaldos y de la postergación del pago de Ganancias

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el sector público nacional logró un superávit financiero en el primer semestre de 2026.

Durante el primer semestre de 2026, el sector público nacional de Argentina mostró un superávit financiero de 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI). La información fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó los resultados fiscales correspondientes al periodo de enero a junio. Sin embargo, en el último mes, hubo deficit producto del pago de los aguinaldo y la postergación de la presentación jurada del impuesto a la Ganancias, una cuestión sobre la que nuevamente se deberá tomar una decisión en las próximas horas.

Según los datos oficiales, el sector público nacional (SPN) acumuló un superávit primario de 0,6% del PBI y un superávit financiero de 0,1% del PBI en los primeros seis meses del año. El ministro atribuyó estos resultados al “orden en las cuentas públicas”, que definió como un “pilar fundamental del programa económico”.

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El titular del Palacio de Hacienda subrayó que el resultado del semestre se logró por “una fuerte reducción en el gasto público”. Señaló, además, que esta política permitió “una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi 3% del PBI”. El funcionario remarcó que la disminución del gasto constituyó la herramienta central para alcanzar el superávit financiero en el semestre.

El mal dato de junio

Pero en el sexto mes del año, el SPN tuvo un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. El pago de intereses netos en ese mes alcanzó los $328.049 millones, una cifra relevante dentro del esquema fiscal mensual. Según explicó el ministro Caputo este resultado se vio influido por dos factores principales: los menores ingresos vinculados a la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y la estacionalidad relacionada con el pago de aguinaldos.

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La postergación de la presentación jurada de Ganancias para personas humanas comienza a complicar al ministro de Economía. Cuando tomó la decisión de correr los vencimientos a fines de julio lo hizo con la expectativa de que se apruebe en el mientras tanto la nueva Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso y lograr que una mayor cantidad de contribuyentes saquen dólares del colchón. Sin embargo, la parálisis del Congreso complicó los planes y el proyecto nunca se trató. Por estas horas los tributaristas reclaman que nuevamente vuelva a extender la fecha, pero el panorama resulta complicado. Mañana habrá una reunión entre el ministro y los contadores (que se postergó del jueves) en donde se tomará una decisión.

La meta con el FMI

Con el déficit que registró el SPN en junio, el Gobierno se alejó de la meta de superávit primario que se fijó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año de 1,4%/PBI. Es que a mayo, el superávit primario acumulado era de 0,7%/PBI y ahora bajó a 0,6%/PBI. Sin embargo, en los primeros seis meses del año casi logró acumular la mitad.

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Pese al traspié de junio -que sucedió otros años-, el ministro Caputo, sostiene en cada una de las entrevistas que da que ellos no se van a mover de este camino. Aunque fue él mismo quien reconoció la necesidad de recaudar más porque el margen de ajuste del gasto público es cada vez más complicado. "Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó en el programa Economía de quincho.

Es en este marco que se entiende la decisión de postergar hasta fines de junio la presentación de la declaración jurada de Ganancias de personas humanas. Caputo necesita que la Ley de Inocencia Fiscal funcione y para eso tiene que corregir en el Congreso los puntos débiles que tiene para sumar la mayor cantidad posible de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

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Lo que no está tan claro todavía es si el Gobierno va lograr pasar el nuevo proyecto en el Congreso luego de lo que sucedió con el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que se conociera su adhesión al RSG junto con otros funcionarios (aunque eso no significa necesariamente que saque dólares del colchón, pero si un tapón fiscal con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que no lo revisen).

“Con respecto a Inocencia Fiscal, ya lo han aprobado, lo que estamos mandando ahora es una versión mejorada porque, luego de habernos juntado con un grupo de contadores, nos prestaron lo que ellos creían que eran las principales razones por las que no estaba prendiendo en la medida en que nosotros creíamos. Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo Caputo en la conferencia de prensa.

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